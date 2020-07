Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi médiában elhelyezett álhíreket az azokat olvasók mintegy négyezer alkalommal meg is osztották.\r

\r

","shortLead":"A közösségi médiában elhelyezett álhíreket az azokat olvasók mintegy négyezer alkalommal meg is osztották.\r

\r

","id":"20200709_Felfuggesztettet_hamis_koronavirus_hirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d4220a-1533-44d7-be6e-0990957c9828","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Felfuggesztettet_hamis_koronavirus_hirek","timestamp":"2020. július. 09. 11:26","title":"Felfüggesztett börtönre és pénzbüntetésre ítélték a kamu koronavírusos híreket terjesztő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Önkritikusan megjegyezte, hogy a Deep Purple jobban csinálja. ","shortLead":"Önkritikusan megjegyezte, hogy a Deep Purple jobban csinálja. ","id":"20200708_varga_mihaly_hammerworld_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07af3e1b-9dc3-41aa-a71f-c6f12a1474ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_varga_mihaly_hammerworld_interju","timestamp":"2020. július. 08. 12:22","title":"Varga Mihály gitározva jelentette be, hogy interjút adott a HammerWorldnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d64480-6037-4ece-b6a0-b2cfb0b71702","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Káptalantótinál szenvedett súlyos balesetet egy kisbusz, a mögötte haladók megállás nélkül hajtottak tovább.","shortLead":"Káptalantótinál szenvedett súlyos balesetet egy kisbusz, a mögötte haladók megállás nélkül hajtottak tovább.","id":"20200710_kisbusz_baleset_segitsegnyujtas_kaptalantoti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d64480-6037-4ece-b6a0-b2cfb0b71702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa90b0f7-7eaf-4792-973a-2f57ba5cd4b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_kisbusz_baleset_segitsegnyujtas_kaptalantoti","timestamp":"2020. július. 10. 10:56","title":"Videó: Simán elment három autós is a fának csapódott kisbusz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a805b948-bcbf-4b59-99be-db3e8579a887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évek óta igen népszerű MailTrack Chrome-bővítmény tudását immár az okostelefonunkon is kihasználhatjuk.","shortLead":"Az évek óta igen népszerű MailTrack Chrome-bővítmény tudását immár az okostelefonunkon is kihasználhatjuk.","id":"20200709_mailtrack_ios_android_alkalmazas_gmail_elolvastak_e_a_levelemet_olvasasi_nyugta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a805b948-bcbf-4b59-99be-db3e8579a887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ab66c8-8878-4fd3-83de-3d62cbf0a807","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_mailtrack_ios_android_alkalmazas_gmail_elolvastak_e_a_levelemet_olvasasi_nyugta","timestamp":"2020. július. 09. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, ha androidos telefonja: ezzel megtudhatja, elolvasták-e már a levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A laboratóriumi eredmények ígéretesek, de klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy kiderüljön, hatásos-e a gyógyszer.","shortLead":"A laboratóriumi eredmények ígéretesek, de klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy kiderüljön, hatásos-e a gyógyszer.","id":"20200709_Allergia_elleni_orrspray_koronavirus_hatoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f8f098-fa12-4ecc-98f0-f656a882fad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_Allergia_elleni_orrspray_koronavirus_hatoanyag","timestamp":"2020. július. 09. 05:38","title":"Allergia elleni orrsprayben találtak koronavírus kezelésére alkalmas hatóanyagot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9215ea-2c3c-4432-9a3f-e47008c83ef6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint a magyar férfiember archetípusa a gazda.","shortLead":"A kormányfő szerint a magyar férfiember archetípusa a gazda.","id":"20200709_orban_viktor_lanchid_magyar_videk_agrarium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa9215ea-2c3c-4432-9a3f-e47008c83ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad2c863-6001-463a-9777-3469d152af34","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_orban_viktor_lanchid_magyar_videk_agrarium","timestamp":"2020. július. 09. 12:55","title":"Orbán: Nehéz megérteni a Lánchíd körüli szerencsétlenkedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74f0bf6-1959-4991-a237-83d00a2f1820","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A 84 éves Amancio Ortega, a Zara ruházati lánc alapítója és tulajdonosa öreg napjaiban komoly ingatlanportfóliót alakított ki – írja a Bloomberg, amely szerint Európa szupergazdagjai közül neki van a legnagyobb ingatlanbirodalma, melynek értéke 15,2 milliárd euró. ","shortLead":"A 84 éves Amancio Ortega, a Zara ruházati lánc alapítója és tulajdonosa öreg napjaiban komoly ingatlanportfóliót...","id":"20200708_Ingatlanban_latja_a_jovo_a_Zara_atyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a74f0bf6-1959-4991-a237-83d00a2f1820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b70b242-c755-4748-91dc-609631ffa9fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Ingatlanban_latja_a_jovo_a_Zara_atyja","timestamp":"2020. július. 08. 12:33","title":"Ingatlanban látja a jövőt a Zara atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed07741-1174-46e1-a6f1-e6fdeb358b2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az NMHH megint megvizsgálta a Bayer show egyik adását is. ","shortLead":"Az NMHH megint megvizsgálta a Bayer show egyik adását is. ","id":"20200709_Burkolt_reklam_miatt_kapott_birsagot_a_TV2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed07741-1174-46e1-a6f1-e6fdeb358b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d25f166-4964-43d1-b4e0-8dba04057ed8","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Burkolt_reklam_miatt_kapott_birsagot_a_TV2","timestamp":"2020. július. 09. 11:16","title":"Burkolt reklám miatt kapott bírságot a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]