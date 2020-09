Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"638b4188-407b-4ac6-aeb0-2e38f4ffdb57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban 1,4 millió diák kezdte el a tanévet.","shortLead":"A városban 1,4 millió diák kezdte el a tanévet.","id":"20200901_vuhan_tanevnyito_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=638b4188-407b-4ac6-aeb0-2e38f4ffdb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e15ec30-dfe0-4b3c-a012-9283c0dc7002","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_vuhan_tanevnyito_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:05","title":"Vuhanban óriási tanévnyitót tartottak, kevés maszkkal – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb2b361-1294-499c-805e-1615fb6a1c89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 19 éve szerezhetett hamis diplomát, most bukott le vele.","shortLead":"Még 19 éve szerezhetett hamis diplomát, most bukott le vele.","id":"20200831_hamis_diploma_siofok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fb2b361-1294-499c-805e-1615fb6a1c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85469d-7c03-4979-8657-679001396d34","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_hamis_diploma_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:05","title":"Hamis diplomával taníthatott egy nő Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f087fe0-d07e-4311-b0c3-19e9ffa70343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor politológus a blogján elemezte, hogy van-e esély kormányváltásra, s három pontban foglalta össze, mi kell az ellenzék sikeréhez, illetve mi gyengíti a Fideszt.","shortLead":"Török Gábor politológus a blogján elemezte, hogy van-e esély kormányváltásra, s három pontban foglalta össze, mi kell...","id":"20200831_torok_gabor_fidesz_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f087fe0-d07e-4311-b0c3-19e9ffa70343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470bd9a1-7a47-4ee1-bb3f-461c05dfadfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_torok_gabor_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:37","title":"Török Gábor: A gazdasági visszaesés roncsolni fogja a Fidesz támogatottságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f054f9f2-02d9-4b7f-9687-de490d83a253","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Görögországból Walesbe érkező gépen hét utasnak lett pozitív a koronavírustesztje. Az egyik utas szerint nagyon sokan felelőtlenül viselkedtek.","shortLead":"A Görögországból Walesbe érkező gépen hét utasnak lett pozitív a koronavírustesztje. Az egyik utas szerint nagyon sokan...","id":"20200831_Tele_volt_a_jarat_covidiotakkal__panaszkodott_egy_brit_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f054f9f2-02d9-4b7f-9687-de490d83a253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de015e9-c275-4bf9-890a-986f804cec7c","keywords":null,"link":"/elet/20200831_Tele_volt_a_jarat_covidiotakkal__panaszkodott_egy_brit_no","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:14","title":"„Tele volt a járat covidiótákkal” – panaszkodott egy brit nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46af0d6-e205-44b8-bb4a-a6f862672a4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb eséllyel kerülhetik el az önvezető autók a baleseteket, ha amerikai kutatóknak sikerül továbbfejleszteniük nemrég létrehozott rendszerüket: a sáskák agyának, illetve látásának működését próbálják meg leutánozni.","shortLead":"Nagyobb eséllyel kerülhetik el az önvezető autók a baleseteket, ha amerikai kutatóknak sikerül továbbfejleszteniük...","id":"20200831_saska_szeme_lgmd_idegsejt_onvezeto_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a46af0d6-e205-44b8-bb4a-a6f862672a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02e9b5b-a78f-4e2a-bb5d-a7d8bc231f2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_saska_szeme_lgmd_idegsejt_onvezeto_auto","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:33","title":"Miért nem ütköznek össze 80 milliós rajban sem a sáskák? A válasz autókban is jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70521ba5-dd03-4017-9904-b5b3ec643e69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung újfajta gyártási technológiájából az egész iparág profitálhat, aminek a felhasználók örülhetnek a legjobban.","shortLead":"A Samsung újfajta gyártási technológiájából az egész iparág profitálhat, aminek a felhasználók örülhetnek a legjobban.","id":"20200831_samsung_ram_gyartas_lpdd5_memoria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70521ba5-dd03-4017-9904-b5b3ec643e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd354f70-3b86-4537-a3c8-d68b0b3b75af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_samsung_ram_gyartas_lpdd5_memoria","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:38","title":"Fontos fejlesztést jelentett be a Samsung, jelentősen javulhat a csúcsmobilok teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca","c_author":"","category":"elet","description":"A színész a Fekete Párduc forgatása alatt is látogatott két beteg kisfiút.","shortLead":"A színész a Fekete Párduc forgatása alatt is látogatott két beteg kisfiút.","id":"20200901_Chadwick_Boseman_rakbeteg_gyerekekben_tartotta_a_lelket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2693ef1c-d4c2-49ac-ba38-c8c734a48e0f","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Chadwick_Boseman_rakbeteg_gyerekekben_tartotta_a_lelket","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:39","title":"Chadwick Boseman rákbeteg gyerekekben tartotta a lelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b67d43-f690-4f66-a9ad-e383ef823fe9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig azért nem jelentették meg a rajzokat újra, mert nem volt rá okuk. Most viszont van: szerdán kezdődik a terrortámadás pere.","shortLead":"Eddig azért nem jelentették meg a rajzokat újra, mert nem volt rá okuk. Most viszont van: szerdán kezdődik...","id":"20200901_charlie_hebdo_ujra_kozli_a_karikaturakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3b67d43-f690-4f66-a9ad-e383ef823fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee22b84f-41c0-41fb-9869-3b56cd798ad4","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_charlie_hebdo_ujra_kozli_a_karikaturakat","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:14","title":"Újra közli a Mohamed-karikatúrákat a Charlie Hebdo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]