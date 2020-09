Régóta jelen van már a piacon az Amazon Ring, az Amazon leányvállalata által készített okos kapucsengő. Arról a szerkezetről van szó, amibe kamerát építettek, így a házban lévők láthatják, hogy ki akar becsengetni hozzájuk. Ez alapvetően nem túl nagy újdonság, ilyen funkcióval a konkurencia is rendelkezik, az utóbbi években azonban több aggasztó hír is napvilágot látott a készülékkel kapcsolatban.

Kiderült, hogy azt arcfelismerő szoftverrel kötnék össze, a rendőrség bármikor megszerezheti a kapucsengő felvételeit, de néhány alkalmazott leskelődött is a felhasználók után, tavaly februárban pedig még egy súlyos biztonsági rést is találtak a szoftverében. Úgy tűnik azonban, hogy ezek a problémák csak a felhasználókban ébresztettek kétséget a termékkel kapcsolatban, az Amazon ugyanis úgy döntött, tovább viszi a Ring-vonalat, és egy újabb termékkel lép a piacra.

Bemutatták a drónt, amit arra terveztek, hogy a házon/lakáson belül repüljön körbe, a látottakról pedig videót készítsen és streameljen. Ez lett az Always Home Cam.

Az eszköz 249 dollárba kerülhet (ez nagyjából 78 ezer forintot jelent), az Amazon pedig állítja, a készülék nem sértené a magánélethez fűződő jogot. Vagyis: nem fog leskelődni a felhasználók után, amit a kapucsengővel történtek után azért viszonylag nehéz nyugodt szívvel elhinni.

Az Amazon azt mondja, a drón csak repülés közben készít majd felvételeket, egyébként egy dokkolóban lesz a helye, ami a kameráját is eltakarja. Emellett önjáró lesz, vagyis csak az előre meghatározott útvonalon járja be a lakást. Ez azt is jelenti, hogy a drón anélkül repüli körbe az otthonunkat, hogy azt a felhasználó kezdeményezné.

Egy megnyugtató dolog van a történetben: az amerikai Szövetségi Távközlési Bizottság (Federal Communications Commission, FCC) egyelőre nem bólintott rá arra, hogy kereskedelmi forgalomba lehessen hozni az eszközt. A Mashable megkereste az Amazont, hogy ezt az engedélyt szerintük mikor kapják meg, a vállalat azonban nem válaszolt. A napot viszont valószínűleg nemcsak a drón fejlesztői, a hackerek is tűkön ülve várják.

