[{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A saját testvérét és sógorát fenyegette meg életveszélyesen egy férfi, az ügyészség börtönbe küldené.","shortLead":"A saját testvérét és sógorát fenyegette meg életveszélyesen egy férfi, az ügyészség börtönbe küldené.","id":"20200707_kivegzesl_fenyegetes_testver_sogor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae40c9f-d921-4f74-9ab5-30f2728198f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_kivegzesl_fenyegetes_testver_sogor","timestamp":"2020. július. 07. 07:56","title":"Kivégzéssel fenyegette testvérét és sógorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Ha működőképes rockzenét akarsz, annak valamilyen szinten dörzsölődnie kell a hatalomhoz\" - vallja Nagy Feró. Épp ezért nem is tartja ördögtől valónak Demeter Szilárd állami popzenementori kinevezését és terveit, valamint mesél egy 500 milliós ajánlatról is.","shortLead":"\"Ha működőképes rockzenét akarsz, annak valamilyen szinten dörzsölődnie kell a hatalomhoz\" - vallja Nagy Feró. Épp...","id":"20200706_Semmikepp_nem_lazadnek_Meszaros_ellen__Nagy_Fero_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ce26f5-e8f4-48ee-9506-8c1bcc972f9b","keywords":null,"link":"/360/20200706_Semmikepp_nem_lazadnek_Meszaros_ellen__Nagy_Fero_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 06. 19:00","title":"\"Semmiképp sem Mészáros ellen lázadnék\" - Nagy Feró a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd576a8b-9d4c-44f5-b386-58ed1c4e7154","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színházak, a múzeumok, a képtárak, a zenei intézmények és a független mozik kaphatnak a pénzügyi mentőcsomagból.","shortLead":"A színházak, a múzeumok, a képtárak, a zenei intézmények és a független mozik kaphatnak a pénzügyi mentőcsomagból.","id":"20200706_nagy_britannia_szinhaz_kultura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd576a8b-9d4c-44f5-b386-58ed1c4e7154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2b4aa3-ad0d-42d2-bcd2-d090aeed5889","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_nagy_britannia_szinhaz_kultura","timestamp":"2020. július. 06. 07:15","title":"Másfél milliárd fonttal segíti a kulturális intézményeket a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3727013f-a826-4722-b6a2-d11f26339ea4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz technológiai intézet egy olyan vezérlőt készített az általuk fejlesztett négylábú robothoz, ami minden eddiginél stabilabb járást biztosít neki.","shortLead":"Az olasz technológiai intézet egy olyan vezérlőt készített az általuk fejlesztett négylábú robothoz, ami minden...","id":"20200706_robotkutya_egyensulyozas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3727013f-a826-4722-b6a2-d11f26339ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9e716f-5c61-4db6-9850-5cda098105e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_robotkutya_egyensulyozas_video","timestamp":"2020. július. 06. 11:33","title":"Hat centi széles \"hídon\" is képes átmenni a 90 kilogrammos olasz robotkutya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Covid-részleggel rendelkező Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő munkatársai számára ajánlott fel ingyenjegyeket a Városmajori Szabadtér Színház. ","shortLead":"A Covid-részleggel rendelkező Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő munkatársai számára...","id":"20200707_Szinhazjegyekkel_fejezik_ki_halajukat_az_egeszsegugyi_dologzoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad01caa-bbf2-442f-87d2-5538bf488f3e","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Szinhazjegyekkel_fejezik_ki_halajukat_az_egeszsegugyi_dologzoknak","timestamp":"2020. július. 07. 12:15","title":"Színházjegyekkel fejezik ki hálájukat az egészségügyi dolgozóknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország nem marad ki teljesen az Európai Ügyészség hatósági jogköréből – mondta az európai főügyész, Laura Codruta Kövesi egy vele készült interjúban.","shortLead":"Magyarország nem marad ki teljesen az Európai Ügyészség hatósági jogköréből – mondta az európai főügyész, Laura Codruta...","id":"20200707_europai_fougyesz_laura_codruta_kovesi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1cb038-cfaf-4ba6-8c60-037f12e156f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_europai_fougyesz_laura_codruta_kovesi","timestamp":"2020. július. 07. 08:56","title":"Hiába nem csatlakoztunk, Magyarországon is indíthat vizsgálatokat az Európai Ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69e638c-23e2-4efe-ab23-21250f7efd0d","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"A siófoki obszervatórium környékének érintetlenül hagyása tudományos közérdek – érvel szerzőnk, aki szerint a szomszédos telekre tervezett ötszintes épület felhúzása jelentősen ronthatja a balatoni időjárás-előrejelzések, így a viharjelzések pontosságát is. Ennek pedig a Balatonnál nyaraló tömegek ihatják meg a levét.","shortLead":"A siófoki obszervatórium környékének érintetlenül hagyása tudományos közérdek – érvel szerzőnk, aki szerint...","id":"20200707_aszodi_attila_pillangohatas_balaton_meteorologia_siofoki_obszervatorium_melletti_telek_beepitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69e638c-23e2-4efe-ab23-21250f7efd0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ab0e87-0020-444b-a8cf-ccccaf0cb6e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_aszodi_attila_pillangohatas_balaton_meteorologia_siofoki_obszervatorium_melletti_telek_beepitese","timestamp":"2020. július. 07. 11:03","title":"Aszódi Attila: Pillangóhatás a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cef0dfc-ed97-45ad-a9e2-7a9cbb402d9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejjebb kerültek a ranglétrán, a csapat költségvetése azonban nem változik.","shortLead":"Lejjebb kerültek a ranglétrán, a csapat költségvetése azonban nem változik.","id":"20200706_dvsc_debrecen_loki_koltsegvetes_papp_laszlo_szima_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cef0dfc-ed97-45ad-a9e2-7a9cbb402d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4aec70-5add-406a-9841-baf7fe2acfa0","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_dvsc_debrecen_loki_koltsegvetes_papp_laszlo_szima_gabor","timestamp":"2020. július. 06. 16:44","title":"1,2 milliárd forint marad az NB II.-be került DSVC költségvetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]