[{"available":true,"c_guid":"4fde95f0-e27f-4cd9-86b7-69d8665e525e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltóknak három vízsugárral sikerült megfékezniük a lángokat.","shortLead":"A tűzoltóknak három vízsugárral sikerült megfékezniük a lángokat.","id":"20200630_kigyulladt_vonat_vasuttorteneti_park","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fde95f0-e27f-4cd9-86b7-69d8665e525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6439f2-fb58-4e95-a423-63652c2791ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_kigyulladt_vonat_vasuttorteneti_park","timestamp":"2020. június. 30. 17:23","title":"Kigyulladt egy vonat a Vasúttörténeti Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581a1029-5f44-44f3-be02-21f7da99647e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kültéren dolgozó szakiknak és „szabadtéri kalandoroknak” ajánlja az Ulefone az Armor 9 elnevezésű telefont, amely kickstarteres kampányában már előrendelhető.","shortLead":"Kültéren dolgozó szakiknak és „szabadtéri kalandoroknak” ajánlja az Ulefone az Armor 9 elnevezésű telefont, amely...","id":"20200630_ulefon_armor9_hokameras_telefon_kickstarter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=581a1029-5f44-44f3-be02-21f7da99647e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d6e578-2042-44e5-8dda-49b98bb58e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_ulefon_armor9_hokameras_telefon_kickstarter","timestamp":"2020. június. 30. 12:03","title":"Hőkamera, 6600 mAh-s akku, megerősített oldalak – strapabíró telefonra gyűjtik az előrendeléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b069c7b-42b2-493a-83cb-23e3c6b17548","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak jövőre lehet előadást nézni a Broadwayn. A jövő héten viszont újra megnyílik a koronavírus-járvány miatti négy hónapos kényszerszünet után a milánói Scala. A híres operaház júliusra négy koncertből álló sorozatot tervez egyharmadára csökkentett közönség előtt. \r

","shortLead":"Már csak jövőre lehet előadást nézni a Broadwayn. A jövő héten viszont újra megnyílik a koronavírus-járvány miatti négy...","id":"20200630_Iden_mar_nem_nyitnak_ki_a_Broadway_szinhazai_viszont_a_milanoi_Scala_juliusban_varja_a_nezoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b069c7b-42b2-493a-83cb-23e3c6b17548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76595f50-e97c-49e0-862a-59c9e940b295","keywords":null,"link":"/kultura/20200630_Iden_mar_nem_nyitnak_ki_a_Broadway_szinhazai_viszont_a_milanoi_Scala_juliusban_varja_a_nezoket","timestamp":"2020. június. 30. 09:07","title":"Betett a járvány a Broadwaynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg Hollandiában csupán két madárfajra lehet vadászni és az uniós átlag is csak harminc, addig a francia törvények 64 – köztük veszélyeztetettek – vadászatát is engedélyezi.","shortLead":"Míg Hollandiában csupán két madárfajra lehet vadászni és az uniós átlag is csak harminc, addig a francia törvények 64 –...","id":"20200630_Franciaorszag_sorozatosan_nem_lep_az_illegalis_madarvadaszat_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756dfd0c-d7e3-4beb-98eb-04f23f81f2e9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_Franciaorszag_sorozatosan_nem_lep_az_illegalis_madarvadaszat_ellen","timestamp":"2020. június. 30. 13:55","title":"Hiába a tiltakozás, Franciaországban továbbra is lehet ragasztóval madarat fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Önkormányzati tulajdonba kerül a másodosztályba kiesett DVSC 98 százaléka.","shortLead":"Önkormányzati tulajdonba kerül a másodosztályba kiesett DVSC 98 százaléka.","id":"20200701_debrecen_onkormanyzat_szima_dvsc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e11651-4199-40bc-92a0-2253b701d407","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_debrecen_onkormanyzat_szima_dvsc","timestamp":"2020. július. 01. 12:21","title":"Kivásárolja a debreceni önkormányzat a Szima családot a DVSC-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4aca826-ef56-47ae-bc6a-fad77a818cd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hét után a cég anyagi helyzetére hivatkozva lemondott az új vezérigazgató, a szerkesztőség erről a sajtóval egy időben értesült.","shortLead":"Egy hét után a cég anyagi helyzetére hivatkozva lemondott az új vezérigazgató, a szerkesztőség erről a sajtóval...","id":"20200630_Index_foszerkeszto_A_tortenesek_a_szerkesztoseg_feje_folott_zajlanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4aca826-ef56-47ae-bc6a-fad77a818cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03117bdf-12b8-4523-b07c-73bb8421eab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Index_foszerkeszto_A_tortenesek_a_szerkesztoseg_feje_folott_zajlanak","timestamp":"2020. június. 30. 13:17","title":"Index-főszerkesztő: „A történések a szerkesztőség feje fölött zajlanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d35318-358d-491b-a32c-d7d7701274f6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A polgárháborút megnyerte, de a gazdasági összeomlás miatt a hatalmát elveszítheti Basar Asszad szír elnök, aki hadat üzent az ország leggazdagabb oligarchájának, saját unokaöccsének.\r

","shortLead":"A polgárháborút megnyerte, de a gazdasági összeomlás miatt a hatalmát elveszítheti Basar Asszad szír elnök, aki hadat...","id":"202026__asszad_es_agazdasag__tuntetesek__tores_arezsimben__csaladi_viszaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56d35318-358d-491b-a32c-d7d7701274f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132deb73-a68e-4d3a-9593-57a245f16f3b","keywords":null,"link":"/360/202026__asszad_es_agazdasag__tuntetesek__tores_arezsimben__csaladi_viszaly","timestamp":"2020. június. 30. 17:00","title":"Havi egy dinnye – éhséglázadás buktathatja meg a háborús győztes szír elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c25a929-d2f2-431d-b64b-b380ba0f7c51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint Istvánné emojikkal fejezte ki a város köszönetét a koronavírus-járvány alatt nyújtott helytállásért.\r

","shortLead":"Bálint Istvánné emojikkal fejezte ki a város köszönetét a koronavírus-járvány alatt nyújtott helytállásért.\r

","id":"20200630_Piros_papirsziv_egeszsegugyi_dolgozok_Bicske","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c25a929-d2f2-431d-b64b-b380ba0f7c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c6d8af-b247-4425-bba4-8a9b65945015","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Piros_papirsziv_egeszsegugyi_dolgozok_Bicske","timestamp":"2020. június. 30. 15:52","title":"Szívecskés emotikonnal hálálta meg az egészségügyi dolgozók munkáját a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]