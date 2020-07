Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91a72258-ca95-406f-b30b-1a248f5478cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozatban döntött arról az Országgyűlés, hogy feltételeket szabtak a kormánynak, miként támogathatja az Európai Unió koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítését célzó hitelfelvételét.","shortLead":"Határozatban döntött arról az Országgyűlés, hogy feltételeket szabtak a kormánynak, miként támogathatja az Európai Unió...","id":"20200714_Megszavazta_a_Fidesz_hogy_ne_lehessen_jogallami_feltetelekhez_kotni_a_kedvezmenyes_EUs_hitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91a72258-ca95-406f-b30b-1a248f5478cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4298401e-f412-4b3c-b148-3db262fccf6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Megszavazta_a_Fidesz_hogy_ne_lehessen_jogallami_feltetelekhez_kotni_a_kedvezmenyes_EUs_hitelt","timestamp":"2020. július. 14. 14:57","title":"Megszavazta a Fidesz, hogy ne lehessen jogállami feltételekhez kötni az EU-támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c3218f-ba4e-485b-88ad-8d4f1104e453","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200714_Marabu_FekNyuz_Magyar_szinezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4c3218f-ba4e-485b-88ad-8d4f1104e453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa9c806-0b7b-44b0-b90c-ef3d64c5cbe0","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Marabu_FekNyuz_Magyar_szinezo","timestamp":"2020. július. 14. 10:55","title":"Marabu FékNyúz: Magyar színező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8d22f3-d414-40ef-a3cf-ce497f7743ce","c_author":"Cisco Magyarország","category":"brandcontent","description":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés látványos sikere és térnyerése. Az azonban azért még kérdéses, hogy a cégek megtartják-e ezt a lehetőséget, a távmunka tartós fenntartásához ugyanis sok változtatásra van szükség. \r

","shortLead":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés...","id":"cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d22f3-d414-40ef-a3cf-ce497f7743ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27834585-bb70-4762-a7a7-1bb81b518774","keywords":null,"link":"/brandcontent/cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","timestamp":"2020. július. 15. 17:30","title":"\"Ha nem látom, nem is dolgozik\" – Egy sor tévhit megdőlt a távmunkával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véletlenül tette mindezt. Amikor rájött, akkor ezer forint borravalót adott az elmaradt számlán felül, hogy ne maradjon lelkiismeret-furdalása.","shortLead":"Véletlenül tette mindezt. Amikor rájött, akkor ezer forint borravalót adott az elmaradt számlán felül, hogy ne maradjon...","id":"20200714_Fizetes_nelkul_tavozott_egy_benzinkutrol_Sebestyen_Balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d69ab3-cc20-4453-bd03-de3dac00e5c8","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Fizetes_nelkul_tavozott_egy_benzinkutrol_Sebestyen_Balazs","timestamp":"2020. július. 14. 08:00","title":"Fizetés nélkül távozott egy benzinkútról Sebestyén Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztus 5-ig csak a Corvin-negyedig villamosozhatnak az Újbuda-központ, illetve a Móricz Zsigmond körtér felé közlekedők.","shortLead":"Augusztus 5-ig csak a Corvin-negyedig villamosozhatnak az Újbuda-központ, illetve a Móricz Zsigmond körtér felé...","id":"20200714_4es_6os_forgalmi_rend_Corvin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3137ec6e-0095-4df1-a106-db1d0e3e84ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1d2fc8-3c1e-4dd4-8b62-bc1909f43e39","keywords":null,"link":"/elet/20200714_4es_6os_forgalmi_rend_Corvin","timestamp":"2020. július. 14. 10:47","title":"Csütörtöktől másképp járnak a körúti Combinók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt dolguk a rendőröknek.","shortLead":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt...","id":"20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635563fc-95a8-46dc-8c72-6abf4e9438b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 19:35","title":"Eddig 455 eljárást indított a rendőrség a járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta vezetősége és a szakszervezetek közötti hétfői bértárgyalás sem vezetett eredményre.","shortLead":"A Magyar Posta vezetősége és a szakszervezetek közötti hétfői bértárgyalás sem vezetett eredményre.","id":"20200715_magyar_posta_postasok_szakszervezetek_tuntetes_mager_andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f23b7cf-db38-47cf-a36d-02415a8bac9f","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_magyar_posta_postasok_szakszervezetek_tuntetes_mager_andrea","timestamp":"2020. július. 15. 05:50","title":"Postástüntetés jöhet szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Joe Biden teljesen átalakítaná az Egyesült Államok energiapolitkáját.","shortLead":"Joe Biden teljesen átalakítaná az Egyesült Államok energiapolitkáját.","id":"20200715_joe_biden_elnokjelolt_klimavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0157c1-0f85-4d10-87fd-20fb8610b2d9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_joe_biden_elnokjelolt_klimavedelem","timestamp":"2020. július. 15. 05:05","title":"Trump kihívója 2000 milliárd dolláros klímavédelmi tervet mutatott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]