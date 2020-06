Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.

A szoftver június 19-i megjelenését követő, mindössze 72 óra alatt négymilliónál is több példányban talált gazdára a Naughty Dog-féle The Last of Us Part II - jelentette be a kiadó Sony. A kizárólag PlayStation 4 konzolokra elérhető videojáték ezzel a platform leggyorsabban fogyó exkluzívja címet is begyűjtötte.

A japán óriás azt ugyanakkor nem közölte, hogy az eladási rekord pontosan mely kiadásokra értendő, így alighanem a digitális és a fizikai kópiákat (vagyis a dobozos verziókat) együttvéve kell számolni azt a bizonyos négymilliót. Ez persze így is szép eredmény. (Egyébként a fejlesztő előző ilyen munkáját is hasonló lelkesedéssel vásárolták a játékosok.)

A The Last of Us Part II a Naughty Dog még Playstation 3-as rendszerekre megjelent videojátékának éveken át készített folytatása. Bár a nemzetközi színtéren igen vegyes a szoftver fogadtatása (többeknek nem tetszik, hova futtatta ki a sztorit az amerikai stúdió), a fontosabb részeknél a többség azért egyetértőnek bizonyult. Az sem vita tárgya, hogy a játék több mint látványos és ugyanúgy érzelmekkel teli, mint az első, jó pár éve megjelent rész. Kritikánkat ide kattintva olvashatja.

Ilyen eredmények után a Sony valószínűleg nem fog habozni, hogy ajánlatot tegyen a Naughty Dognak egy újabb felvonásra.

