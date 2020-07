Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"835371b8-9d69-4dce-a4bb-3b7f4451447f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Canan Kaftancioglu nélkül nemigen tudott volna a török ellenzék győzni a tavalyi isztambuli polgármester-választáson. A hatalom azonnal előhúzott néhányat korábbi tweetjeiből, és azok alapján büntetné hosszú börtönnel az örmények elleni népirtást elismerő, feminista, motorozó és disznóhúst is evő népszerű politikust.","shortLead":"Canan Kaftancioglu nélkül nemigen tudott volna a török ellenzék győzni a tavalyi isztambuli polgármester-választáson...","id":"202028_canan_kaftancioglu_atorokellenzek_motorja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=835371b8-9d69-4dce-a4bb-3b7f4451447f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2ce677-45ca-4797-bbf2-e7fb6ddfcaa7","keywords":null,"link":"/360/202028_canan_kaftancioglu_atorokellenzek_motorja","timestamp":"2020. július. 15. 10:00","title":"Kihúzta a gyufát Erdogannál, 10 év börtön várhat a török ellenzék motorjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87266968-5fc6-40c9-9777-f4b1380f0c69","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Három privát, nyugdíjcélú megtakarítási forma létezik, amik biztonságosak, de azért van néhány kockázat, amivel érdemes tisztában lenni.","shortLead":"Három privát, nyugdíjcélú megtakarítási forma létezik, amik biztonságosak, de azért van néhány kockázat, amivel érdemes...","id":"20200714_Fidesz_nyugdijmegtakaritas_nyugdijkassza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87266968-5fc6-40c9-9777-f4b1380f0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983c87f-ffb2-44e5-adac-f7737e80857b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Fidesz_nyugdijmegtakaritas_nyugdijkassza","timestamp":"2020. július. 14. 12:01","title":"Elveheti a kormány a privát nyugdíjmegtakarításokat? És mi van, ha csődbe megy a nyugdíjkassza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség emberrablás, súlyos testi sértés kísérlete és zaklatás miatt nyújtott be vádiratot négy férfi ellen, akik elrabolták két kollégájukat – közölte a Pest Megyei Főügyészség.","shortLead":"Az ügyészség emberrablás, súlyos testi sértés kísérlete és zaklatás miatt nyújtott be vádiratot négy férfi ellen, akik...","id":"20200714_Vadat_emeltek_negy_ferfi_ellen_akik_elraboltak_ket_kollegajukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfa75827-9869-445a-ac84-14a97ee69cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdad2623-94f3-4544-9158-cc8ed00f08ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Vadat_emeltek_negy_ferfi_ellen_akik_elraboltak_ket_kollegajukat","timestamp":"2020. július. 14. 11:52","title":"Vádat emeltek négy férfi ellen, akik elrabolták két kollégájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"London mégis kipenderíti a kínaiakat az 5G hálózatából.","shortLead":"London mégis kipenderíti a kínaiakat az 5G hálózatából.","id":"20200714_Magyarorszaggal_ellentetben_a_britek_megsem_kernek_a_kinai_5Gbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a596b18d-20b4-4fbc-a644-1c5d2011e5e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Magyarorszaggal_ellentetben_a_britek_megsem_kernek_a_kinai_5Gbol","timestamp":"2020. július. 14. 11:42","title":"Magyarországgal ellentétben a britek mégsem kérnek a kínai 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járműgyártásban 50 százalékosnál is nagyobb volt a visszaesés májusban, a Nyugat-Dunántúl ipara 44 százalékkal zuhant. Mégis úgy tűnik, hogy a legmélyebb ponton már túl voltunk ekkor.","shortLead":"A járműgyártásban 50 százalékosnál is nagyobb volt a visszaesés májusban, a Nyugat-Dunántúl ipara 44 százalékkal...","id":"20200714_ksh_ipar_auto_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc4a44-67f7-40c3-8e2b-53403baf8960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_ksh_ipar_auto_valsag","timestamp":"2020. július. 14. 10:23","title":"Hiába az újranyitás, a járműgyártás húzta mélybe a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány mostani fő tesztkérdése, hogy ki fizet. Újra veszélyben a görög turizmus. Mészárosné magántévéje közpénzt kap. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A járvány mostani fő tesztkérdése, hogy ki fizet. Újra veszélyben a görög turizmus. Mészárosné magántévéje közpénzt...","id":"20200714_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e8ca4f-73af-442e-9f6b-99b5544e68c5","keywords":null,"link":"/360/20200714_Radar360","timestamp":"2020. július. 14. 08:00","title":"Radar360: Nálunk tesztelnek, a briteknél pontoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1154505-256d-411f-a7b8-21c7d1618cbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zephyr új egere nem csak kialakítása miatt érdekes, a borítás alá is került egy szokatlan elem: egy nagy teljesítményű ventilátor van benne.","shortLead":"A Zephyr új egere nem csak kialakítása miatt érdekes, a borítás alá is került egy szokatlan elem: egy nagy...","id":"20200715_zephyr_videojatekos_eger_ventilator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1154505-256d-411f-a7b8-21c7d1618cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6706a32-8127-4fa3-bec1-e7fb458ccefe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_zephyr_videojatekos_eger_ventilator","timestamp":"2020. július. 15. 11:03","title":"Miniventilátor van ebben az egérben, hogy ne izzadjon a használója keze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kivételes figyelem – és támogatáscunami – mögött nem nehéz meglátni a politikai motivációt. Erről is olvashat a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban.","shortLead":"A kivételes figyelem – és támogatáscunami – mögött nem nehéz meglátni a politikai motivációt. Erről is olvashat...","id":"20200715_Onti_a_penzt_a_kormany_Debrecenbe_epul_a_bezzegvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb36473-ba65-4bd7-8764-6975aa2c2e7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Onti_a_penzt_a_kormany_Debrecenbe_epul_a_bezzegvaros","timestamp":"2020. július. 15. 14:13","title":"Önti a pénzt a kormány Debrecenbe, épül a bezzegváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]