[{"available":true,"c_guid":"93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elődjénél rövidebb és könnyebb japán kisautó úgy fogyaszt kevesebbet a korábbiaknál, hogy közben az ereje megnőtt és vezetési élmény fronton is az előnyére változott. ","shortLead":"Az elődjénél rövidebb és könnyebb japán kisautó úgy fogyaszt kevesebbet a korábbiaknál, hogy közben az ereje megnőtt és...","id":"20200811_uj_hibrid_toyota_yaris_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce730f4-977d-4752-8915-5ead5083cf90","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_uj_hibrid_toyota_yaris_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:00","title":"Alig fogyaszt valamit: kipróbáltuk az új hibrid Toyota Yarist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki nem kereste az operettszínházi zaklatási ügy több sértettjét a belső vizsgálat során. Az áldozatok jogi képviselője öt ilyen emberről tud, Gulyás Gergely miniszter korábban egyről beszélt, aki nem ment el, amikor meg akarták kérdezni.\r

\r

","shortLead":"Senki nem kereste az operettszínházi zaklatási ügy több sértettjét a belső vizsgálat során. Az áldozatok jogi...","id":"20200810_operettszinhazi_zaklatas_vizsgalat_ot_sertettet_nem_kerestek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0377fa-f53b-4568-8957-8414131194e8","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_operettszinhazi_zaklatas_vizsgalat_ot_sertettet_nem_kerestek","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:15","title":"Már öt érintett állítja: nem keresték őket az operettszínázi zaklatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a4e5e3-1ccb-42c7-ba26-aae1355dad77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aranyár megugrásának köszönhetően új üzletember, a dagesztáni Szulejman Kerimov vette át a vezetést a leggazdagabb oroszországi polgárokat felsorló listán. Kerimov vagyona 25 milliárd dollár körül van.","shortLead":"Az aranyár megugrásának köszönhetően új üzletember, a dagesztáni Szulejman Kerimov vette át a vezetést a leggazdagabb...","id":"20200809_Magyar_kapcsolatai_is_vannak_a_leggazdagabb_oroszorszagi_uzletembernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a4e5e3-1ccb-42c7-ba26-aae1355dad77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d6fca7-d621-4cb9-b3f3-a557cbc0f13a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Magyar_kapcsolatai_is_vannak_a_leggazdagabb_oroszorszagi_uzletembernek","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:28","title":"Magyar kapcsolatai is vannak a leggazdagabb oroszországi üzletembernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközben a település teljes vezetése lemondott.","shortLead":"Időközben a település teljes vezetése lemondott.","id":"20200809_Sokan_tuntettek_a_Pilismarotra_tervezett_kavicsbanya_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4968a4f5-3bb7-477c-844c-d7d348f04349","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Sokan_tuntettek_a_Pilismarotra_tervezett_kavicsbanya_ellen","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:03","title":"Több százan tüntettek a Pilismarótra tervezett kavicsbánya ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca74376c-6719-4688-87d7-5ba0b147adcc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első átültetés megváltoztatta a nő életét, tavaly azonban elkezdett hegesedni az arca, így meg kellett ismételni az operációt. ","shortLead":"Az első átültetés megváltoztatta a nő életét, tavaly azonban elkezdett hegesedni az arca, így meg kellett ismételni...","id":"20200810_Ismetelt_arcatultetesen_esett_at_egy_amerikai_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca74376c-6719-4688-87d7-5ba0b147adcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c569b013-bfbf-4591-9a46-0429393a5921","keywords":null,"link":"/elet/20200810_Ismetelt_arcatultetesen_esett_at_egy_amerikai_no","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:57","title":"Ismételt arcátültetésen esett át egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95d3a91-4a36-4a0b-968a-252fd9c518bf","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Kizárt, hogy 65 milliárd forint elég legyen a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pályára, és az is, hogy a beruházás valaha megtérüljön. Az első hasonló hazai pályaépítésnek Sávolyon hatalmas bukás lett a vége.","shortLead":"Kizárt, hogy 65 milliárd forint elég legyen a Hajdúnánásra tervezett MotoGP-pályára, és az is, hogy a beruházás valaha...","id":"202032__motogp__hajdunanasi_turistaroham__ablakon_kidobott_penz__motorosokk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d95d3a91-4a36-4a0b-968a-252fd9c518bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c02f4c-2b59-4d9f-8b2a-19607dca467f","keywords":null,"link":"/360/202032__motogp__hajdunanasi_turistaroham__ablakon_kidobott_penz__motorosokk","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:00","title":"„Bőgjenek hát a motorok”, üzente Orbán Hajdúnánásnak a sávolyi lebőgés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f463cce2-54e5-4fe5-afc8-d80fc03a6464","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítógépes üzletágban megmaradt utolsó részesedését is értékesítette a valaha szebb napokat látott Toshiba. A döntés hivatalos.","shortLead":"A számítógépes üzletágban megmaradt utolsó részesedését is értékesítette a valaha szebb napokat látott Toshiba...","id":"20200810_toshiba_laptop_szamitogep_reszvenycsomag_sharp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f463cce2-54e5-4fe5-afc8-d80fc03a6464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b8e7c8-e830-42d3-ab8f-43d7eba48ca5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_toshiba_laptop_szamitogep_reszvenycsomag_sharp","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:03","title":"A Toshiba teljesen felhagy a számítógépes üzlettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a8f4c6-4a78-49c9-a366-8a686de2360f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Starbucks kávézókban már korábban is lehetett dolgozni, Japánban most még magasabb szintre vitték a kávézóban történő távmunka lehetőségét.","shortLead":"Bár a Starbucks kávézókban már korábban is lehetett dolgozni, Japánban most még magasabb szintre vitték a kávézóban...","id":"20200811_japan_starbucks_munkaallomasok_tavmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8a8f4c6-4a78-49c9-a366-8a686de2360f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9309c-af3e-443e-8efa-0186901faf6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_japan_starbucks_munkaallomasok_tavmunka","timestamp":"2020. augusztus. 11. 12:03","title":"Japánban a Starbucksból is lehet dolgozni, és nem is akárhogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]