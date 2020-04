Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mától Budapesten csak eltakart arccal szabad használni a tömegközlekedési eszközöket, de boltba, piacra is csak maszkban lehet menni. A járvány halálos áldozatainak száma nyolccal emelkedett. Összeomlottak a magyar gazdasággal kapcsolatos várakozások. Kövesse itt a koronavírus terjedéséről szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"Mától Budapesten csak eltakart arccal szabad használni a tömegközlekedési eszközöket, de boltba, piacra is csak...","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_aprilis_27_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153fefb4-470e-4073-b167-d11027f5df73","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_aprilis_27_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 27. 07:50","title":"Már 280 áldozata van a járványnak itthon, kötelező a maszk a budapesti tömegközlekedőknek – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5441b96f-6cba-4d80-beba-ae812522c5e3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" Elindult első útjára a kelet-kínai Csingtao kikötőjéből a világ legnagyobb konténerszállító hajója. 24 ezer konténert szállít, ezek egymás mellett 150 kilométert tennének ki.","shortLead":" Elindult első útjára a kelet-kínai Csingtao kikötőjéből a világ legnagyobb konténerszállító hajója. 24 ezer konténert...","id":"20200426_Elindult_a_vilag_legnagyobb_harom_es_fel_futballpalyanyi_fedelzetu_kontenerszallito_hajoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5441b96f-6cba-4d80-beba-ae812522c5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3657b12f-f10c-4b91-95ea-6734b3c703fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Elindult_a_vilag_legnagyobb_harom_es_fel_futballpalyanyi_fedelzetu_kontenerszallito_hajoja","timestamp":"2020. április. 26. 16:32","title":"Elindult a világ legnagyobb, három és fél futballpályányi fedélzetű konténerszállító hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy május elejétől több bolt lehet nyitva, egyes szállóhelyek és kávézók már vendégeket is fogadhatnak a jövő hónapban.","shortLead":"A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy május elejétől több bolt lehet nyitva, egyes szállóhelyek és kávézók már vendégeket is...","id":"20200428_Jovo_hettol_lazulhatnak_a_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acc31cb-3c0e-4ff7-8b47-f250cb7edb5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Jovo_hettol_lazulhatnak_a_korlatozasok","timestamp":"2020. április. 28. 07:48","title":"Jövő héttől lazulhatnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906eaa43-b64b-49f0-bb9e-5e6e5a810db6","c_author":"Gyöngyösi Márton","category":"itthon","description":"Válasz az Ungár–Bauer–Schiffer-vitában a Jobbikot érintő felvetésekre. ","shortLead":"Válasz az Ungár–Bauer–Schiffer-vitában a Jobbikot érintő felvetésekre. ","id":"20200427_Gyongyosi_Marton_Ertelmisegi_kodeves_a_koronavirus_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=906eaa43-b64b-49f0-bb9e-5e6e5a810db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf295f3-8ad7-4d41-ad9c-68486c8ba0ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Gyongyosi_Marton_Ertelmisegi_kodeves_a_koronavirus_idejen","timestamp":"2020. április. 27. 15:51","title":"Gyöngyösi Márton: Értelmiségi ködevés a koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A KN95-ös arcvédők a kanadai kormány szerint nem alkalmasak arra, hogy a vírussal küzdő egészségügyi dolgozók viseljék.","shortLead":"A KN95-ös arcvédők a kanadai kormány szerint nem alkalmasak arra, hogy a vírussal küzdő egészségügyi dolgozók viseljék.","id":"20200427_kanada_kina_arcmaszk_maszk_kn95","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac8e23f-7563-4f2b-befe-a1beecb07e08","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_kanada_kina_arcmaszk_maszk_kn95","timestamp":"2020. április. 27. 15:09","title":"Nem tudja használni Kanada a Kínától kapott egymillió arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy volt ekkora mázlija, hogy évente csak néhány szelvényt ad fel.\r

","shortLead":"Úgy volt ekkora mázlija, hogy évente csak néhány szelvényt ad fel.\r

","id":"20200427_otos_lotto_rekord_nyeremeny_lottoszelveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148a3c2a-af7c-4959-96ce-30d03d3d5471","keywords":null,"link":"/elet/20200427_otos_lotto_rekord_nyeremeny_lottoszelveny","timestamp":"2020. április. 27. 14:01","title":"Jelentkezett 6,4 milliárd forintjáért a legnagyobb magyar lottónyeremény nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5c62ef-c2a9-4033-ab36-2b5b9266084a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány ellenére is továbbküldené a Magyar Turisztikai Ügynökség az egyedi támogatással megítélt pénzeket, Balatonfüred most kempingfejlesztésre kér 3,2 milliárd forintot.","shortLead":"A járvány ellenére is továbbküldené a Magyar Turisztikai Ügynökség az egyedi támogatással megítélt pénzeket...","id":"20200428_balatonfured_onkormanyzat_Meszaros_Lorinc_kemping_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d5c62ef-c2a9-4033-ab36-2b5b9266084a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9261e5-9dd3-4def-a976-f9537e76e825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_balatonfured_onkormanyzat_Meszaros_Lorinc_kemping_felujitas","timestamp":"2020. április. 28. 12:34","title":"Milliárdokat kért a balatonfüredi önkormányzat a Mészáros Lőrinc által üzemeltetett kemping felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől több száz hazai villanyautó töltőpont használata fizetőssé válik.","shortLead":"Péntektől több száz hazai villanyautó töltőpont használata fizetőssé válik.","id":"20200427_majus_1tol_vege_a_villanyautok_ingyen_toltesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d314930e-5c01-4869-a5ee-7a6b9c502854","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_majus_1tol_vege_a_villanyautok_ingyen_toltesenek","timestamp":"2020. április. 27. 09:39","title":"Május 1-től vége a villanyautók ingyen töltésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]