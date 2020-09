Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a48e5f4-066d-41d7-a96f-b6904180b6a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók rájöttek, hogyan veszi át az irányítást a SARS-CoV-2 nevű új koronavírus a megfertőzött sejt fölött.","shortLead":"Svájci kutatók rájöttek, hogyan veszi át az irányítást a SARS-CoV-2 nevű új koronavírus a megfertőzött sejt fölött.","id":"20200917_koronavirus_megfertozott_sejt_iranyitas_nsp1_virusprotein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a48e5f4-066d-41d7-a96f-b6904180b6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02217a77-b984-4d16-9afa-739cd0bae19f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_koronavirus_megfertozott_sejt_iranyitas_nsp1_virusprotein","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:03","title":"Végre megfejtették, a koronavírus hogyan veszi át az irányítást a megfertőzött sejt fölött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c09f0c8-1b0a-424b-9720-9b91c6f1934e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A futballt is átalakítja a koronavírus.","shortLead":"A futballt is átalakítja a koronavírus.","id":"20200918_Tavolsagot_tartott_egy_nemet_focicsapat_370ra_kaptak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c09f0c8-1b0a-424b-9720-9b91c6f1934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21037e8d-fe52-4305-b51e-eac50be899eb","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Tavolsagot_tartott_egy_nemet_focicsapat_370ra_kaptak_ki","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:23","title":"Távolságot tartott egy német focicsapat, 37-0-ra kapott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c69867-a0cd-4c85-8ea7-28887d9a5f85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Boring Company évek óta azon dolgozik, hogy elkészüljön az autósok által igénybe vehető városi alagútrendszer. Elon Musk szerint már közel járnak ahhoz, hogy elkészüljön az első ilyen jellegű építmény, Las Vegas alatt.","shortLead":"A The Boring Company évek óta azon dolgozik, hogy elkészüljön az autósok által igénybe vehető városi alagútrendszer...","id":"20200917_elon_musk_boring_company_alagut_kozlekedes_los_angeles_loop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c69867-a0cd-4c85-8ea7-28887d9a5f85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cda353-24bc-4a79-9a0c-309d09d85aa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_elon_musk_boring_company_alagut_kozlekedes_los_angeles_loop","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:33","title":"15 perc helyett 1 perc lesz az út, ha beüzemelik Elon Musk cégének alagútját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétezer haszid zsidó rekedt a fehérorosz-ukrán határon, akik azt hitték, beengedik őket a koronavírus miatt lezárt országba, hogy Umanban ünnepelhessék a zsidó újévet.","shortLead":"Kétezer haszid zsidó rekedt a fehérorosz-ukrán határon, akik azt hitték, beengedik őket a koronavírus miatt lezárt...","id":"20200916_zelenszkij_ukrajna_zsido_ujev_feheroroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4be53a-4cb3-4eca-9b16-5942ef596b87","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_zelenszkij_ukrajna_zsido_ujev_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:30","title":"Arra kérte a belarusz vezetést az ukrán elnök, ne terjesszen álhíreket a haszid zsidók körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adatokkal élt vissza és hamis aláírásokkal nyújtott be ajánlóíveket az előző országgyűlési választáson két nő, akik ellen most emeltek vádat. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz.","shortLead":"Adatokkal élt vissza és hamis aláírásokkal nyújtott be ajánlóíveket az előző országgyűlési választáson két nő, akik...","id":"20200917_vademeles_valasztas_rendje_elleni_buntett_hamis_ajanloivek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5259f069-08f9-459e-ae06-dcc2c7b96d86","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_vademeles_valasztas_rendje_elleni_buntett_hamis_ajanloivek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:35","title":"Vádat emeltek a törpepártokat hamis ajánlóívekkel segítő csalók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint a volt jobbikos EP-képviselő diplomáciai fedésben hírszerző tevékenységet folytató oroszokkal tartott fenn kapcsolatot.","shortLead":"Az ügyészség szerint a volt jobbikos EP-képviselő diplomáciai fedésben hírszerző tevékenységet folytató oroszokkal...","id":"20200916_kovacs_bela_kemkedes_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88098ffa-e822-46d2-9f7d-2c012ffaea6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_kovacs_bela_kemkedes_targyalas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:21","title":"Hét év fegyházat kért az ügyész KGBélára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Budai Várnál akcióztak ellenzékiek, már 30 millió fertőzött van a világon, 26 éves atlétikai rekord dőlt meg. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar360: Mától itt a maszkszigor, szűkítheti a tesztkapacitásokat a hatósági ár