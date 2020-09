Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten egy biztonsági őrről már kiderült, hogy koronavírusos, de a mostani esetben egy \"üzemvitelen\" dolgozó kollégáról bizonyosodott be a fertőzöttség.","shortLead":"Múlt héten egy biztonsági őrről már kiderült, hogy koronavírusos, de a mostani esetben egy \"üzemvitelen\" dolgozó...","id":"20200901_Koronavirusos_a_Paksi_Atomeromu_egy_dolgozoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab256730-48f8-4e1c-b9d4-6714a2da15a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_Koronavirusos_a_Paksi_Atomeromu_egy_dolgozoja","timestamp":"2020. szeptember. 01. 20:05","title":"Koronavírusos a paksi atomerőmű egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.","shortLead":"Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.","id":"20200901_Balazs_Attila_US_Open_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2307b829-9825-4eb2-a74f-e148a69df8e6","keywords":null,"link":"/sport/20200901_Balazs_Attila_US_Open_tenisz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:32","title":"Balázs Attila vereségével kezdődött a US Open","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú távú létszámleépítés kell az építőiparban, ha maradnak a mostani trendek.","shortLead":"Hosszú távú létszámleépítés kell az építőiparban, ha maradnak a mostani trendek.","id":"20200901_epitoipar_hatarzar_megrendeles_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67a695b-bf90-4c8f-9784-b85b013e97ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_epitoipar_hatarzar_megrendeles_valsag","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:35","title":"Az építőiparban jobban félnek a megrendelések leállásától, mint a határzártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20200902_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc9d585-c2c6-49eb-865f-76b4a0e1e127","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_idojaras","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:01","title":"Kevés felhő, sok napsütés lesz szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a52289e-4857-4ac9-bfe2-07288ff03c35","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Ha diszkriminálja az uniós állampolgárokat a kormány rendelete, azt azonnal vissza kell vonni, üzente az Európai Bizottság. ","shortLead":"Ha diszkriminálja az uniós állampolgárokat a kormány rendelete, azt azonnal vissza kell vonni, üzente az Európai...","id":"20200901_magyar_kormany_Brusszel_hatarzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a52289e-4857-4ac9-bfe2-07288ff03c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9888ab78-bd0d-481c-b7e3-bace175c18a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_magyar_kormany_Brusszel_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:55","title":"Levélben figyelmeztette a magyar kormányt Brüsszel a határzár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami az előzőben nem vizsgázott túl jól. Igaz, itt-ott már felsejlenek a virtuális oktatás előnyei is.","shortLead":"Sok szülő és tanár tart attól, hogy a járvány miatt a hagyományosan induló új tanév is digitálisra vált, ami...","id":"202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b263e2-3ebc-49ff-9bc6-455f514b6c5b","keywords":null,"link":"/360/202035__hagyomanyos_digitalis_oktatas__kompetenciak__tanuljak__klikkesedes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:00","title":"Mankók nélkül bolyonghat a digitális oktatás útvesztőiben gyerek, szülő és tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Közel hat hónappal azután, hogy tavasszal bezártak az iskolák, szeptember 1-jén tantermi formában indult újra a közoktatás. Ugyanaz történik, ami tavasszal: az iskolák kissé magukra hagyva próbálják elérni, hogy megmutassák, komolyan veszik a kötelességüket.","shortLead":"Közel hat hónappal azután, hogy tavasszal bezártak az iskolák, szeptember 1-jén tantermi formában indult újra...","id":"20200901_Kezfertotlenitok_es_maszkok_a_folyosokon_nehany_fertozesgyanus_eset_orszagszerte__igy_indult_az_idei_tanev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403a2b10-31c4-4827-9775-577ffc0d64fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_Kezfertotlenitok_es_maszkok_a_folyosokon_nehany_fertozesgyanus_eset_orszagszerte__igy_indult_az_idei_tanev","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:42","title":"Kézfertőtlenítők és maszkok a folyosókon, néhány fertőzésgyanús eset országszerte – így indult az idei tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetemi autonómia visszaállításáig a színművész semmilyen munkát nem vállal ott, ahol eddig két osztályt vezetett.","shortLead":"Az egyetemi autonómia visszaállításáig a színművész semmilyen munkát nem vállal ott, ahol eddig két osztályt vezetett.","id":"20200901_pelsoczy_otthagyta_a_szinmuveszetit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4632768-ed81-4b25-8eab-54a9446ca933","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_pelsoczy_otthagyta_a_szinmuveszetit","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:25","title":"\"Nemet kell mondani\" – Pelsőczy Réka is otthagyja az SZFE-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]