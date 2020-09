Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olaszországi Advanced Virgo detektort működtető Európai Gravitációs Obszervatóriumban (EGO), valamint a két amerikai Advanced LIGO obszervatórium kutatói bejelentették, hogy egy körülbelül 142 naptömegű fekete lyukat észleltek, ami két, 66 és 85 naptömegű fekete lyuk összeütközésével jött létre. Mind a kezdeti komponensek, mind az ütközés után kialakult fekete lyuk olyan tömegtartományba esik, amit eddig nem figyeltek meg sem gravitációs, sem elektromágneses észlelések segítségével.","shortLead":"Az olaszországi Advanced Virgo detektort működtető Európai Gravitációs Obszervatóriumban (EGO), valamint a két amerikai...","id":"20200902_szupermassziv_fekete_lyuk_gw190521_felfedezese_gravitacios_hullamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69239b09-3ff8-4a0f-bc0e-46652534d255","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_szupermassziv_fekete_lyuk_gw190521_felfedezese_gravitacios_hullamok","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:03","title":"Ritka felfedezés: 142 naptömegű fekete lyukat találtak, gravitációs hullámokat észleltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2f913f-1524-4e47-8643-a5a926383485","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szoftverboltban még 5-13 ezer forintos áron kapható a néhány éve megjelent Tom Clancy's The Division című videojáték, de pár kattintással most ingyen is az öné lehet.","shortLead":"A legtöbb szoftverboltban még 5-13 ezer forintos áron kapható a néhány éve megjelent Tom Clancy's The Division című...","id":"20200902_Tobb_ezer_forintot_sporolhat_most_ingyen_van_a_The_Division_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c2f913f-1524-4e47-8643-a5a926383485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40744512-30aa-424a-a276-eb06cabe0581","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_Tobb_ezer_forintot_sporolhat_most_ingyen_van_a_The_Division_videojatek","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:23","title":"Több ezer forintot spórolhat most: ingyen van a The Division videojáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a12130-39d2-46a4-a3bd-532b42336106","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Video Authenticator néven mutatta be azt a fejlesztését, ami segít a felhasználóknak meggyőződni arról, hogy valódi vagy kamu videót látnak-e.","shortLead":"A Microsoft Video Authenticator néven mutatta be azt a fejlesztését, ami segít a felhasználóknak meggyőződni arról...","id":"20200902_microsoft_deepfake_video_felismerese_video_authenticator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a12130-39d2-46a4-a3bd-532b42336106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1879dfc-12a2-4ded-bf82-d8ee5c4c4993","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_microsoft_deepfake_video_felismerese_video_authenticator","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:03","title":"Élesíti fegyverét a Microsoft: lepontozza a videókat, aztán megmutatja, melyik lehet kamu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e552dc5e-c721-4f34-979f-7bc7e5d87039","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy cementgyárból került a szennyezés a folyóba.","shortLead":"Egy cementgyárból került a szennyezés a folyóba.","id":"20200901_szennyviz_szajna_parizs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e552dc5e-c721-4f34-979f-7bc7e5d87039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ef25a3-0f88-4e4b-bbf5-002ef2e96cbe","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_szennyviz_szajna_parizs","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:55","title":"Több száz liter mérgező szennyvíz ömlött Párizsban a Szajnába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d32640-98fd-47e2-9278-42c94b64c550","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legjobban fizetett színésze annak ellenére fertőződött meg, hogy fegyelmezetten betartották az óvintézkedéseket.\r

\r

","shortLead":"A világ egyik legjobban fizetett színésze annak ellenére fertőződött meg, hogy fegyelmezetten betartották...","id":"20200903_Dwayne_the_Rock_Johnson_es_egesz_csaladja_koronavirusos_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26d32640-98fd-47e2-9278-42c94b64c550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9eab9b2-2b0c-444c-bfd7-6dfbc3a90380","keywords":null,"link":"/elet/20200903_Dwayne_the_Rock_Johnson_es_egesz_csaladja_koronavirusos_lett","timestamp":"2020. szeptember. 03. 06:04","title":"Átesett a koronavíruson Dwayne the Rock Johnson és egész családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1fa40a-9e62-42c0-a6fe-46bed7075f0c","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Van, aki szerint járványügyi gócpontok lesznek az iskolák, de a diákok helyett inkább a szülők aggódnak. A gyerekek örülnek annak, hogy elsősként végre iskolába járhatnak, vagy hogy ismét találkozhatnak társaikkal és tanáraikkal a hosszú tavaszi karanténidőszak után. Az iskolai tanulást azonban lehet, hogy nem sokáig élvezhetik, van olyan diák, aki szerint legfeljebb egy hónap rendes tanítást tesz lehetővé a romló járványhelyzet. Videó a tanévkezdetről.","shortLead":"Van, aki szerint járványügyi gócpontok lesznek az iskolák, de a diákok helyett inkább a szülők aggódnak. A gyerekek...","id":"20200901_video_a_koronavirusos_tanevkezdetrol_iskolak_oktatas_jarvanyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d1fa40a-9e62-42c0-a6fe-46bed7075f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31986e9-f10a-4684-a516-5fa853955398","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_video_a_koronavirusos_tanevkezdetrol_iskolak_oktatas_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:00","title":"Egy hónapot tippeltem az iskolának - a diákok szerint hamar leáll a tanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"Budai Géza","category":"sport","description":"Kezdődik a magyar válogatott szezonja csütörtök este Törökország ellen. Rossinak nemcsak a magyar tehetséggondozással, és a válogatottak hátrányba kerülésével kell szembenéznie, hanem azzal, hogy a koronavírus akár egyik napról a másikra is boríthat mindent, miközben ő épp fiatalítani kezdett. Ha bejön neki, legenda lesz.","shortLead":"Kezdődik a magyar válogatott szezonja csütörtök este Törökország ellen. Rossinak nemcsak a magyar tehetséggondozással...","id":"20200902_Szovetsegi_kapitany_meg_nem_kuzdott_ennyi_bajjal_mint_Marco_Rossi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b6cb61-ba8e-4beb-a331-635d5fc29740","keywords":null,"link":"/sport/20200902_Szovetsegi_kapitany_meg_nem_kuzdott_ennyi_bajjal_mint_Marco_Rossi","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:05","title":"Szövetségi kapitány még nem küzdött ennyi bajjal, mint Marco Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alakul az időközi választás Borsodban: a Fidesz már megtorpedózta, hogy Bíró László szavazólapján a saját pártja is szerepelhessen, közben Deutsch Tamás és Szájer József az ellenzék pártcsaládjainak árulkodik.","shortLead":"Alakul az időközi választás Borsodban: a Fidesz már megtorpedózta, hogy Bíró László szavazólapján a saját pártja is...","id":"20200902_borsod_szerencs_idokozi_biro_laszlo_deutsch_tamas_szajer_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d702c27-8242-4ffb-97e4-3af764f16df9","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_borsod_szerencs_idokozi_biro_laszlo_deutsch_tamas_szajer_fidesz","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:37","title":"Nyílt levélben panaszkodik az európai baloldalnak és liberálisoknak a Fidesz a Jobbik jelöltje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]