[{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem árulja el a Belügyminisztérium, milyen tanulmányt kapott 277 millió forintért.","shortLead":"Nem árulja el a Belügyminisztérium, milyen tanulmányt kapott 277 millió forintért.","id":"20200826_egeszsegugy_atalakitas_tanulmany_titkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4115332-e4dc-43a8-bce6-1bdf102ef2ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_egeszsegugy_atalakitas_tanulmany_titkos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:25","title":"Tíz évig titkos az egészségügy átalakításáról megrendelt tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a33779-aaef-4ba2-9c07-aa909316f328","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Három sikeres német politikusnak is a pozíciójába került – ami a NER-oligarcha Szíjj László jachtján lefotózott Szijjártó Péter külügyminiszternek nem –, hogy nyaralásra, utazásra szóló meghívást fogadott el olyanoktól, akiknek érdekükben állt a kapcsolat.","shortLead":"Három sikeres német politikusnak is a pozíciójába került – ami a NER-oligarcha Szíjj László jachtján lefotózott...","id":"202035__nemet_politikai_normak__baratok_kozt__vegzetes_ajandekok__menniuk_kellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21a33779-aaef-4ba2-9c07-aa909316f328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46942309-910e-44c0-abc1-16a6b3d626c1","keywords":null,"link":"/360/202035__nemet_politikai_normak__baratok_kozt__vegzetes_ajandekok__menniuk_kellett","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:00","title":"Nyugati normák: három német politikus, aki egy ajándék nyaralás miatt mondott le ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Sokan szinonimaként használják a zöld, az etikus és a fenntartható befektetéseket, pedig különböző aspektusai, területei vannak ezen befektetési formáknak. ","shortLead":"Sokan szinonimaként használják a zöld, az etikus és a fenntartható befektetéseket, pedig különböző aspektusai...","id":"20200826_fenntarthato_zold_etikus_befektetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db820c63-7314-4c33-beff-0ab7450d3cf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_fenntarthato_zold_etikus_befektetes","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:55","title":"Mi a különbség a zöld, az etikus és a fenntartható befektetés között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négyes erősségű hurrikán miatt félmillió embernek kellett elhagyni az otthonát.","shortLead":"A négyes erősségű hurrikán miatt félmillió embernek kellett elhagyni az otthonát.","id":"20200827_Tulelhetetlen_aradasokkal_csapott_le_az_amerikai_partokra_a_Laura_hurrikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a67b38-b448-4ab9-bf19-c6cb3afd3eec","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Tulelhetetlen_aradasokkal_csapott_le_az_amerikai_partokra_a_Laura_hurrikan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:49","title":"„Túlélhetetlen” áradásokkal csapott le az amerikai partokra a Laura hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A leemelt összegek miatt veszélybe kerültek a magyarországi versenyek.","shortLead":"A leemelt összegek miatt veszélybe kerültek a magyarországi versenyek.","id":"20200827_Tobb_mint_600_millio_forintot_vettek_le_a_Magyar_Teniszszovetseg_szamlairol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d82cd03-28b5-41de-8fb2-72f145c4f9d5","keywords":null,"link":"/sport/20200827_Tobb_mint_600_millio_forintot_vettek_le_a_Magyar_Teniszszovetseg_szamlairol","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:30","title":"Több mint 600 millió forintot vettek le a Magyar Teniszszövetség számláiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00695cc5-8f35-4bd6-a064-976b7e48aaee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ilyen súlyos bírósági döntésre még nem volt példa Új-Zélandon.","shortLead":"Ilyen súlyos bírósági döntésre még nem volt példa Új-Zélandon.","id":"20200827_christchurch_meszarlas_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00695cc5-8f35-4bd6-a064-976b7e48aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a645bfb9-2097-4d5b-af02-1bb3180654b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_christchurch_meszarlas_itelet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:22","title":"Élete végéig rács mögött marad a christchurchi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae83143-231a-4930-bb1c-6c182d023b23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás miatt is egyre fenyegetőbb veszélyt jelent a vízhiány, de a lopás miatt is folyamatosan apad a világ vízkészlete.","shortLead":"A klímaváltozás miatt is egyre fenyegetőbb veszélyt jelent a vízhiány, de a lopás miatt is folyamatosan apad a világ...","id":"20200827_A_vilag_vizkeszletenek_akar_felet_minden_evben_ellopjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae83143-231a-4930-bb1c-6c182d023b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef383ffa-7470-4eb7-b5a4-5f05d472e2f5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200827_A_vilag_vizkeszletenek_akar_felet_minden_evben_ellopjak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:31","title":"A világ vízkészletének akár felét minden évben ellopják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás során a tudósok 47 különböző emberi szervben kerestek mikroműanyagot. Mindben találtak.","shortLead":"Egy új kutatás során a tudósok 47 különböző emberi szervben kerestek mikroműanyagot. Mindben találtak.","id":"20200827_Minden_szervunkben_lehet_mar_mikromuanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6b2a86-31ff-48d1-bdc1-ecb28530011e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200827_Minden_szervunkben_lehet_mar_mikromuanyag","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:05","title":"Minden szervünkben lehet már mikroműanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]