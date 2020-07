Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában egy nap alatt csaknem 700 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Romániában egy nap alatt csaknem 700 új fertőzöttet találtak.","id":"20200711_Sorra_jelentenek_rekordszamu_uj_koronavirusos_eseteket_a_szomszedos_orszagokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bd8a5c-d65d-4644-9629-21da0b08499b","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Sorra_jelentenek_rekordszamu_uj_koronavirusos_eseteket_a_szomszedos_orszagokbol","timestamp":"2020. július. 11. 18:31","title":"Sorra dőlnek meg a napi koronavírus-rekordok a szomszédos országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Direkt36 forrásai szerint a szabálytalanság miatt örökségvédelmi bírságot is kirótt a kormányhivatal.","shortLead":"A Direkt36 forrásai szerint a szabálytalanság miatt örökségvédelmi bírságot is kirótt a kormányhivatal.","id":"20200711_regeszet_iragalmasrendi_korhaz_epitkezes_markolo_lelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36aabf63-627b-443d-842f-42d3455c7094","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_regeszet_iragalmasrendi_korhaz_epitkezes_markolo_lelet","timestamp":"2020. július. 11. 10:29","title":"Egyszerűen kimarkolózták az értékes régészeti leleteket az Irgalmasrendi kórház bővítésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Hihetetlen összegek ömlöttek az elmúlt években a felcsúti labdarúgásba. 