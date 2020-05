Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f1c0fe4-e785-448e-a953-e16a5a31dc0f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Németországi spárgaszedők sorsán keresztül világítja meg a Deutsche Welle, milyen gondokkal küzdenek most a kelet-európai vendégmunkások. ","shortLead":"Németországi spárgaszedők sorsán keresztül világítja meg a Deutsche Welle, milyen gondokkal küzdenek most...","id":"20200523_Mi_lesz_a_vendegmunkasokkal_ha_csodbe_megy_a_ceg_amelyik_alkalmazta_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f1c0fe4-e785-448e-a953-e16a5a31dc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77471c73-3365-4b94-85cb-81326711af10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Mi_lesz_a_vendegmunkasokkal_ha_csodbe_megy_a_ceg_amelyik_alkalmazta_oket","timestamp":"2020. május. 23. 20:58","title":"Mi lesz a vendégmunkásokkal, ha csődbe megy a cég, amelyik alkalmazta őket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457f0b13-d809-45fb-9cc3-ff1197f09cb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 éves Agócs Benjámin hétfőn játék közben rosszul lett egy mosonmagyaróvári játszótéren, perceken múlhatott az élete. Barátai nem estek pánikba, és megmentették - számolt be a bátor fiúk tettéről az RTL.","shortLead":"A 12 éves Agócs Benjámin hétfőn játék közben rosszul lett egy mosonmagyaróvári játszótéren, perceken múlhatott...","id":"20200523_Kiskamaszok_mentettek_meg_cukorbeteg_tarsuk_eletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=457f0b13-d809-45fb-9cc3-ff1197f09cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e696e9fb-db48-4f5f-affb-53c241a4d081","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Kiskamaszok_mentettek_meg_cukorbeteg_tarsuk_eletet","timestamp":"2020. május. 23. 19:25","title":"Kiskamaszok mentették meg cukorbeteg társuk életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz lakosság egyhetede áteshetett már a koronavírus-fertőzésen – állítja egy moszkvai laboratórium, amely több mint 40 ezer embert tesztelt le.","shortLead":"Az orosz lakosság egyhetede áteshetett már a koronavírus-fertőzésen – állítja egy moszkvai laboratórium, amely több...","id":"20200523_Az_oroszok_hetedenek_lehet_koronavirusantitest_a_vereben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f47666-9a56-472c-a897-e0889456f1d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_Az_oroszok_hetedenek_lehet_koronavirusantitest_a_vereben","timestamp":"2020. május. 23. 15:47","title":"Az oroszok hetedének lehet koronavírus-antitest a vérében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Remek fegyvert adott az ellenzék – saját maga ellen – Orbán Viktor kezébe: a felhatalmazási törvény elutasítása miatt gyaníthatóan a következő választásig hallgathatják, hogy hátráltatták a koronavírus-járvány elleni védekezést. Orbán egy másik kommunikációs csatát is megnyert: a törvény miatt Magyarország nem lett diktatúra, éles kritikusai ismét csak farkast kiáltottak. A rendkívüli időszaknak hamarosan vége, végigvettük, mi maradhat az elmúlt hetek szabályaiból.","shortLead":"Remek fegyvert adott az ellenzék – saját maga ellen – Orbán Viktor kezébe: a felhatalmazási törvény elutasítása miatt...","id":"20200525_felhatalmazasi_torveny_orban_rendkivuli_jogrend_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f5a6de-08f3-40ee-84a2-887d4d60d502","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_felhatalmazasi_torveny_orban_rendkivuli_jogrend_parlament","timestamp":"2020. május. 25. 06:30","title":"Orbán kiválasztja, mi kell neki a rendkívüli időszakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A válaszadók közül többen úgy gondolják, lesz második vírushullám Magyarországon.","shortLead":"A válaszadók közül többen úgy gondolják, lesz második vírushullám Magyarországon.","id":"20200525_nezopont_felmeres_rendkivuli_jogrend_veszelyhelyzet_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b34399-9616-4db3-a0bc-c3ae0b1385a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_nezopont_felmeres_rendkivuli_jogrend_veszelyhelyzet_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. május. 25. 07:23","title":"A fideszesek 61 százaléka szerint is meg kell szüntetni a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2430e8-48e2-45ae-aecd-0c653f6efb50","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rendhagyó menetrenddel folytatódik június 3-tól a portugál labdarúgó-bajnokság, amelyben szinte minden nap rendeznek majd mérkőzéseket a nyár folyamán.","shortLead":"Rendhagyó menetrenddel folytatódik június 3-tól a portugál labdarúgó-bajnokság, amelyben szinte minden nap rendeznek...","id":"20200523_Minden_nap_lesznek_focimeccsek_Portugaliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2430e8-48e2-45ae-aecd-0c653f6efb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77422ad8-109f-4838-abef-98bd4c61fa87","keywords":null,"link":"/sport/20200523_Minden_nap_lesznek_focimeccsek_Portugaliaban","timestamp":"2020. május. 23. 18:27","title":"Majdnem minden nap lesznek focimeccsek Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a03a8b-acc3-42d4-933f-324a6f5993f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jönnek a melegebb hónapok, amikor felértékelődnek a különféle hűtőberendezések. A Google ennek megfelelően egészíti ki asszisztensének képességeit.","shortLead":"Jönnek a melegebb hónapok, amikor felértékelődnek a különféle hűtőberendezések. A Google ennek megfelelően egészíti ki...","id":"20200523_google_asszisztens_tamogatas_fagyasztok_leghuto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a03a8b-acc3-42d4-933f-324a6f5993f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f592a77-1f7b-4302-8c3e-34449652469f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_google_asszisztens_tamogatas_fagyasztok_leghuto","timestamp":"2020. május. 23. 18:03","title":"Lépett a Google, nyaranta elég lesz csak kimondani, hogy legyen hűvösebb a szobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ee089-e64e-4dd1-83ec-00bb2072ee87","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"elet","description":"Orsi február 21-én egy hónapra érkezett Mianmar egyik szigetére, hogy önkéntes aktivistaként vegyen részt a helyi korallmentésben. Az egy hónapból már három lett és Orsi továbbra sem tudott hazajutni, pedig azért már szeretne.","shortLead":"Orsi február 21-én egy hónapra érkezett Mianmar egyik szigetére, hogy önkéntes aktivistaként vegyen részt a helyi...","id":"20200524_Karanten_mianmar_korallmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d05ee089-e64e-4dd1-83ec-00bb2072ee87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e92a27e-6106-4b8d-b13d-cd4cc5b58357","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Karanten_mianmar_korallmentes","timestamp":"2020. május. 24. 17:00","title":"Korallmentésre indult egy trópusi szigetre egy magyar lány, de három hónapja nem tud hazajutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]