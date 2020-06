Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyilvánosságra hozta az Apple fejlesztői weboldalán az iOS 13 elterjedtségét. Van mit irigyelni ezen az androidosoknak, akiknek az ökoszisztémáját jelenleg is az operációsrendszer-változatok sokszínűsége jellemzi, és nem feltétlenül pozitív értelemben.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta az Apple fejlesztői weboldalán az iOS 13 elterjedtségét. Van mit irigyelni ezen az androidosoknak...","id":"20200623_ios13_ipados13_elterjedtsege_adatok_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2ad385-a553-4ef2-af13-b82ec6a1c32b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_ios13_ipados13_elterjedtsege_adatok_apple","timestamp":"2020. június. 23. 19:33","title":"Ezt tényleg irigyelhetik az androidosok az iPhone-osoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42180870-c60d-4a3a-82f8-589629ebcb1d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 13. rész. Gálffi László olvassa fel Karinthy Frigyes írását. Szép Ernő versét elmondja: Kerekes Éva.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200624_Trianon_Kimondva_Szep_Erno_Felho_Karinthy_Frigyes_Fiuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42180870-c60d-4a3a-82f8-589629ebcb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e0cbb7-b112-4d8b-b71e-afcf2ea0a787","keywords":null,"link":"/360/20200624_Trianon_Kimondva_Szep_Erno_Felho_Karinthy_Frigyes_Fiuk","timestamp":"2020. június. 24. 19:00","title":"Trianon. Kimondva: Szép Ernő: Felhő; Karinthy Frigyes: Fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Növekszik az egy nap alatt beazonosított fertőzöttek és a halálesetek száma is.","shortLead":"Növekszik az egy nap alatt beazonosított fertőzöttek és a halálesetek száma is.","id":"20200624_koronavirus_Olaszorszag_fertozes_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9efb90-75b5-4111-939b-29fe75b9cb4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_koronavirus_Olaszorszag_fertozes_halal","timestamp":"2020. június. 24. 20:45","title":"Egy nap alatt 30 áldozata volt a koronavírusnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerbiában összehívták a válságstábot, Koszovó és Észak-Macedónia a fertőzöttek számának folyamatos növekedése ellenére is megnyitja a repülőtereket.","shortLead":"Szerbiában összehívták a válságstábot, Koszovó és Észak-Macedónia a fertőzöttek számának folyamatos növekedése ellenére...","id":"20200624_koronavirus_masodik_hullam_balkan_deleuropa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959200fc-c03d-4ef8-9b07-9f8dd6d40e16","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_koronavirus_masodik_hullam_balkan_deleuropa","timestamp":"2020. június. 24. 14:20","title":"Gyorsuló ütemben terjed a koronavírus Dél-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdf376a-7fab-4e17-88b5-b88114d2fb59","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Adria Tour tenisztorna résztvevői sorban jelentik be, hogy megfertőződtek.","shortLead":"Az Adria Tour tenisztorna résztvevői sorban jelentik be, hogy megfertőződtek.","id":"20200623_djokovic_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccdf376a-7fab-4e17-88b5-b88114d2fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbab06d-e729-4151-bb34-a6bfeefa55d4","keywords":null,"link":"/sport/20200623_djokovic_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 14:56","title":"Djokovic megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93121857-8406-4fb9-aa0f-3cf062a8ae1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idén, a koronavírus-válság alatt tartott munkaügyi vizsgálatokon a cégek több mint kétharmada megbukott, amivel tovább romlott az eddig sem túl fényes statisztika. Az építőiparban minden harmadik munkavállalót feketén foglalkoztatnak.","shortLead":"Az idén, a koronavírus-válság alatt tartott munkaügyi vizsgálatokon a cégek több mint kétharmada megbukott, amivel...","id":"20200623_Alig_talalt_olyan_magyar_ceget_a_hatosag_amely_nem_csal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93121857-8406-4fb9-aa0f-3cf062a8ae1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747560b3-dc1e-4d91-910d-1bbc856a5994","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Alig_talalt_olyan_magyar_ceget_a_hatosag_amely_nem_csal","timestamp":"2020. június. 23. 10:35","title":"Alig talál olyan magyar céget a hatóság, amelyik nem csal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","shortLead":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","id":"20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a90c25-b759-4fdf-b016-da3aa9167a2a","keywords":null,"link":"/elet/20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","timestamp":"2020. június. 24. 12:13","title":"Five, Dévényi Tibor, Korda György: erős lesz retróban az idei EFOTT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6556781d-8a8a-44fc-9b3f-9bbf83a464e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legutóbbi tanévben az egyházak által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok száma 37-tel emelkedett, ezzel párhuzamosan az állami oktatási intézményeké 19-cel csökkent. Idén már kétszer annyian jártak valamilyen felekezeti iskolába, mint 2010-ben. ","shortLead":"A legutóbbi tanévben az egyházak által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok száma 37-tel emelkedett, ezzel...","id":"202025_hatralo_allami_oktatas_emelkedik_azegyhazi_iskolak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6556781d-8a8a-44fc-9b3f-9bbf83a464e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f315995f-4372-47f5-977e-c9aa56ab87bf","keywords":null,"link":"/360/202025_hatralo_allami_oktatas_emelkedik_azegyhazi_iskolak_szama","timestamp":"2020. június. 23. 15:00","title":"Hátráló állami oktatás: egyre több és több egyházi iskola van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]