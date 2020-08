Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77e5ccfa-da9f-4005-8407-18ab29656232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Félnek a tudósok, hogy egyszer durvább járvány jön, ezért a náluk okosabb géptől is kérdeznek. Például azt, hogy melyik a legjobb arcmaszk.","shortLead":"Félnek a tudósok, hogy egyszer durvább járvány jön, ezért a náluk okosabb géptől is kérdeznek. Például azt, hogy melyik...","id":"20200818_mesterseges_intelligencia_arcmaszk_n95_maszk_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77e5ccfa-da9f-4005-8407-18ab29656232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e078c5-de68-41d3-9310-6c45b98a2916","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_mesterseges_intelligencia_arcmaszk_n95_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 18. 13:03","title":"A mesterséges intelligencia segít kikutatni a legjobb arcmaszkot a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA a budapesti mérkőzésen tesztelheti az új rendszerét.","shortLead":"Az UEFA a budapesti mérkőzésen tesztelheti az új rendszerét.","id":"20200819_Europai_Szuperkupa_20_ezer_nezo_lehet_ott_a_Puskas_Arenaban_szeptemberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabccbee-0e4f-4c74-b7b7-bffbb93f8e0d","keywords":null,"link":"/sport/20200819_Europai_Szuperkupa_20_ezer_nezo_lehet_ott_a_Puskas_Arenaban_szeptemberben","timestamp":"2020. augusztus. 19. 17:34","title":"Európai Szuperkupa: 20 ezer néző lehet ott a Puskás Arénában szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac8f3c3-5927-41b8-9a8d-49abd9a9fdcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az 1500 ember közül, aki iskolaőrnek jelentkezett, ezren nem jutottak túl az alkalmassági eljáráson, vagyis csak akkor lehet minden érintett helyre iskolaőrt küldeni, ha mostantól mindenki átmegy minden vizsgán.","shortLead":"Az 1500 ember közül, aki iskolaőrnek jelentkezett, ezren nem jutottak túl az alkalmassági eljáráson, vagyis csak akkor...","id":"20200819_iskolaor_iskola_alkalmassag_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ac8f3c3-5927-41b8-9a8d-49abd9a9fdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8c9cf1-4407-41a3-9f50-7bfc8f4d4773","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_iskolaor_iskola_alkalmassag_hiany","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:36","title":"Meghosszabbították a jelentkezési határidőt, annyi iskolaőrjelölt hullott ki az alkalmassági vizsgálaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár 50 napig is repülhettek volna. A hírszerző ügynökség csak a napokban oldotta fel a titkosítást a különleges és veszélyesnek tűnő eszközökről.","shortLead":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár...","id":"20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2bf78b-5018-4bf3-90b5-c6084191839a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:03","title":"Levették a titkosítást, fény derült a CIA nagy álmára: atommeghajtású kémrepülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a2f7d4-e269-49c7-b6d1-d89e9715a50e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ben Cross játszotta Harold Abrahamst. 72 éves volt.","shortLead":"Ben Cross játszotta Harold Abrahamst. 72 éves volt.","id":"20200819_Meghalt_a_Tuzszekerek_egyik_szinesze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a2f7d4-e269-49c7-b6d1-d89e9715a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff32b58-1aa2-4f52-bcee-f25b448f2886","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Meghalt_a_Tuzszekerek_egyik_szinesze","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:26","title":"Meghalt a Tűzszekerek színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d147f7-a9a4-4fdf-a463-70877da518e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vártnál korábban jelentette be a Microsoft egészen egyedülálló eszközét, a kétkijelzős, összecsukható Surface Duót. Három rövid videót is kiadott, hogy közelebbről is megmutassa a készüléket.","shortLead":"A vártnál korábban jelentette be a Microsoft egészen egyedülálló eszközét, a kétkijelzős, összecsukható Surface Duót...","id":"20200818_microsoft_surface_duo_hivatalos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d147f7-a9a4-4fdf-a463-70877da518e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a721d7a8-b19a-4cf3-8078-163a117c694a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_microsoft_surface_duo_hivatalos_video","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:33","title":"Hivatalos videók: közelről is megnézheti a Microsoft androidos mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56485597-617f-4e1b-88dc-0af3f89294bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple öt évvel azután, hogy elindította az első rádióállomását, most két újabb csatornán sugározza majd a zenét.","shortLead":"Az Apple öt évvel azután, hogy elindította az első rádióállomását, most két újabb csatornán sugározza majd a zenét.","id":"20200819_apple_music_1_beats_1_apple_music_hits_apple_music_country","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56485597-617f-4e1b-88dc-0af3f89294bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b8b16f-94dd-45fc-8c95-5157b9ffaa4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_apple_music_1_beats_1_apple_music_hits_apple_music_country","timestamp":"2020. augusztus. 19. 16:03","title":"Apple Music 1: átnevezte rádióját az Apple, és két új csatornát is indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e60569-3341-497b-966b-acb52a90abef","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Három k: a kormányzati kavarás, a kánikula és a koronavírus adta meg a nyár tematikáját Belgiumban. Rekordok sora dőlt meg az országban.","shortLead":"Három k: a kormányzati kavarás, a kánikula és a koronavírus adta meg a nyár tematikáját Belgiumban. Rekordok sora dőlt...","id":"20200817_Szeretettel_Brusszelbol_Minden_tekintetben_forrora_sikerult_es_rekordokat_dontott_a_belga_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6e60569-3341-497b-966b-acb52a90abef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438b514f-7e62-4377-a80a-049111c4da15","keywords":null,"link":"/360/20200817_Szeretettel_Brusszelbol_Minden_tekintetben_forrora_sikerult_es_rekordokat_dontott_a_belga_nyar","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Minden tekintetben forróra sikerült a belga nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]