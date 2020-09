Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Az eszement szabályok betartása, főleg, ha tudva tudja valaki, hogy kárt okoz, felelőtlen gyávaság, szolgalelkűség. Vélemény.","shortLead":"Az eszement szabályok betartása, főleg, ha tudva tudja valaki, hogy kárt okoz, felelőtlen gyávaság, szolgalelkűség...","id":"20200921_Gyarmathy_Eva_Bizonytalansagban_hagyott_oktatasi_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f22cdc0-28c4-48be-a9ef-28bc5a30a4ed","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Gyarmathy_Eva_Bizonytalansagban_hagyott_oktatasi_rendszer","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:22","title":"Gyarmathy Éva: Bizonytalanságban hagyott oktatási rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e04c23-30ea-47d8-bde2-afbf96bdd572","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés hétfőn kezdi meg őszi ülésszakát, a képviselők kedden folytatják a munkát, a háromnapos ülés a rákövetkező hétfőn zárul.","shortLead":"Az Országgyűlés hétfőn kezdi meg őszi ülésszakát, a képviselők kedden folytatják a munkát, a háromnapos ülés...","id":"20200920_Jovo_heten_ismet_osszeul_a_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e04c23-30ea-47d8-bde2-afbf96bdd572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38ea029-2e99-4436-8bb9-e1f112e5b9e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Jovo_heten_ismet_osszeul_a_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 20. 13:32","title":"Jövő héten ismét összeül a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A munkáltató és a sztrájkbizottság szerdán kezdi meg a tárgyalásokat. ","shortLead":"A munkáltató és a sztrájkbizottság szerdán kezdi meg a tárgyalásokat. ","id":"20200921_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842475f1-d2d8-4927-a4ae-8837a35cb972","keywords":null,"link":"/kultura/20200921_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:07","title":"SZFE: Október 1-jén indulhat a sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt magyarázta, mi a baj a liberálisokkal, négyszer is libernyáknak nevezve őket. Orbán hosszú koronavírus elleni védekezést ígért, és elkezdte készíteni szavazóit a 2022-es nagy ütközetre.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt...","id":"20200921_Orban_2022_tavaszan_valasztas_lesz_Addig_vedekezes_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39b6170-d743-497f-a0c0-6bdbb9ddcd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_2022_tavaszan_valasztas_lesz_Addig_vedekezes_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:27","title":"Orbán: \"2022 tavaszán választás lesz. Addig védekezés lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakásépítési boomot is hozhatnak a otthonteremtési és jegybanki programok az Ingatlan.com szerint.","shortLead":"Lakásépítési boomot is hozhatnak a otthonteremtési és jegybanki programok az Ingatlan.com szerint.","id":"20200922_ingatlan_lakaspiac_lakasepites_otthonteremtesi_es_jegybanki_programok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c81720a-2673-403d-b045-4bc50c53eaf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_ingatlan_lakaspiac_lakasepites_otthonteremtesi_es_jegybanki_programok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:51","title":"Ráférne a segítség az újlakás-piacra, támogatást ígér több belengetett program is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Esik a forint, április óta nem volt ennyire gyenge az árfolyama.","shortLead":"Esik a forint, április óta nem volt ennyire gyenge az árfolyama.","id":"20200921_forint_euro_arfolyam_deviza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbc61e5-92b8-4040-a1aa-7bca6dac33b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_forint_euro_arfolyam_deviza","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:14","title":"363 forint felett egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e7fb53-e10a-4090-9648-18833e6eb3f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Watchmen pedig több kategóriában is nyert.","shortLead":"A Watchmen pedig több kategóriában is nyert.","id":"20200921_zendaya_emmy_atado_euforia_watchmen_minisorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e7fb53-e10a-4090-9648-18833e6eb3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f34e3c-ce16-4b63-8e49-02d9243d4c4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200921_zendaya_emmy_atado_euforia_watchmen_minisorozat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:12","title":"A 24 éves Zendaya Emmy-díjat kapott az Eufóriában nyújtott alakításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f35fa1-e83b-4dff-a07f-0d4dfdf93958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak két napot kell várnunk a bajor gyártó 500 lóerősnek ígérkező sportmodelljére.","shortLead":"Már csak két napot kell várnunk a bajor gyártó 500 lóerősnek ígérkező sportmodelljére.","id":"20200921_fustos_kedvcsinalo_kepeken_a_szerdan_debutalo_uj_bmw_m3_es_m4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9f35fa1-e83b-4dff-a07f-0d4dfdf93958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cdefee-08b7-46bc-928e-a4a90472bbd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_fustos_kedvcsinalo_kepeken_a_szerdan_debutalo_uj_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:21","title":"Füstös kedvcsináló képeken a szerdán debütáló új BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]