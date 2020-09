Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint az esetek több mint 90 százaléka hatvan év alatti korosztályból kerül ki, most tehát nem idős emberek betegednek meg, mint tavasszal.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint az esetek több mint 90 százaléka hatvan év alatti korosztályból...","id":"20200901_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b63dda-17ea-45e3-9ef2-7ab5b4bb795e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_vedooltas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:36","title":"Szlávik szerint a koronavírus ellen nem lesz kötelező védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszáz ember vett részt egy illegális buliban a norvég fővárosban, többtucatnyian kerültek közülük kórházba mérgezéssel.","shortLead":"Kétszáz ember vett részt egy illegális buliban a norvég fővárosban, többtucatnyian kerültek közülük kórházba...","id":"20200831_oslo_mergezes_bunker_buli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9013974-9800-48b0-bedf-6ad17b7179e3","keywords":null,"link":"/elet/20200831_oslo_mergezes_bunker_buli","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:01","title":"Szén-monoxid-mérgezéssel kerültek huszonöten kórházba egy illegális bunkerbuli után Oslóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70521ba5-dd03-4017-9904-b5b3ec643e69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung újfajta gyártási technológiájából az egész iparág profitálhat, aminek a felhasználók örülhetnek a legjobban.","shortLead":"A Samsung újfajta gyártási technológiájából az egész iparág profitálhat, aminek a felhasználók örülhetnek a legjobban.","id":"20200831_samsung_ram_gyartas_lpdd5_memoria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70521ba5-dd03-4017-9904-b5b3ec643e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd354f70-3b86-4537-a3c8-d68b0b3b75af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_samsung_ram_gyartas_lpdd5_memoria","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:38","title":"Fontos fejlesztést jelentett be a Samsung, jelentősen javulhat a csúcsmobilok teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanítási időszakban érvényes menetrend szerint járnak mostantól a BKK járatai.","shortLead":"A tanítási időszakban érvényes menetrend szerint járnak mostantól a BKK járatai.","id":"20200901_bkk_menetrend_iskolakezdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a436414e-5d8c-48df-acff-d6c2752d566c","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_bkk_menetrend_iskolakezdes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:24","title":"Tudjon róla: megváltozott a BKK menetrendje az iskolakezdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0541e-9a63-4231-bd0d-9db6885b0171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a szarvasbőgés ideje, de a határzárás miatt a tervezett vadászatok is elmaradnak. 