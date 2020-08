A második hullámra készül a világ, miután számos országban újra megemelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. A 2019 végén kitört világjárvány már eddig is több százezer beteg halálát okozta, a gazdasági károk pedig felbecsülhetetlenek. Igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat, tartsanak velünk, olvassák cikksorozatunkat.

Négy és fél hónappal azután, hogy egy hongkongi férfi megfertőződött az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2), újra kimutatták a szervezetében a kórokozó egy másik változatát – adta hírül a Hongkongi Egyetem mikrobiológiai intézetének tanulmányára hivatkozva az Independent.

Ez az első alkalom, hogy valaki bizonyíthatóan újrafertőződött a vírussal.

A dokumentum szerint a 33 éves, egyébként egészséges férfi március 29-én került kórházba a SARS-CoV-2 okozta fertőzés okozta betegségre, a COVID-19-re utaló tünetekkel: köhögött, fájt a torka, láza és fejfájása volt. Az elvégzett teszt igazolta, hogy megfertőződött. Április 14-én engedték ki, miután két alkalommal is negatív mintát adott.

Négy és fél hónappal később, augusztus 15-én azonban spanyolországi útjáról az Egyesült Királyságon keresztül visszatérve a hongkongi repülőtéren elvégzett tesztje pozitív lett. Újra kórházba került, de ez alkalommal már nem voltak tünetei.

Az egyetem kutatói a vírus génállományának vizsgálatával azt mutatták ki, hogy a férfi másodszorra a kórokozó egy másik változatával fertőződött meg.

„Az eset azt mutatja, hogy az újrafertőződés már néhány hónappal a felépülés után is bekövetkezhet. Az eredményeink arra engednek következtetni, hogy a SARS-CoV-2 vírus megmarad a globális emberi populációban úgy, mint a náthával összefüggésbe hozható koronavírusok, még akkor is, ha a páciensek a természetes megfertőződés során immunitást szereznek” – közölték a kutatók. Hozzátették: mivel az immunitás a természetes megfertőződés után csak rövid ideig tarthat, megfontolandó azok beoltása is, akik egyszer már túljutottak a rajta.

Azt is hangsúlyozták, hogy azoknak is be kellene tartaniuk a maszkviselésre és a társadalmi távolságtartásra vonatkozó járványügyi előírásokat, akik már voltak koronavírusosak.

Az már eddig is ismert volt, hogy a SARS-CoV-2 vírussal megfertőződött emberek szervezete immunválaszt ad a kórokozóra, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a védettség milyen erős vagy meddig tart.