Az Amazon prémium biztonsági szolgáltatása, a Guard Plus egyelőre csak az Egyesült Államokban lesz elérhető, amit havi- vagy éves díj fejében lehet majd használni.

Szűk két évvel ezelőtt mutatta be az Amazon a cég okoshangszórójához tartozó funkcióját, a Guardot, melynek lényege, hogy távollétünkben az Alexa figyeli a gyanús hangokat (üvegtörés, neszezés) és erről, vagyis a feltehetően illetéktelen behatolásról azonnal értesít. A vállalat most egy új, prémium szolgáltatással állt elő, ami igyekszik távol tartani az illetékteleneket a háztól. Ez lett a Guard Plus.

A Guard Plus segítségével az Amazon okoshangszórója szükség esetén olyan hangokat játszik le – például kutyaugatást –, amivel igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy a ház nem üres. Emellett a tulajdonosnak értesítést is küld az eseményről.

A prémium szolgáltatás segítségével vészhelyzetben egy olyan csapattal is felvehetjük a kapcsolatot a hangszórón keresztül, akik a nevünkben hívják hozzánk a segítséget. Ez kifejezetten hasznos lehet egy olyan helyzetben, amikor épp nincs nálunk a mobiltelefonunk, és nincs is időnk arra, hogy megkeressük. A Guard Plust több biztonsági rendszerrel is össze lehet majd kötni – például a szintén Amazonhoz tartozó, kamerával felszerelt Ring okoscsengőhöz.

Az Amazon egyelőre az Egyesült Államokban teszi elérhetővé a prémium szolgáltatását, amire még az ősszel sor kerül. Az amerikai felhasználóknak évente 49 dollárba, vagy havonta 5 dollárba kerül majd a használata. Aki viszont szeretne értesítést kapni a szolgáltatás indulásáról, az itt iratkozhat fel az értesítésre.

Az Amazon csütörtökön egy olyan, kamerával felszerelt drónt is bemutatott, ami a házon belül repkedne, ám ennek biztonságos használatával kapcsolatban azért egyelőre több a kérdés, mint a válasz.

