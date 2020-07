Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7b82447-de08-4dab-8d51-6afead4a4321","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egyszerűen nem értem, hogy nem látják a döntéshozók, milyen értékalapú képzés zajlik a Színművészeti Egyetemen - mondja Molnár Piroska Kossuth-díjas színművész a HVG-nek adott portréinterjújában. A Nemzet Színésze arról is beszél, hogy életfilozófiája lett a túlélés.","shortLead":"Egyszerűen nem értem, hogy nem látják a döntéshozók, milyen értékalapú képzés zajlik a Színművészeti Egyetemen - mondja...","id":"202030_molnar_piroska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7b82447-de08-4dab-8d51-6afead4a4321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1801969-e0d8-48aa-aa75-abca562ac743","keywords":null,"link":"/360/202030_molnar_piroska","timestamp":"2020. július. 26. 13:00","title":"Molnár Piroska: \"Régen még volt súlya a művészek szavának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fennakadások vannak a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Lajosmizse és a Budapest–Esztergom vonalon is. Kőbánya-Kispestre sem lehet bejutni vonattal Martonvásárhely vagy Székesfehérvár felől.","shortLead":"Fennakadások vannak a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Lajosmizse és a Budapest–Esztergom vonalon is...","id":"20200727_mavinform_kesesek_meghibasodasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c7b38f-288d-41d1-a990-391c3059a0f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_mavinform_kesesek_meghibasodasok","timestamp":"2020. július. 27. 11:16","title":"Káosszal indul a hét a MÁV-nál, egymás után jelentik be a fennakadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf547247-9f35-4b79-bd2b-2c1ea20b4332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index igazgatósági elnöke magára maradt, de azért még reménykedik.","shortLead":"Az Index igazgatósági elnöke magára maradt, de azért még reménykedik.","id":"20200726_Bodolai_Index_ujsagiro_toborzas_RTL","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf547247-9f35-4b79-bd2b-2c1ea20b4332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba1fafd-c10f-406f-891e-4fc6a627839a","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Bodolai_Index_ujsagiro_toborzas_RTL","timestamp":"2020. július. 26. 19:55","title":"Bodolai az Index utánpótlásáról: Folyamatosan kapom az életrajzokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-balatoni vasútvonal Nagykanizsa környéki részein, valamint a Dombóvár és Gyékényes közötti szakaszon is tart még a károk helyreállítása.","shortLead":"A dél-balatoni vasútvonal Nagykanizsa környéki részein, valamint a Dombóvár és Gyékényes közötti szakaszon is tart még...","id":"20200726_vasut_vonatok_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5600494e-03d6-4f7c-931b-a8eb38b6c61a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_vasut_vonatok_vihar","timestamp":"2020. július. 26. 08:51","title":"Három helyen nem járnak a vonatok a vihar után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb200a64-2367-403d-b6d7-5ce81c3a2612","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ennyi pénzből már nagyon komoly szupersportautót, Porschét, McLarent vagy Lamborghinit is lehetne vásárolni.","shortLead":"Ennyi pénzből már nagyon komoly szupersportautót, Porschét, McLarent vagy Lamborghinit is lehetne vásárolni.","id":"20200726_112_millio_forintot_kernek_ezert_az_alig_hasznalt_22_eves_subaru_impreza_22b_sti_wrx","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb200a64-2367-403d-b6d7-5ce81c3a2612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833bd504-dc32-4345-a846-94f322e7c14d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_112_millio_forintot_kernek_ezert_az_alig_hasznalt_22_eves_subaru_impreza_22b_sti_wrx","timestamp":"2020. július. 26. 06:41","title":"112 millió forintot kérnek ezért az alig használt 22 éves Subaruért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok továbbra is kitartóan próbál magyarázatot találni a pilótáival történt furcsa égi jelenségekre, e tevékenységet pedig jövőre is folytatják: egy kiszivárgott jelentés szerint az UFO-kutató kormányügynökség megkapta a szenátusi hozzájárulást, amely anyagilag is támogatja a programot. A csoport egyesek szerint bizonyítékokkal rendelkezik arról, hogy nem vagyunk egyedül.","shortLead":"Az Egyesült Államok továbbra is kitartóan próbál magyarázatot találni a pilótáival történt furcsa égi jelenségekre, e...","id":"20200727_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy_idegenek_foldonkivuli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758047ee-9eb7-4ce4-8204-3c8968a9b20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy_idegenek_foldonkivuli","timestamp":"2020. július. 27. 08:03","title":"Állítják: Amerika nem állt le az UFO-kutatással, és találtak is valami furcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány az elmúlt napon nem követelt halálos áldozatot.\r

