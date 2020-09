Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az alvás szabályozásában kulcsszerepet játszó idegsejtet sikerült azonosítaniuk kínai kutatóknak, eredményeik segíthetik az alvászavarok kezelését – számolt be róla a Kínai Tudományos Akadémia (CAS).","shortLead":"Az alvás szabályozásában kulcsszerepet játszó idegsejtet sikerült azonosítaniuk kínai kutatóknak, eredményeik...","id":"20200907_idegsejt_kutatas_alvas_alvaszavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a105803a-7ad7-41e4-9cd8-73d8385da87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_idegsejt_kutatas_alvas_alvaszavar","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:13","title":"Megtalálták az idegsejtet, amely meghatározza, hogyan alszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Szabad-e az egyháznak politizálni, ha magyar, és szabad-e, ha belarusz? Kicsodám a barátom ellensége?","shortLead":"Szabad-e az egyháznak politizálni, ha magyar, és szabad-e, ha belarusz? Kicsodám a barátom ellensége?","id":"20200907_Horn_Gyurcsany_Szijjarto_Lukasenko_ami_osszekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c53f15-7a6d-4647-8fac-2f7489f20c6b","keywords":null,"link":"/360/20200907_Horn_Gyurcsany_Szijjarto_Lukasenko_ami_osszekot","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:00","title":"Révész: Horn, Gyurcsány, Szijjártó, Lukasenko – ami összeköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 20 ezer diák használja az Egyesült Államokban az Edgenuity nevű rendszert, ami az online oktatást és számonkérést segíti. Kiderült, a tesztjein nagyon könnyű csalni.","shortLead":"Több mint 20 ezer diák használja az Egyesült Államokban az Edgenuity nevű rendszert, ami az online oktatást és...","id":"20200908_csalas_vizsga_teszt_edgenuity_mesterseges_intelligencia_kulcsszavak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e08b1-1c6f-4d47-9c13-8399c15909de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_csalas_vizsga_teszt_edgenuity_mesterseges_intelligencia_kulcsszavak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:03","title":"Rájöttek, hogy tanár helyett gép javít – máris 100 százalékos lett a gyerek dolgozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c2adf3-83df-4ff4-ade9-dbebcab91ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség egyedi azonosítójellel való visszaélés miatt indított nyomozást még tavaly szeptemberben. Most arra jutottak, hogy a kishajókra nem vonatkoznak olyan szigorú szabályok, mint az autósokra.","shortLead":"A rendőrség egyedi azonosítójellel való visszaélés miatt indított nyomozást még tavaly szeptemberben. Most arra...","id":"20200907_karacsony_gergely_kampanyrendezveny_motorcsonak_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7c2adf3-83df-4ff4-ade9-dbebcab91ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5be2eb-45e8-46dd-a3f2-699c108bad1e","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_karacsony_gergely_kampanyrendezveny_motorcsonak_nyomozas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:10","title":"Már nem nyomoz a rendőrség a Karácsony kampányrendezvényét megzavaró motorcsónakos ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőröknek be kellett törniük a kocsi szélvédőjét, hogy segíteni tudjanak a fiatalnak.\r

","shortLead":"A rendőröknek be kellett törniük a kocsi szélvédőjét, hogy segíteni tudjanak a fiatalnak.\r

","id":"20200907_parkolo_auto_nyiregyhaza_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f84924-b714-46ed-be46-a6851d8fe50b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_parkolo_auto_nyiregyhaza_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:17","title":"Tűző napon parkoló autóból kellett kimenteni egy 14 éves lányt Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a52fb0-0866-48ae-bad2-3d90b96eda66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leleten szereplő Semmelweis Egyetem állítja: az özvegy ugyanolyan ellátásban részesült, mint bárki más.","shortLead":"A leleten szereplő Semmelweis Egyetem állítja: az özvegy ugyanolyan ellátásban részesült, mint bárki más.","id":"20200908_vajna_timea_koronavirus_covid_19_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36a52fb0-0866-48ae-bad2-3d90b96eda66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9a6f14-47ff-4149-9a51-41d44dd247b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_vajna_timea_koronavirus_covid_19_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:10","title":"A megfertőződött Vajna Tímea leletén ott volt, hogy \"VIP\", de ez a Semmelweis Egyetem szerint semmit nem jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség a vádlott felmentését,és kényszergyógykezelése elrendelését kérte.","shortLead":"Az ügyészség a vádlott felmentését,és kényszergyógykezelése elrendelését kérte.","id":"20200908_mako_vademeles_bantalmazas_anyagyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8e7493-8188-4a98-82e5-ff6f878179b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_mako_vademeles_bantalmazas_anyagyilkossag","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:57","title":"Vádat emeltek egy makói férfi ellen, aki halálra verte az anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KryptoCibule nevű kártevő a trükkös fajtából való: ott, ahol munkához lát, a számítógép erőforrásait használva kezd kriptopénzt bányászni.","shortLead":"A KryptoCibule nevű kártevő a trükkös fajtából való: ott, ahol munkához lát, a számítógép erőforrásait használva kezd...","id":"20200907_torrent_virus_kriptopenz_kryptocibule_szamitogep_videortya_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576165d1-8e5b-4e21-9630-dafe84ac9932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_torrent_virus_kriptopenz_kryptocibule_szamitogep_videortya_processzor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:33","title":"Torrenten át terjed egy új számítógépes vírus, lassítja a PC-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]