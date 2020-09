Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő szerint a régi Vidnyánszky Attila most ott tüntetne a fiatalok között.","shortLead":"A színésznő szerint a régi Vidnyánszky Attila most ott tüntetne a fiatalok között.","id":"20200907_Kovacs_Patricia_rafert_az_SZFEre_a_reform_de_az_eljaras_minosithetetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d989b9ca-e4bd-4dd3-a52f-e7daf1010f80","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Kovacs_Patricia_rafert_az_SZFEre_a_reform_de_az_eljaras_minosithetetlen","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:02","title":"Kovács Patrícia: ráfért az SZFE-re a reform, de az eljárás minősíthetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KryptoCibule nevű kártevő a trükkös fajtából való: ott, ahol munkához lát, a számítógép erőforrásait használva kezd kriptopénzt bányászni.","shortLead":"A KryptoCibule nevű kártevő a trükkös fajtából való: ott, ahol munkához lát, a számítógép erőforrásait használva kezd...","id":"20200907_torrent_virus_kriptopenz_kryptocibule_szamitogep_videortya_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576165d1-8e5b-4e21-9630-dafe84ac9932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_torrent_virus_kriptopenz_kryptocibule_szamitogep_videortya_processzor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:33","title":"Torrenten át terjed egy új számítógépes vírus, lassítja a PC-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiszteli és csodálja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak a bátorságát. ","shortLead":"Tiszteli és csodálja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak a bátorságát. ","id":"20200908_John_Lithgow_tenyeren_is_ott_van_az_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7547720c-34eb-4733-bfbc-4d8ea7b6aa86","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_John_Lithgow_tenyeren_is_ott_van_az_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:37","title":"John Lithgow tenyerén is ott van az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehezen bírja a Nemzeti Színház igazgatója a jelenlegi időszakot, de annyi támogatást kap, hogy úgy érzi, muszáj végigcsinálnia. ","shortLead":"Nehezen bírja a Nemzeti Színház igazgatója a jelenlegi időszakot, de annyi támogatást kap, hogy úgy érzi, muszáj...","id":"20200908_Vidnyanszky_Attila_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4423692-bb2e-4cb4-941a-e8ef1b8f56b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_Vidnyanszky_Attila_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:35","title":"Vidnyánszky Attila: Egyedül ezt nem is bírnám, ha nem éreznék ekkora társadalmi támogatottságot a hátam mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e447-9fe7-4d1d-9a3b-061281d46ddd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Márciustól augusztusig csaknem 60 százalékkal maradt el a bevétel az ágazatban.","shortLead":"Márciustól augusztusig csaknem 60 százalékkal maradt el a bevétel az ágazatban.","id":"20200908_Csodhullamtol_tartanak_a_nemet_idegenforgalomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e447-9fe7-4d1d-9a3b-061281d46ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3c520a-b098-455a-a5aa-91a7161acbc6","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Csodhullamtol_tartanak_a_nemet_idegenforgalomban","timestamp":"2020. szeptember. 08. 21:54","title":"Csődhullámtól tartanak a német idegenforgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e083d49b-9adf-443c-9d5a-d9c0aed8b5f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem Vas utcai épülete előtt tartottak sajtótájékoztatót. A színművészeti hallgatói szerint a kuratórium és Vidnyánszky a diákság számára illegitim, így nem ülnek le velük tárgyalni.","shortLead":"Az egyetem Vas utcai épülete előtt tartottak sajtótájékoztatót. A színművészeti hallgatói szerint a kuratórium és...","id":"20200908_szinmuveszeti_szfe_hok_kuratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e083d49b-9adf-443c-9d5a-d9c0aed8b5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd924563-bfd7-4143-9264-6b5f862b2c5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_szinmuveszeti_szfe_hok_kuratorium","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:11","title":"A Színművészeti hallgatói nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szeptember közepéig lépnének életbe az uniós szankciók a fehérorosz tisztviselőkkel szemben, amelyek az ország belügyminiszterét is érintenék. Moszkva eközben azt jelentette be, hogy Aljakszandr Lukasenka elnököt az orosz fővárosba várják a napokban.","shortLead":"Szeptember közepéig lépnének életbe az uniós szankciók a fehérorosz tisztviselőkkel szemben, amelyek az ország...","id":"20200907_eu_szankciok_feheroroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6a6ee6-9947-4bdf-9db9-187e1c961377","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_eu_szankciok_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:15","title":"31 fehérorosz tisztviselő ellen hozna szankciókat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53c75a5-c97a-4200-9590-a119c7e8cc49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkocsi új tuningváltozatának nyomatéka jelentősen meghaladja az 1000 Nm-t. ","shortLead":"A sportkocsi új tuningváltozatának nyomatéka jelentősen meghaladja az 1000 Nm-t. ","id":"20200908_850_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_911_turbo_sben_manhart_tr_850","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a53c75a5-c97a-4200-9590-a119c7e8cc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aedfc04-4f60-4d7a-99e1-d4f22003ea48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_850_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_911_turbo_sben_manhart_tr_850","timestamp":"2020. szeptember. 08. 06:41","title":"850 lóerő talán már elég lesz a Porsche 911 Turbo S-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]