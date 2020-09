Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00946b80-d801-4970-998e-fef861add098","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A minimum elvárás a százszázalékos teljesítmény – ezzel a hozzáállással kell minden alkalommal a balettrúdhoz állniuk a Magyar Táncművészeti Egyetem növendékeinek. A Szép, zárt világ című könyvön keresztül olyan életutakat ismerhetünk meg, amelyekbe nem nehéz valamiféle rendkívüliséget belelátni.\r

\r

","shortLead":"A minimum elvárás a százszázalékos teljesítmény – ezzel a hozzáállással kell minden alkalommal a balettrúdhoz állniuk...","id":"20200917_Megis_miert_teszik_ezt_magukkal_a_balett_tancosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00946b80-d801-4970-998e-fef861add098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8a476c-2bf7-4add-90a3-1bf962a6a742","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Megis_miert_teszik_ezt_magukkal_a_balett_tancosok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:00","title":"Mégis miért teszik ezt magukkal a balett-táncosok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80cfd10-30e6-4aff-8a25-53803b252fee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet egy 77 évvel ezelőtt eltűnt tengeralattjárójának roncsait találhatta meg egy búvárcsapat Délkelet-Ázsiában. A felfedezés felszínre hozta a második világháború egyik kevéssé ismert történetét.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet egy 77 évvel ezelőtt eltűnt tengeralattjárójának roncsait találhatta meg egy búvárcsapat...","id":"20200918_uss_grenadier_tengeralattjaro_roncsai_2_vilaghaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f80cfd10-30e6-4aff-8a25-53803b252fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abccf75d-c749-4c58-8d67-45b48d404a45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_uss_grenadier_tengeralattjaro_roncsai_2_vilaghaboru","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:03","title":"77 éve eltűnt, 1499 tonnás tengeralattjáró roncsaira bukkantak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da88fdd-03c7-44f3-974f-1247f6460751","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Pécsi belvárosi ingatlanokkal gazdagodik a Matthias Corvinus Collegium.","shortLead":"Pécsi belvárosi ingatlanokkal gazdagodik a Matthias Corvinus Collegium.","id":"20200918_pecs_tombor_andras_tehetseggondozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9da88fdd-03c7-44f3-974f-1247f6460751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e9854a-7032-484d-8051-c001ff912829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_pecs_tombor_andras_tehetseggondozo","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:08","title":"Pécsi épületeket is kap Tombor András tehetséggondozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3afe6b58-525b-4abe-801f-35169279e6f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken megjelent az amerikai kereskedelmi minisztérium rendelete, amellyel vasárnaptól lehetetlenné teszi a WeChat üzenetküldő szolgáltatás letöltését az Egyesült Államokban. A TikTok videomegosztó novemberig kapott haladékot.","shortLead":"Pénteken megjelent az amerikai kereskedelmi minisztérium rendelete, amellyel vasárnaptól lehetetlenné teszi a WeChat...","id":"20200918_tiktok_wechat_tiltas_usa_oracle_bytedance","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3afe6b58-525b-4abe-801f-35169279e6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d874e5c2-bdd4-427f-ac68-2d196f212ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_tiktok_wechat_tiltas_usa_oracle_bytedance","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:10","title":"Vasárnaptól betiltják WeChatet, a TikTok novemberig működhet az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Záporoznak az állami milliárdok a Hell Energyre, miközben a tulajdonosok csak gyáravatáskor tűrik a nyilvánosságot, a legvagyonosabb vállalkozók listájáról viszont töröltették a nevüket.","shortLead":"Záporoznak az állami milliárdok a Hell Energyre, miközben a tulajdonosok csak gyáravatáskor tűrik a nyilvánosságot...","id":"202038__hell_energy__allami_milliardok__titkolozas__rejtett_ertekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b282c21-dfbf-430b-a4c2-703a01ffa928","keywords":null,"link":"/360/202038__hell_energy__allami_milliardok__titkolozas__rejtett_ertekek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:15","title":"Csak úgy ömlik a közpénz a Hell Energyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8c44aa-8015-4e7f-8982-d799adfed96b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy érvágás volt a Huaweinek az Androidtól való elszakadás, de minden erejével azon van, hogy saját rendszerrel pótolja a veszteséget. Még oroszországi szakemberek is segítik a HarmonyOS fejlesztését.","shortLead":"Nagy érvágás volt a Huaweinek az Androidtól való elszakadás, de minden erejével azon van, hogy saját rendszerrel...","id":"20200918_huawei_harmonyos_orosz_fejlesztok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec8c44aa-8015-4e7f-8982-d799adfed96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f950969-e59e-4273-a221-ae0a9dcd63a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_huawei_harmonyos_orosz_fejlesztok","timestamp":"2020. szeptember. 18. 12:03","title":"Oroszok is besegítenek a Huawei saját rendszerébe, amellyel lenyomnák az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe90ecd0-1c59-4aae-bfc7-502e18a92fd9","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Mi vezetett a leszboszi Moria menekülttábort elpusztító tűzvészhez? Milyen hatása lesz az apró görög szigeten kirobbant konfliktusnak az egész kontinens menekültpolitikájára? Miközben az emberi szenvedés nehezen fokozható, a megoldást Európa közönye is gátolja. Parászka Boróka elemzése.","shortLead":"Mi vezetett a leszboszi Moria menekülttábort elpusztító tűzvészhez? Milyen hatása lesz az apró görög szigeten kirobbant...","id":"20200918_Elore_bejelentett_apokalipszis_ami_a_felperzselt_Moria_utan_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe90ecd0-1c59-4aae-bfc7-502e18a92fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6021410d-ca70-4489-8db6-b78f1825577f","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Elore_bejelentett_apokalipszis_ami_a_felperzselt_Moria_utan_marad","timestamp":"2020. szeptember. 18. 20:00","title":"Előre bejelentett apokalipszis: ami a felperzselt Moria után marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ff9907-daf6-47c7-b738-f92a673a6683","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 120 ezer éves emberi lábnyomokra bukkantak a szaúd-arábiai Nefúd-sivatagban. A lábnyomokat vadászok hagyták hátra.","shortLead":"Mintegy 120 ezer éves emberi lábnyomokra bukkantak a szaúd-arábiai Nefúd-sivatagban. A lábnyomokat vadászok hagyták...","id":"20200918_labnyom_szaud_arabia_nefud_sivatag_homo_sapiens_osember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9ff9907-daf6-47c7-b738-f92a673a6683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52b6ecb-5934-45ca-8fe9-40dcae37a72d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_labnyom_szaud_arabia_nefud_sivatag_homo_sapiens_osember","timestamp":"2020. szeptember. 18. 18:06","title":"120 ezer éves emberi lábnyomokat találtak Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]