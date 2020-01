Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legendás kosárlabdázó is azon a gépen utazott, amelyik vasárnap délelőtt lezuhant Kaliforniában.","shortLead":"A legendás kosárlabdázó is azon a gépen utazott, amelyik vasárnap délelőtt lezuhant Kaliforniában.","id":"20200126_Meghalt_Kobe_Bryant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f42f3e-9fc8-41b6-957e-685afd19601c","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Meghalt_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 26. 21:01","title":"Helikopter-balesetben meghalt Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02aed485-0a65-4651-b8ab-909c66f24048","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsigyártó sok új modellt jelentett be a közelmúltban, és igen erős évet tudhat maga mögött.","shortLead":"Az olasz sportkocsigyártó sok új modellt jelentett be a közelmúltban, és igen erős évet tudhat maga mögött.","id":"20200128_a_ferrari_a_vilag_legerosebb_markaja_disney_wechat_amazon_google_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02aed485-0a65-4651-b8ab-909c66f24048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f659fc-a7eb-4112-b8af-b7249348cc87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_a_ferrari_a_vilag_legerosebb_markaja_disney_wechat_amazon_google_apple","timestamp":"2020. január. 28. 07:59","title":"A Ferrari a világ legerősebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ddd1a-10b8-458e-97d5-be376877cd2e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A véráramba is beszivárognak a napvédő krémek aktív kémiai anyagai. Az amerikai szövetségi gyógyszer- és élelmiszerhatóság (FDA) közlése szerint további kutatásra van szükség annak megállapítására, hogy ezek a termékek biztonságosak-e.","shortLead":"A véráramba is beszivárognak a napvédő krémek aktív kémiai anyagai. Az amerikai szövetségi gyógyszer- és...","id":"20200127_napvedo_kremek_kockazat_egeszseg_veraram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64ddd1a-10b8-458e-97d5-be376877cd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39710ef-4873-406c-ac89-869b27902503","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_napvedo_kremek_kockazat_egeszseg_veraram","timestamp":"2020. január. 27. 00:03","title":"Nem tudják, hogy lesz-e belőle baj, de a véráramba is beszivárognak a napvédő krémek aktív anyagai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","shortLead":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","id":"20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13b3355-e2b3-4b6f-95ca-dabd505eefaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","timestamp":"2020. január. 28. 13:48","title":"Különleges Ikarust kapott a Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5def9d1-b787-44f6-9e56-8c23a444c615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több millió amerikai küldi vissza ingyenesen a nem tetsző karácsonyi ajándékokat, amelyek egyrészt a szemétdombot kötnek ki, másrészt visszaküldésük óriási környezet-szennyezéssel is jár.","shortLead":"Több millió amerikai küldi vissza ingyenesen a nem tetsző karácsonyi ajándékokat, amelyek egyrészt a szemétdombot...","id":"20200128_online_vasarlas_usa_visszakuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5def9d1-b787-44f6-9e56-8c23a444c615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c6f71f-eb2a-405d-bb84-015cfddbb7b4","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_online_vasarlas_usa_visszakuldes","timestamp":"2020. január. 28. 09:57","title":"A cégek mellett a Földet is tönkretesszük az online termékek visszaküldésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Akik maradtak főszereplője is felkerült a Variety magazin tíz figyelemre méltó tehetséges európai filmest bemutató idei listájára. A művészek tiszteletére a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon fogadást tartanak.","shortLead":"Az Akik maradtak főszereplője is felkerült a Variety magazin tíz figyelemre méltó tehetséges európai filmest bemutató...","id":"20200128_Szoke_Abigelt_bevalogattak_a_tiz_legigeretesebb_europai_filmes_koze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93eff11-4bcb-4eb6-a40b-8325df1cea58","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Szoke_Abigelt_bevalogattak_a_tiz_legigeretesebb_europai_filmes_koze","timestamp":"2020. január. 28. 09:49","title":"Szőke Abigélt beválogatták a tíz legígéretesebb európai filmes közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Enyhe lesz az idő kedden.","shortLead":"Enyhe lesz az idő kedden.","id":"20200127_enyhe_idojaras_eso_kedd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d078d1e4-1127-4b8e-bf04-c76435b67523","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_enyhe_idojaras_eso_kedd","timestamp":"2020. január. 27. 18:05","title":"Akár 11 fok is lehet, de esni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4495b2cb-74d6-4a87-9e07-899a236e4ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hegyi Szabolcs állítása szerint döntésének semmi köze a vasárnapi polgármester-választáshoz.","shortLead":"Hegyi Szabolcs állítása szerint döntésének semmi köze a vasárnapi polgármester-választáshoz.","id":"20200127_Lemondott_es_a_parbol_is_kilepett_a_Momentum_gyori_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4495b2cb-74d6-4a87-9e07-899a236e4ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dceb745-e69a-438f-8a49-422314462cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Lemondott_es_a_parbol_is_kilepett_a_Momentum_gyori_elnoke","timestamp":"2020. január. 27. 19:06","title":"Lemondott és a pártból is kilépett a Momentum győri elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]