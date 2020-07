Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"059b6ebb-625d-4861-a905-fc49f1849b47","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európában és Amerikában rémes negyedéve volt a BMW-nek, és ezen az ázsiai javulás is csak kicsit tudott szépíteni.","shortLead":"Európában és Amerikában rémes negyedéve volt a BMW-nek, és ezen az ázsiai javulás is csak kicsit tudott szépíteni.","id":"20200707_BMW_jarvany_auto_koronavirus_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=059b6ebb-625d-4861-a905-fc49f1849b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df98c8bb-fd4e-44f1-8c73-93984a5a1c6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_BMW_jarvany_auto_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. július. 07. 12:13","title":"Megütötte a BMW-t a járvány, negyedével estek vissza az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta első fenntarthatósági jelentését a Facebook, amiből kiderül, a vállalat minden eddiginél nagyobb arányban használ megújuló energiát a tavalyi év során.","shortLead":"Kiadta első fenntarthatósági jelentését a Facebook, amiből kiderül, a vállalat minden eddiginél nagyobb arányban...","id":"20200708_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezettudatossag_klimavedelem_okologiai_labnyom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4567b09b-4572-422e-8fbc-f7db9b50bbe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezettudatossag_klimavedelem_okologiai_labnyom","timestamp":"2020. július. 08. 14:03","title":"Már 86 százalékban ingyenáramról működik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az államok által támogatott dezinformáció olyasmi, amiről nem beszélnek a nyugati demokráciákban - írja közös cikkében Sohini Chatterjee, a Columbia Egyetem tanára, valamint Krekó Péter, a Political Capital igazgatója.","shortLead":"Az államok által támogatott dezinformáció olyasmi, amiről nem beszélnek a nyugati demokráciákban - írja közös cikkében...","id":"20200708_Euronews_Orban_letrehozta_az_EU_legkozpontositottabb_sajtobirodalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5147b8df-fb9b-4ad6-9b4c-66bf75694f1c","keywords":null,"link":"/360/20200708_Euronews_Orban_letrehozta_az_EU_legkozpontositottabb_sajtobirodalmat","timestamp":"2020. július. 08. 07:36","title":"Euronews: Magyarország a félretájékoztatást pénzelő államok élcsoportjában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előrehozott premierdátumot kapott a nyár első nagy mozifilmje.","shortLead":"Előrehozott premierdátumot kapott a nyár első nagy mozifilmje.","id":"20200707_Eszement_rablas_magyar_modra__kijott_a_Pesti_balhe_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f62bca-3e8e-49bd-82dd-f6ca3a55af2d","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Eszement_rablas_magyar_modra__kijott_a_Pesti_balhe_elozetese","timestamp":"2020. július. 07. 09:58","title":"Eszement rablás magyar módra – kijött a Pesti balhé előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A saját testvérét és sógorát fenyegette meg életveszélyesen egy férfi, az ügyészség börtönbe küldené.","shortLead":"A saját testvérét és sógorát fenyegette meg életveszélyesen egy férfi, az ügyészség börtönbe küldené.","id":"20200707_kivegzesl_fenyegetes_testver_sogor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae40c9f-d921-4f74-9ab5-30f2728198f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_kivegzesl_fenyegetes_testver_sogor","timestamp":"2020. július. 07. 07:56","title":"Kivégzéssel fenyegette testvérét és sógorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82","c_author":"Ligetvári Krisztina/Másfélfok","category":"gazdasag.zhvg","description":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája: napjainkban, fejlett országokban is küzdenek ez ellen. ","shortLead":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája...","id":"20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9379ee-500d-4a1f-a994-3da5091f3b05","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","timestamp":"2020. július. 07. 08:55","title":"Vízhiányos városokban fog élni az emberiség jelentős része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33990d37-9aab-48cb-bcd5-53603ed31a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új igazgató, Rudolf Péter szerint a Vígszínház biztos lábakon áll.","shortLead":"Az új igazgató, Rudolf Péter szerint a Vígszínház biztos lábakon áll.","id":"20200708_Eszenyi_Eniko_felfuggeszti_a_szineszi_tevekenyseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33990d37-9aab-48cb-bcd5-53603ed31a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea3e7ee-3787-47ec-904c-4344e5265475","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_Eszenyi_Eniko_felfuggeszti_a_szineszi_tevekenyseget","timestamp":"2020. július. 08. 10:44","title":"Eszenyi Enikő felfüggeszti a színészi tevékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 150 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma, 122 ezren viszont meggyógyultak.","shortLead":"Egy nap alatt 150 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma, 122 ezren viszont meggyógyultak.","id":"20200707_koronavirus_fertozott_globalis_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f3b8e9-0037-45bf-a2ec-0e331cb32771","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_koronavirus_fertozott_globalis_szamok","timestamp":"2020. július. 07. 07:21","title":"11,5 millió koronavírus-fertőzött van a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]