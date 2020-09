Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55a67bd7-f766-431a-b1c5-f44c6f0d3593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki második Toyota-alapokon nyugvó modellje egy normál hibrid hajtású családi autó.","shortLead":"A Suzuki második Toyota-alapokon nyugvó modellje egy normál hibrid hajtású családi autó.","id":"20200916_suzuki_swace_itt_az_atemblemazott_toyota_corolla_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55a67bd7-f766-431a-b1c5-f44c6f0d3593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61d38b7-d697-4455-bd7a-a55da7e6f970","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_suzuki_swace_itt_az_atemblemazott_toyota_corolla_kombi","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:21","title":"Suzuki Swace: Itt az átemblémázott Toyota Corolla kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Trianonnal kapcsolatos üzenetnek indult, de ma már a színművészetisek lázadásáról hivatott elterelni a figyelmet az Alapjogokért Központ háborús időket idéző, fenyegetően áthallásos kampánya.","shortLead":"Trianonnal kapcsolatos üzenetnek indult, de ma már a színművészetisek lázadásáról hivatott elterelni a figyelmet...","id":"202038__alapjogokert_kozpont__harcias_kampany__kozpenz__a_fonok_beszede","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9429c82c-b642-47fc-b759-1625628c5609","keywords":null,"link":"/360/202038__alapjogokert_kozpont__harcias_kampany__kozpenz__a_fonok_beszede","timestamp":"2020. szeptember. 18. 07:00","title":"Az SZFE-ügy miatt tolták túl a NER harcias kampányfilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Rekorddal zárta előző hetét az állami lottótársaság, a forgalomnövekedést elsősorban a sportfogadás adta. 