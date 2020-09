Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az RM International tavaly és tavalyelőtt is milliós veszteségeket könyvelt el, mégis szerepet kapott a 750 milliárd forintosra tervezett Budapest–Belgrád-projektben. Nemrég új tagokkal bővült az igazgatósága.","shortLead":"Az RM International tavaly és tavalyelőtt is milliós veszteségeket könyvelt el, mégis szerepet kapott a 750 milliárd...","id":"20200922_meszaros_lorinc_budapest_belgrad_rm_international_vasutfejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4984af98-e369-4b50-8261-454f4a13ac29","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_meszaros_lorinc_budapest_belgrad_rm_international_vasutfejlesztes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:44","title":"Mészárosék emberei megérkeztek a 750 milliárdos vasútprojektre létrehozott cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pedig a kutatók rengetegszer kimondták: az 5G-s technológiának semmilyen negatív hatása nincs az egészségre.","shortLead":"Pedig a kutatók rengetegszer kimondták: az 5G-s technológiának semmilyen negatív hatása nincs az egészségre.","id":"20200921_graffiti_5g_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff95c15-551a-4add-b6f1-79c577f1cd46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_graffiti_5g_budapest","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:13","title":"Budapest belvárosát is elérte az 5G-ellenes mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azután kapott új állást, hogy Mészáros és Tiborcz is kiszállt a korábbi állomáshelyének számító ingatlankezelőből. ","shortLead":"Azután kapott új állást, hogy Mészáros és Tiborcz is kiszállt a korábbi állomáshelyének számító ingatlankezelőből. ","id":"202038_balatontourist_camping_a_part_arnyekaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0228ee7a-ad55-470c-aabb-dd6a87d53ab3","keywords":null,"link":"/360/202038_balatontourist_camping_a_part_arnyekaban","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:00","title":"A Balatonon találtak helyet Mészáros egyik menedzserének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lejjebb csavarja a YouTube a moderáló algoritmusa érzékenységét, hogy újra az embernek adja át a döntést. A miértet egyelőre nem indokolták meg, de sejteni lehet.","shortLead":"Lejjebb csavarja a YouTube a moderáló algoritmusa érzékenységét, hogy újra az embernek adja át a döntést. A miértet...","id":"20200921_youtube_moderator_moderalas_algoritmus_videok_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68f0e47-b894-4bb9-8511-cf7a2625b4ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_youtube_moderator_moderalas_algoritmus_videok_torlese","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:03","title":"Újra munkába áll a YouTube moderátorserege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ac358b-befa-465c-b5ea-38cbbbb4c02d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Oxfam legújabb jelentése arra mutat rá, hogy legfelső 1 százalékának kibocsátása megduplázódott az elmúlt 25 év alatt.","shortLead":"Az Oxfam legújabb jelentése arra mutat rá, hogy legfelső 1 százalékának kibocsátása megduplázódott az elmúlt 25 év...","id":"20200921_A_tarsadalom_legfelso_1_szazalekanak_kibocsatasa_megduplazodott_az_elmult_25_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58ac358b-befa-465c-b5ea-38cbbbb4c02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c3ac86-2449-4074-9a80-0a180da8006a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_A_tarsadalom_legfelso_1_szazalekanak_kibocsatasa_megduplazodott_az_elmult_25_ev_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:09","title":"A leggazdagabb 1 százalék több légszennyezettségért felelős, mint az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már másodszor lesznek elbocsátások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjénél.","shortLead":"Idén már másodszor lesznek elbocsátások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjénél.","id":"20200921_budapest_airport_repuloter_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96c4084-e2bb-4fbb-bcb0-3546705cf102","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_budapest_airport_repuloter_elbocsatas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:15","title":"236 embert küldenek el a Budapest Airporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kínában nem csak a koronavírus ellen lép fel kemény kézzel az államfő.","shortLead":"Kínában nem csak a koronavírus ellen lép fel kemény kézzel az államfő.","id":"20200922_Tizennyolc_evet_kapott_az_a_kinai_oligarcha_aki_biralta_az_allamfot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f2f9a4-d24d-4f9c-836b-449c0c69507b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_Tizennyolc_evet_kapott_az_a_kinai_oligarcha_aki_biralta_az_allamfot","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:25","title":"Tizennyolc évet kapott az a kínai oligarcha, aki bírálta az államfőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36762043-6b0c-46b0-aa00-1458568732e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai internetes vállalat szerint a vékonykliensek kora nemhogy nem járt le, bőven van még hova fejlődni.","shortLead":"A kínai internetes vállalat szerint a vékonykliensek kora nemhogy nem járt le, bőven van még hova fejlődni.","id":"20200922_alibaba_wuying_szamitogep_vekonykliens_felhoalapu_szamitastechnika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36762043-6b0c-46b0-aa00-1458568732e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45a3670-cf49-424f-9bf5-a7de6ae8fde6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_alibaba_wuying_szamitogep_vekonykliens_felhoalapu_szamitastechnika","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:03","title":"Az Alibaba bemutatta az új PC-t, azt mondják, mindenki ilyet akar majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]