Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94bf5183-c7cb-4201-bbfb-3c173876d477","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"40 tóparti településből mindössze 20 biztosít szabadstrandot. Egy DK-s törvénymódosítási javaslat feltornázná ezt a számot. ","shortLead":"40 tóparti településből mindössze 20 biztosít szabadstrandot. Egy DK-s törvénymódosítási javaslat feltornázná ezt...","id":"20200705_Fogynak_a_balatoni_szabadstrandok_az_eszaki_parton__csak_ket_telepulesen_lehet_ingyen_furdeni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94bf5183-c7cb-4201-bbfb-3c173876d477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa867eb-6516-44a2-9d2f-bba04676cc5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_Fogynak_a_balatoni_szabadstrandok_az_eszaki_parton__csak_ket_telepulesen_lehet_ingyen_furdeni","timestamp":"2020. július. 05. 09:42","title":"Fogynak a balatoni szabadstrandok: az északi parton csak két településen lehet ingyen fürödni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"MTA","category":"itthon","description":"Egy előző heti terheléses támadás után félbeszakadt az MTA közgyűlése, így azt hétfőtől folytatják. Szavaznak az új elnökről és az elnökségi tagokról is. ","shortLead":"Egy előző heti terheléses támadás után félbeszakadt az MTA közgyűlése, így azt hétfőtől folytatják. Szavaznak az új...","id":"20200705_Hetfon_szavaznak_az_MTA_uj_elnokerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24726d2-7793-4918-b071-0f30b645f062","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Hetfon_szavaznak_az_MTA_uj_elnokerol","timestamp":"2020. július. 05. 12:10","title":"Hétfőn szavaznak az MTA új elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi minisztere szerint egyelőre még nem tudni, hogy lesz-e a koronavírus-járványnak második hulláma.","shortLead":"Az Emmi minisztere szerint egyelőre még nem tudni, hogy lesz-e a koronavírus-járványnak második hulláma.","id":"20200706_Kasler_elismerte_hogy_a_szocialis_agazatban_nem_optimalisak_a_berek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd6e56f-ab18-44d5-85a4-7bc1e14096bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Kasler_elismerte_hogy_a_szocialis_agazatban_nem_optimalisak_a_berek","timestamp":"2020. július. 06. 10:40","title":"Kásler elismerte: a szociális ágazatban nem optimálisak a bérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban lefolytatott vizsgálatok szerint a koronavírus-fertőzésből kigyógyult férfiak vérplazmája hatásosabb lehet a kezelések során.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban lefolytatott vizsgálatok szerint a koronavírus-fertőzésből kigyógyult férfiak vérplazmája...","id":"20200704_koronavirus_jarvany_antitest_nok_ferfiak_verplazmaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1481234-a3d4-4a69-8241-626ff5aac66c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_koronavirus_jarvany_antitest_nok_ferfiak_verplazmaja","timestamp":"2020. július. 04. 16:03","title":"Majdnem 600 mintát vizsgáltak: a férfiak vérplazmájában több lehet a koronavírus-antitest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem tudtak segíteni egy fiatal versenyzőn.","shortLead":"Nem tudtak segíteni egy fiatal versenyzőn.","id":"20200705_Tragikus_veget_ert_a_koronavirus_utani_elso_belga_bicikliverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848bffc4-9945-461c-b043-ed70bccf3dc0","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Tragikus_veget_ert_a_koronavirus_utani_elso_belga_bicikliverseny","timestamp":"2020. július. 05. 12:00","title":"Tragikus véget ért a koronavírus utáni első belga bicikliverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az év végére lehet oltóayag.","shortLead":"Szerinte az év végére lehet oltóayag.","id":"20200706_Szlavik_koronavirus_oltoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7944c40-b0bd-4ae8-98ea-e050df9a4656","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Szlavik_koronavirus_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 06. 11:04","title":" Szlávik: Csalóka a napi 5-10 regisztrált koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f08aea-1f6b-41e9-86e3-f3edcbc12f0f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk első részében a szerző bevezetőjét és az erőszak felé megtett első, tulajdonképpen véletlenszerű lépését ismerjük meg.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200704_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__1_resz_Gyulolet_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f08aea-1f6b-41e9-86e3-f3edcbc12f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218e59c5-a103-4aac-a84a-79d2f787d21a","keywords":null,"link":"/360/20200704_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__1_resz_Gyulolet_Amerikaban","timestamp":"2020. július. 04. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 1. rész, „Gyűlölet Amerikában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cb141e-0a89-4267-8fb8-38f9d3dafc81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az RTL híradója egy rejtélyes esetnek járt utána.



","shortLead":"Az RTL híradója egy rejtélyes esetnek járt utána.



","id":"20200705_Jartake_ufok_Nagykanizsa_hataraban_es_ez_mikent_hat_az_aratasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11cb141e-0a89-4267-8fb8-38f9d3dafc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7223aa2f-0d09-4af6-84f4-a2f74acbfd2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Jartake_ufok_Nagykanizsa_hataraban_es_ez_mikent_hat_az_aratasra","timestamp":"2020. július. 05. 19:14","title":"Jártak-e ufók Nagykanizsa határában, és ez miként hat az aratásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]