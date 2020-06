Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új szibériai, sarkkörön túli hőmérsékleti rekordok megerősítését kéri a Meteorológia Világszervezet (WMO) az orosz hatóságoktól.","shortLead":"Az új szibériai, sarkkörön túli hőmérsékleti rekordok megerősítését kéri a Meteorológia Világszervezet (WMO) az orosz...","id":"20200623_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_sziberia_hoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dde8ea-b2e9-4db0-a3fc-cc93d724474d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_sziberia_hoseg","timestamp":"2020. június. 23. 20:03","title":"Nagyon aggasztja a tudósokat, hogy 38 Celsius-fok volt Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad2f255-c6e2-42ad-84d5-424133ff43fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik utórengés 5,6-os fokozatú volt. A földmozgás több települést is elzárt a külvilágtól.","shortLead":"Az egyik utórengés 5,6-os fokozatú volt. A földmozgás több települést is elzárt a külvilágtól.","id":"20200624_foldrenges_foldmozgas_mexiko_utorenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad2f255-c6e2-42ad-84d5-424133ff43fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f756f0f-0acc-413f-b4b4-40dbba661d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_foldrenges_foldmozgas_mexiko_utorenges","timestamp":"2020. június. 24. 07:00","title":"A 7,5-ös földmozgás után még 140 utórengés volt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újra nő a koronavírusos fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is, részben visszaállítják a korábbi szigorúbb szabályokat.","shortLead":"Újra nő a koronavírusos fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is, részben visszaállítják a korábbi...","id":"20200624_Horvatorszag_Szlovenia_szigoritas_beutazas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c01f55-7678-40f4-a6da-e7c34d9c03c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_Horvatorszag_Szlovenia_szigoritas_beutazas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 24. 19:08","title":"Horvátország és Szlovénia is szigorít a beutazás szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az ország közepe marad egész biztosan eső nélkül ma.","shortLead":"Csak az ország közepe marad egész biztosan eső nélkül ma.","id":"20200625_Vihar_eso_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dabd6a-6b4d-4b3b-bdb7-b978a8b70f58","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Vihar_eso_idojaras_omsz","timestamp":"2020. június. 25. 05:26","title":"Viharos nap jöhet az ország kétharmadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda felmérése szerint leginkább az 50 év felettiek érzik bizonytalannak az anyagi helyzetüket.","shortLead":"A Policy Agenda felmérése szerint leginkább az 50 év felettiek érzik bizonytalannak az anyagi helyzetüket.","id":"20200623_policy_agenda_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c7d509-09bc-4633-a0f7-0cb437fca43c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200623_policy_agenda_felmeres","timestamp":"2020. június. 23. 18:32","title":"A magyarok közel fele tart attól, hogy rosszabbul él majd a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a02aa09-ad32-4344-bea9-d12b59154184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több jelenleg műsoron lévő produkció is kifut, ezért július 6-tól nem érdemes rutinból tévéznie a csatorna rajongóinak.

","shortLead":"A Természetvédelmi Világalap (WWF) kutatásából kiderül, hogy kevesen érzik az egyéni felelősségvállalás fontosságát...","id":"20200623_kormany_vallalatok_kornyezeti_katasztrofa_WWF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69516424-b32a-43a8-bc3e-aeaf85449dbe","keywords":null,"link":"/zhvg/20200623_kormany_vallalatok_kornyezeti_katasztrofa_WWF","timestamp":"2020. június. 23. 17:14","title":"A magyarok többsége szerint a kormányon és a vállalatokon múlik, elkerüljük-e a környezeti katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]