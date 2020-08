Az Epic Games és az Apple között kirobbant jogi vita miatt utóbbi nemrég úgy döntött: minden hozzáférést megvon az amerikai kiadótól. Néhány éve pedig még a kiadó játékaival promózták, milyen erős hardver is van az iPhone-okban.

Felfüggesztette az Epic Games, vagyis a Fortnite fejlesztőjének App Store-os felhasználói fiókját az Apple, amely a két cég közötti jogi vita újabb következménye – írta az Engadget. A döntés értelmében az Epic Games nem készíthet több játékot az almás vállalat mobileszközeire, vagyis az iPhone-ra és az iPadre.

Az Epic Games korábban többször támadta az Apple-t, amiért az amerikai gyártó szerintük óriási sarcot szed be az appokon belüli vásárlásokból. Az Epic erre válaszul egy különleges engedményként a saját platformján akciózta le a Fortnite digitális javait, melyek eladásából az Apple egyetlen centhez sem jutott. Tim Cookék ezen olyannyira felhúzták magukat, hogy a játékot (és minden más epices programot)

azonnal kidobták az Apple szoftverboltjából.

Az iPhone-gyártó újabb közleményében most arról tájékoztatott, hogy felfüggesztették az Epic fiókját az App Store-ban, mert a cég szerintük súlyosan megszegte annak szabályait. Az Apple közölte: szomorúak, hogy az ügynek idáig kellett fajulnia, mert az Epiccel évek óta együtt dolgoztak, több szoftverüket az Apple segítségével vitték sikerre. Ez nem ám marketingszöveg, az Epic gondozta játékok közül ugyanis több is felbukkant az Apple bemutatóin, mint az aktuálisan új iPhone-ok hardverét legjobban kihasználó mobiljáték, ilyen volt például a nagysikerű – és most már csak szépemlékű –, 2010-ben debütált Infinity Blade-sorozat.

Az Epic Games még nem reagált a döntésre, de korábban úgy fogalmaztak: az Apple szerintük komoly megtorlásra készül, amiért nem hagyják magukat eltiporni.

