[{"available":true,"c_guid":"02c8bea2-2ed8-4948-ad61-242aa0d46c18","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nemzetközi sajtó több cikkben is foglalkozik a helyzettel, miután a német külügy magyarországi antiszemitizmust emlegetett. ","shortLead":"A nemzetközi sajtó több cikkben is foglalkozik a helyzettel, miután a német külügy magyarországi antiszemitizmust...","id":"20200824_Ujra_a_magyarorszagi_antiszemitizmus_a_tema_tobb_kulfoldi_lapban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02c8bea2-2ed8-4948-ad61-242aa0d46c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4163b4-0775-4194-bc9a-aa6241d0858b","keywords":null,"link":"/360/20200824_Ujra_a_magyarorszagi_antiszemitizmus_a_tema_tobb_kulfoldi_lapban_is","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:30","title":"Újra a magyarországi antiszemitizmus a téma több külföldi lapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járványügyi készültséget fenn kell tartani, valamint újabb gazdaságvédelmi intézkedések várhatóak, így módosítani kellett a hiánycélt.

","shortLead":"A járványügyi készültséget fenn kell tartani, valamint újabb gazdaságvédelmi intézkedések várhatóak, így módosítani...","id":"20200824_kormany_penzugyminiszterium_koltsegvetes_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465a52c2-3ef6-49ea-856f-9067629d9223","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_kormany_penzugyminiszterium_koltsegvetes_hiany","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:18","title":"Hatalmas költségvetési hiánnyal számol a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d293a22d-8f45-4130-8276-265d18139980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük két, mindenben ellentétes csapat játszik csütörtök este, hiszen a Bohemianst a szurkolói tartják el, míg a Vidit a magyar állam, de azt sem hallgatták el, hogy azóta már inkább a Puskás Akadémiáért rajong a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Szerintük két, mindenben ellentétes csapat játszik csütörtök este, hiszen a Bohemianst a szurkolói tartják el, míg...","id":"20200824_ir_sajto_Orban_futball_Fehervar_Bohemians_meccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d293a22d-8f45-4130-8276-265d18139980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0a302d-daff-4b6b-bce5-a5600e99a0e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_ir_sajto_Orban_futball_Fehervar_Bohemians_meccs","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:32","title":"Az ír sajtó Orbán focimániájáról ír a Fehérvár–Bohemians meccs felvezetéseként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az RK Vojvodina elleni visszavágót még március közepéről halasztották el, de a járvány megint közbeszólt.","shortLead":"Az RK Vojvodina elleni visszavágót még március közepéről halasztották el, de a járvány megint közbeszólt.","id":"20200822_seha_liga_veszprem_vojvodina_kezilabda_meccs_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b54fc9f-1b37-498d-8158-8307cba3a60d","keywords":null,"link":"/sport/20200822_seha_liga_veszprem_vojvodina_kezilabda_meccs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 22. 18:02","title":"Megint nem tudják megrendezni a Veszprém meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e70ad8e-ea91-48db-be9d-4a044ae3dcf2","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. Sokan a magasabb hozam reményében a részvénypiacokon is kipróbálják magukat, vagy részvényalapokba fektetnek. Pedig már itthon is vannak olyan befektetési alapok, amelyek csak felelősen gondolkozó, a fenntarthatóságot szem előtt tartó cégek részvényeibe fektetnek.","shortLead":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. Sokan...","id":"20200824_Barkibol_lehet_zold_befekteto_otp_alapkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e70ad8e-ea91-48db-be9d-4a044ae3dcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6a1826-78d1-45a6-8d1b-0c76693dd6a7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200824_Barkibol_lehet_zold_befekteto_otp_alapkezelo","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:30","title":"Bárki lehet zöld befektető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91137a5-0a74-424b-afd0-6f023262f105","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig nem is gyerekek voltak, hanem fiatal férfiak, és a gesztus egészen másról szól.","shortLead":"Pedig nem is gyerekek voltak, hanem fiatal férfiak, és a gesztus egészen másról szól.","id":"20200824_A_fel_vilag_kiborult_azon_hogy_a_kinai_nagykovet_fekvo_gyerekek_hatan_vonult_vegig_Kiribatin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91137a5-0a74-424b-afd0-6f023262f105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b09c9c-3887-4f66-bf2c-919e07c181c8","keywords":null,"link":"/elet/20200824_A_fel_vilag_kiborult_azon_hogy_a_kinai_nagykovet_fekvo_gyerekek_hatan_vonult_vegig_Kiribatin","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:02","title":"A fél világ kiborult azon, hogy a kínai nagykövet fekvő gyerekek hátán vonult végig Kiribatin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3596a7-2675-404e-802e-ca9ecebf8fd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokaknak a fejét, a hátát, valamint a vállát érte rovarcsípés.","shortLead":"Sokaknak a fejét, a hátát, valamint a vállát érte rovarcsípés.","id":"20200823_Darazsak_tamadtak_turazokra_a_Matraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e3596a7-2675-404e-802e-ca9ecebf8fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639fd431-1d73-414b-916f-dc3bd0f495f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Darazsak_tamadtak_turazokra_a_Matraban","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:52","title":"Darazsak támadtak túrázókra a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe80f019-fb54-43d9-8bd1-b75a7e260e54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy meglepő ötletből lett jól menő családi vállalkozás Nizzában, miután rövid idő alatt kiderült, hogy az emberek örülnek, ha a postás egy nagy dobozzal csönget be hozzájuk, és még jobban, ha abból egy gázzal töltött léggömb repül elő egy üdvözlőkártyával vagy egy kis ajándékkal.","shortLead":"Egy meglepő ötletből lett jól menő családi vállalkozás Nizzában, miután rövid idő alatt kiderült, hogy az emberek...","id":"202034_gazos_meglepetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe80f019-fb54-43d9-8bd1-b75a7e260e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529f06d1-30ea-4d6e-9407-8ea48fa7a3af","keywords":null,"link":"/360/202034_gazos_meglepetes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:00","title":"Kipróbálták és bejött: nem gáz lufikat küldeni ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]