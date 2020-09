Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cebfee3-7710-439e-abe7-9ecbebcdf996","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma-1 egyik emblematikus versenyautóját szerezte meg a négyszeres német világbajnok.","shortLead":"A Forma-1 egyik emblematikus versenyautóját szerezte meg a négyszeres német világbajnok.","id":"20200902_Vettel_megvette_Nigel_Mansel_vilagbajnok_autojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cebfee3-7710-439e-abe7-9ecbebcdf996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e5d208-f22d-4ae5-825a-181e59b14cc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_Vettel_megvette_Nigel_Mansel_vilagbajnok_autojat","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:52","title":"Vettel megvette Nigel Mansell világbajnok autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","shortLead":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","id":"20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e1be8-c852-4d52-b4ca-348219a26039","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:45","title":"Sztálinnal, Szaddám Huszeinnel és Orbán Viktorral illusztrálta a diktátorok pszichológiáját egy finn lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Klub sorozatának folytatása szeptember 19-én kezdődik.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub sorozatának folytatása szeptember 19-én kezdődik.\r

\r

","id":"20200901_Ismet_mozgasban_Pajkaszeg_indul_A_mi_kis_falunk_uj_evada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df7bd44-9bff-4b02-890f-4ee5dc00a674","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Ismet_mozgasban_Pajkaszeg_indul_A_mi_kis_falunk_uj_evada","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:32","title":"Ismét mozgásban Pajkaszeg: indul A mi kis falunk új évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638b4188-407b-4ac6-aeb0-2e38f4ffdb57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban 1,4 millió diák kezdte el a tanévet.","shortLead":"A városban 1,4 millió diák kezdte el a tanévet.","id":"20200901_vuhan_tanevnyito_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=638b4188-407b-4ac6-aeb0-2e38f4ffdb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e15ec30-dfe0-4b3c-a012-9283c0dc7002","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_vuhan_tanevnyito_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:05","title":"Vuhanban óriási tanévnyitót tartottak, kevés maszkkal – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","shortLead":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","id":"20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246dc9e5-78f6-453a-8bf0-edf25434701f","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:33","title":"Bezártak egy kőbányai óvodát, mert koronavírusos az egyik dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A természeti katasztrófák lelki vámot szednek.



","shortLead":"A természeti katasztrófák lelki vámot szednek.



","id":"20200901_A_klimavaltozas_psziches_kovetkezmenyeit_is_a_kozosseg_enyhitheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33bcf84-1743-469f-b63d-d56a479cf17c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200901_A_klimavaltozas_psziches_kovetkezmenyeit_is_a_kozosseg_enyhitheti","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:30","title":"A klímaváltozás pszichés következményeit is a közösség enyhítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 9 százalékkal csökkent a fogyasztás.","shortLead":"Közel 9 százalékkal csökkent a fogyasztás.","id":"20200902_magyar_haztartasok_300_milliard_megszoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749dcb25-17dc-4aed-bd74-a74426b48baa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_magyar_haztartasok_300_milliard_megszoritas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:22","title":"A magyar háztartások 300 milliárd forinttal húzták meg a nadrágszíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ab16d-7f85-427f-ba3e-2441fdb2cd96","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A svájci államfő szerint egy országban a rendszer autoriter jellegéről árulkodik, amikor akadályozni próbálják a hozzájutást az információhoz és az internethez, igyekeznek újságírókat megfélemlíteni vagy elűzni.","shortLead":"A svájci államfő szerint egy országban a rendszer autoriter jellegéről árulkodik, amikor akadályozni próbálják...","id":"20200903_Simonetta_Sommaruga_svajci_elnok_A_fuggetlen_media_emberi_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373ab16d-7f85-427f-ba3e-2441fdb2cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f252f677-4ac7-47d5-a245-e0378f56dec1","keywords":null,"link":"/360/20200903_Simonetta_Sommaruga_svajci_elnok_A_fuggetlen_media_emberi_jog","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:45","title":"Simonetta Sommaruga svájci elnök: A független média emberi jog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]