[{"available":true,"c_guid":"9f4e56df-5c25-4a16-9ba1-7455b218e8da","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Büky Orsolya munkája először veszi számba alaposan a többszörös földművelésügyi miniszter Andrássy úti rezidenciáján felhalmozott irathagyatékot. ","shortLead":"Büky Orsolya munkája először veszi számba alaposan a többszörös földművelésügyi miniszter Andrássy úti rezidenciáján...","id":"202036_folyoirat__rugalmas_forraskezeles_buky_orsolya_recepcio_es_forrasertek_homan_balint_es_adaranyihagyatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e56df-5c25-4a16-9ba1-7455b218e8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a30752c-4ba4-4020-9eb2-10dca33b40d7","keywords":null,"link":"/360/202036_folyoirat__rugalmas_forraskezeles_buky_orsolya_recepcio_es_forrasertek_homan_balint_es_adaranyihagyatek","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:15","title":"Huszadik századi kortörténeti látlelet: Hóman Bálint és a Darányi-hagyaték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3fd2ad-fd95-4173-a321-14fd6e3c886e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai védelmi miniszter nemcsak az országot, az elnököt is megvédi.

","shortLead":"Az amerikai védelmi miniszter nemcsak az országot, az elnököt is megvédi.

","id":"20200905_A_Pentagonnak_kellett_magyarazkodni_Donald_Trump_szavai_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e3fd2ad-fd95-4173-a321-14fd6e3c886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6900c66f-a9ec-4050-a8a0-e26bcb63e027","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_A_Pentagonnak_kellett_magyarazkodni_Donald_Trump_szavai_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 05. 13:51","title":"A Pentagonnak kellett magyarázkodni Donald Trump szavai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"10 oktatási intézményt zártak be eddig, elhunyt Jirí Menzel, Djokovicot kizárták. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"10 oktatási intézményt zártak be eddig, elhunyt Jirí Menzel, Djokovicot kizárták. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200907_Radar360_Tobb_ezres_elolanc_a_Szinmuert_tizezrek_az_utcan_Minszkben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ede7b53-10d9-44f8-86fa-fafb8fe04b11","keywords":null,"link":"/360/20200907_Radar360_Tobb_ezres_elolanc_a_Szinmuert_tizezrek_az_utcan_Minszkben","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:00","title":"Radar360: Több ezres élőlánc a Színműért, tízezrek az utcán Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14607df-a81a-482a-893f-ef83759646f5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egymás utáni harmadik éjjel csaptak össze Lipcsében a tüntetők és a rendőrök.","shortLead":"Egymás utáni harmadik éjjel csaptak össze Lipcsében a tüntetők és a rendőrök.","id":"20200906_lipcse_foglalt_haz_zavargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d14607df-a81a-482a-893f-ef83759646f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786d2e2c-a4e0-447e-8bcd-3ab2e778091b","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_lipcse_foglalt_haz_zavargas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:15","title":"Foglalt házak kiürítése miatt törtek ki zavargások Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2627f3a4-533b-4101-9f6e-10293c1201ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte gyors ütemben növekedtek a gleccsertavak az elmúlt néhány évtizedben – állapították meg brit kutatók, akik műholdfelvételekre alapozták eredményeiket.","shortLead":"Világszerte gyors ütemben növekedtek a gleccsertavak az elmúlt néhány évtizedben – állapították meg brit kutatók, akik...","id":"20200905_gleccsertavak_teruletenek_novekedese_muholdkepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2627f3a4-533b-4101-9f6e-10293c1201ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ceacfd-91b8-47a8-a587-effa0bdc3891","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_gleccsertavak_teruletenek_novekedese_muholdkepek","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:03","title":"A műholdak árulkodnak: gyorsan növekednek a gleccsertavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704e2798-5944-41fd-a9c0-0acd77f64bf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Freund Tamás a legkirívóbbnak azt nevezte, hogy miniszteri döntéssel egy, a testület által utolsónak rangsorolt pályázat is támogatást kapott. ","shortLead":"Freund Tamás a legkirívóbbnak azt nevezte, hogy miniszteri döntéssel egy, a testület által utolsónak rangsorolt...","id":"20200906_Az_MTA_uj_elnoke_is_megdobbentonek_nevezte_ahogy_Palkovicsek_belenyultak_a_tudomanyos_palyazati_eredmenyekbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=704e2798-5944-41fd-a9c0-0acd77f64bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c815eadb-55ed-4f96-9597-bc388d8ce5d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Az_MTA_uj_elnoke_is_megdobbentonek_nevezte_ahogy_Palkovicsek_belenyultak_a_tudomanyos_palyazati_eredmenyekbe","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:02","title":"Az MTA új elnöke is megdöbbentőnek nevezte, ahogy Palkovicsék belenyúltak a tudományos pályázati eredményekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11c7dcc-21cd-47ad-98df-cfb72fb6a9a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ezer ember vett részt a Budapesten a Színház- és Filmművészeti Egyetem bedarálása ellen szervezett élőláncos demonstráción, a résztvevők az egyetem épületétől a Parlamentig álltak, és így adták kézről-kézre az intézményi autonómiát követelő chartaszöveget. Percről percre frissülő cikkünkben követtük az eseményeket.","shortLead":"Több ezer ember vett részt a Budapesten a Színház- és Filmművészeti Egyetem bedarálása ellen szervezett élőláncos...","id":"20200906_elolanc_szinmuveszeti_szfe_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d11c7dcc-21cd-47ad-98df-cfb72fb6a9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3152fdc1-ac80-49a8-a88e-e7e3072ed4a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_elolanc_szinmuveszeti_szfe_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 06. 14:59","title":"Az egyetemtől a Parlamentig ért a Színművészetiért kiállók élőlánca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b457ca-c34d-4764-a6b0-ea8b984392c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező egyetért az SZFE hallgatóival abban, hogy nincs értelme tárgyalni, és szerinte most már Vidnyánszky Attilának kell belátnia, hogy „ez egy szakmai kudarc”. Bodó Viktor szerint ugyanakkor Magyarországon optimista forgatókönyvet már nem ír az ember.","shortLead":"A rendező egyetért az SZFE hallgatóival abban, hogy nincs értelme tárgyalni, és szerinte most már Vidnyánszky Attilának...","id":"20200905_Bodo_Viktor_Annak_van_mar_csak_ertelme_ha_Vidnyanszky_Attila_hatralep_harmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b457ca-c34d-4764-a6b0-ea8b984392c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c29eeb-56b4-41bc-8bd9-60f9980116d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Bodo_Viktor_Annak_van_mar_csak_ertelme_ha_Vidnyanszky_Attila_hatralep_harmat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:50","title":"Bodó Viktor: Annak van már csak értelme, ha Vidnyánszky Attila hátralép hármat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]