[{"available":true,"c_guid":"934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Rövidül az ügyintézési határidő is.","shortLead":"Rövidül az ügyintézési határidő is.","id":"20200711_Szakmai_ellenorzes_nelkul_epithetik_at_a_gellerthegyi_Citadella_kornyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0a0dad-66ec-4acc-948e-f4dba5f52560","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Szakmai_ellenorzes_nelkul_epithetik_at_a_gellerthegyi_Citadella_kornyeket","timestamp":"2020. július. 11. 10:50","title":"Szakmai ellenőrzés nélkül építhetik át a gellérthegyi Citadella környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886476e9-872f-4e3c-91fe-bfa5a00cc81c","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A mai világméretű szobordöntési és utcanév-átkeresztelési időkben érdemes visszapillantani, hogy csinálták ezt az oroszok a Szovjetunió bukása után. Moszkva belvárosában úgy tűnhet, megszabadultak a szovjet korszakot jellemző utcanevektől, illetve köztéri szobroktól, ám a főváros külső kerületeiben és a vidéki településeken harminc évvel a kommunista birodalom széthullása után is kísért a múlt. És ez nem csak az átnevezéssel kapcsolatos költségek miatt van így.","shortLead":"A mai világméretű szobordöntési és utcanév-átkeresztelési időkben érdemes visszapillantani, hogy csinálták ezt...","id":"20200711_A_Szovjet_utcaban_a_Leninter_sarkan__tovabb_el_a_birodalmi_mult_Oroszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886476e9-872f-4e3c-91fe-bfa5a00cc81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b7b80b-5ce4-4b29-8563-cd157671cd72","keywords":null,"link":"/360/20200711_A_Szovjet_utcaban_a_Leninter_sarkan__tovabb_el_a_birodalmi_mult_Oroszorszagban","timestamp":"2020. július. 11. 16:00","title":"A Szovjet utcában, a Lenin-tér sarkán – így döntöttek szobrokat az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e714eac-9125-40f1-816d-164e127c273b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy megrázó, díjnyertes lengyel film, Dustin Hoffman klasszikus alakítása és ellenkultúra a HVG ajánlójában.","shortLead":"Egy megrázó, díjnyertes lengyel film, Dustin Hoffman klasszikus alakítása és ellenkultúra a HVG ajánlójában.","id":"20200710_Dustin_Hoffman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e714eac-9125-40f1-816d-164e127c273b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c8c442-080b-458d-b766-3516602fc2f8","keywords":null,"link":"/360/20200710_Dustin_Hoffman","timestamp":"2020. július. 11. 12:15","title":"Vagyonát elajándékozta, lakókocsiban is élt a kasszasiker írója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827dfbc8-715b-4537-8222-c35dd0c2d10c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Interjút adott az egyik legtekintélyesebb német lapnak Nikola Gruevszki, a Magyarországon menekültstátuszt kapott volt macedón kormányfő. Gruevszki azt nyilatkozta, hogy mindössze egyszer találkozott Orbán Viktorral, mióta Budapesten tartózkodik, és továbbra is azt állítja, hogy ha visszatérne hazájába, veszélyben lenne az élete.","shortLead":"Interjút adott az egyik legtekintélyesebb német lapnak Nikola Gruevszki, a Magyarországon menekültstátuszt kapott volt...","id":"20200712_FAZ_Orban_nem_szereti_a_migransokat_kiveve_a_macedon_Gruevszkit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827dfbc8-715b-4537-8222-c35dd0c2d10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd03e72-3b94-47ed-a055-210f73130129","keywords":null,"link":"/360/20200712_FAZ_Orban_nem_szereti_a_migransokat_kiveve_a_macedon_Gruevszkit","timestamp":"2020. július. 12. 09:00","title":"FAZ: Orbán nem szereti a migránsokat, kivéve a macedón Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","shortLead":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","id":"20200712_capatamadas_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5904f9a9-1260-4de6-94d2-58d698213864","keywords":null,"link":"/elet/20200712_capatamadas_ausztralia","timestamp":"2020. július. 12. 16:02","title":"Cápa végezhetett egy tizenéves szörfössel Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2141bbfd-a41f-4385-a200-d07703ef6ecd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk harmadik részében, ahogy a főhős, mi is megismerkedhetünk a skinhead szubkultúrával, a fehér felsőbbrendűséget hirdető angol és észak-amerikai bőrfejűek világával – és azzal, mit talált ebben a közegben vonzónak Picciolini.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200711_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__3_resz_Borfejuek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2141bbfd-a41f-4385-a200-d07703ef6ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4afdb-5d1c-44c9-ada2-3a84c2651bf9","keywords":null,"link":"/360/20200711_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__3_resz_Borfejuek","timestamp":"2020. július. 11. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 3. rész, „Bőrfejűek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bc065e-33a6-4569-8612-d57bf9923e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könnyű lelkesedni egy-egy jó filmért, jóval nehezebb szándékosan jó unalmasan összefoglalni, miről is szól a hőn imádott mozi. Egy filmrendező, Romina, most erre kérte ismerőseit, s már meg is születtek az első „pályaművek”. ","shortLead":"Könnyű lelkesedni egy-egy jó filmért, jóval nehezebb szándékosan jó unalmasan összefoglalni, miről is szól a hőn...","id":"20200712_Uj_verseny__ki_tudja_unalmasabban_leirni_mirol_szol_kedvenc_filmje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1bc065e-33a6-4569-8612-d57bf9923e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b415aac-588f-4e9b-91d9-c46fda9db5fe","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Uj_verseny__ki_tudja_unalmasabban_leirni_mirol_szol_kedvenc_filmje","timestamp":"2020. július. 12. 19:05","title":"Új verseny: ki tudja unalmasabban leírni, miről szól kedvenc filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 16 tartomány közül Mecklenburg-Elő-Pomeránia az első, ahol teljesen sikerült visszaszorítani a járványt.","shortLead":"Németország 16 tartomány közül Mecklenburg-Elő-Pomeránia az első, ahol teljesen sikerült visszaszorítani a járványt.","id":"20200712_Tobb_mint_egy_hete_nincs_uj_fertozott_egy_nemet_tartomanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1672f10d-50ae-4661-9f8e-3120b2635487","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Tobb_mint_egy_hete_nincs_uj_fertozott_egy_nemet_tartomanyban","timestamp":"2020. július. 12. 13:16","title":"Több mint egy hete nincs új fertőzött egy német tartományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]