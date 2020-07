A napokban mutatta be az Asus játékosoknak szánt (gamer) telefonjának legerősebb változatát, a Rog Phone 3-at. A masszív specifikációk (például Snapdragon 865+ lapka, akár 16 GB RAM, 6000 mAh-s akkumulátor) között szereplő képernyőfrissítési frekvencia tekintélyes, 144 Hz, azonban a készülék még ennél többre is képes. Gyártói állítólag elrejtették benne a 160 Hz-es lehetőséget is, amit nem is olyan nehéz előcsalogatni.

Az XDA Developers szerint ehhez elég egy ADB parancs (ehhez be kell állítani az Android Debug Bridge-et a PC-n): az adb shell setprop debug.vendor.asus.fps.eng 1. E parancs megadása és a készülék újraindítása után a Beállítások/Kijelző/Frissítési gyakoriság menüpontban megjelenik a 160 Hz-es lehetőség is. Az XDA tesztelte is a lehetőséget, és a szerkesztők úgy gondolják, hogy azoknak az alkalmazásoknak és játékoknak a többsége, amelyek 144 Hz-en futnak, valószínűleg a 160 Hz-nél sem jönnek zavarba.

Persze nem véletlen, hogy alapból nem szerepel ez a lehetőség a telefonnál, a 160 Hz egyelőre még nem áll készen a megbízható működésre. Szóval felesleges trükközés nélkül keresni a Beállítások között, viszont a meglévő frissítési gyakoriságok megfelelő beállítása jól jöhet a játékok során. Lehet választani az alapértelmezett „automatikus frissítési frekvenciát”, de lehet dönteni a 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz vagy 144 Hz mellett is.

Ha valaki mégis kísérletezne az említett ADB paranccsal majd úgy dönt, visszacsinálná az egészet, akkor a parancs a következő: adb shell setprop debug.vendor-asus.fpd.eng 0.

