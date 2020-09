A koronavírus-járvány az idei esztendőben igencsak bekavart a mobilgyártók jól megszokott menetrendjébe. Jó példa erre az Apple, amely a szokásos szeptemberi bemutatóján ezúttal nem rántotta le a leplet az új iPhone-okról, ezt a tervek szerint októberben teszi majd meg. Hasonlóképpen járt az Asus is.

A tajvani cégtavaly még májusban mutatta be a ZenFone-család akkori legifjabb tagját, de idén megcsúsztak a premierrel. A ZenFone 7 és 7 Pro csak augusztus végén kerültek elő. Mi a ZenFone 7 Prót vettük alaposabban szemügyre.

Külcsín

Miközben a telefongyártók ugyanazokkal a megoldásokkal igyekeztek eldugni a szelfikamerát – a szenzorszigetben, a keretben vagy épp a kameralyukas megoldással valamelyik sarokban –, az Asus egy szokatlan ötletet valósított meg, a ZenFone 6-ban a hátlapi rendszert változtatta szelfikamerává, méghozzá egy mechanikus szerkezet segítségével, ami képes átfordítani a dupla – illetve újabban tripla – egységet.

Ennek köszönhetően akárcsak az előd, a ZenFone 7 Pro előlapját is szinte csak a kijelző foglalja el. A mérete változott, a 6,4 colos panelt egy 6,67 colos AMOLED kijelző váltotta fel, ami 90 Hz-es képfrissítési rátával rendelkezik.

A nagyobb méret valamivel nagyobb súlyt is hoz magával – ha nem is sokkal, de nehezebb az eszköz. Egy kézben tartani és használni azonban nem nagyobb teher, hanem a nagyobb panel miatt nem kényelmes. Gyakran kaptuk azon magunkat, hogy az egykezes megoldásnál szó szerint szorítjuk a mobilt, mert attól tartottunk, ha lazábban fogunk rá, miközben egy-egy alkalmazást használunk, egyszerűen kicsúszik a kezünkből.

Tesztünk során az első, kisebb csalódást az ujjlenyomat-olvasó jelentette. Míg a tavalyi modellnél a hátlapon kapott helyet, ezúttal a készülék oldalára került – a bekapcsoló gomb egyúttal a szenzor is. Ez persze nem egy olyan megoldás, amivel ne lehetne együtt élni, ám egy csúcskategóriás telefon esetében elégedettebben mosolyognának a felhasználók is, ha már a kijelző alatt kellene keresni az egységet. (A gyártó szerint egyébként azért nem oda került, mert az az akkumulátor rovására ment volna.)

Használni viszont jól lehet. A szenzor gyors, az ujjunkat sem kell rajta különösebben igazgatni ahhoz, hogy fel tudjuk oldani a kijelzőt. A gombot emellett be is programozhatjuk, hogy bizonyos nyomáskombinációk esetében milyen műveletet hajtson végre. Ha kétszer nyomunk rá, alapértelmezett beállításként a Google digitális asszisztensét hívhatjuk elő, míg a hosszan nyomva tartva kikapcsolhatjuk/újraindíthatjuk a készüléket, vagy épp segélyhívást kezdeményezhetünk.

Míg az ujjlenyomat-olvasó csak másik helyre költözött, van, ami teljesen kimaradt ebből a telefonból. Ez a 3,5 mm-es jack-aljzat. Az egyetlen csatlakozót az USB-C jelenti. Ennek bal oldalára került az a kis LED-lámpa is, ami jelzi, ha valamilyen értesítést kaptunk. Ez a ZenFone 6 esetében még a kijelző tetején, a hangszóró mellett kapott helyet, így kell egy kis idő, mire az ember megszokja, hogy nem a panel tetejét, hanem a készülék alját kell figyelni.

Erő, izom

A ZenFone 7 Próban a Qualcomm jelenlegi legerősebb processzora, az 5G-modemmel ellátott Snapdragon 865+ dolgozik, az, amit az Asus a játékosoknak szánt ROG Phone 3-ba is beszerelt. A nyolcmagos processzorból egy mag 3,1 GHz-en, három 2,42 GHz-en, négy pedig 1,8 GHz-en dolgozik, ehhez pedig 8 GB RAM társul. Tárhelyből 256 GB jutott a telefonnak.

Persze a számok mellett sokkal fontosabb az, miként muzsikál a gyakorlatban ez a konfiguráció. Tapasztalatunk szerint

nagyon jól.

A használat során egyszer sem volt probléma azzal, hogy bármelyik alkalmazás akadozott volna, vagy a telefon rendszere ne töltött volna be gyorsan. Játék közben ráadásul az elfektetett telefon bal oldalát elhúzva előhívhatjuk a Game Genie nevű funkciót is, amivel folyamatosan figyelhetjük a processzor hőmérsékletét, állíthatunk a képfrissítésen (60/90 Hz), a fényerőn, de egyetlen mozdulattal letilthatjuk a beérkező hívásokat és a riasztásokat is.

A telefonhoz – ahogy az elmúlt esztendőben, úgy idén is – egy 5000 mAh akkumulátort társítottak, amit 30W-os gyorstöltővel pumpálhatunk fel. Ez utóbbi lehetőség opcionális, a menüből kikapcsolhatjuk a gyorstöltési képességet, hogy ezzel nyújtsuk el az akkumulátor élettartamát. Azt is beállíthatjuk, hogy a rendszer legfeljebb 80 vagy 90 százalékig engedje feltölteni az akkut, ahogy időzítést is bekapcsolhatunk hozzá. Ennek köszönhetően, ha este töltőre tesszük a mobilt, az úgy pumpálja fel tele az akkumulátort, hogy az éppen reggelre, az ébredésünk pillanatára legyen csurig. Hogy ezek miért nagyon hasznos funkciók, arról ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Sajnos ahogy az elődjét, úgy ezt a készüléket sem lehet vezeték nélkül tölteni. Az Asus ezt ugyanazzal indokolta, amivel a 3,5 mm-es jack-aljzat hiányát: nem akartak változtatni az akkumulátor méretén, márpedig a technológia beépítése azzal járt volna.

A nagy kérdés: milyen a kamera?

Bár az Asus a ZenFone 6 kamerarendszerével valóban egyedi megoldással rukkolt elő, a 2019-es modellnél azért inkább félig üres volt az a bizonyos pohár. A teszt során gyorsan kiderült, hardveresen – a mechanikán – és szoftveresen is lett volna még mit javítani rajta. Az átfordulós kamera gyakran magától kinyílt, lötyögött, így pedig félő volt, hogy egy idő után esetleg letörik. Éppen ezért kifejezett izgalommal vettük kézbe a ZenFone 7 Prót, hogy megnézzük, mit alkotott idén a tajvani cég. Kijelenthetjük:

sikerült kiküszöbölni a csorbát.

Azt már a bejelentéskor elárulta az Asus, hogy a zárszerkezet fejlődött, és ezt tesztünk során a gyakorlat is visszaigazolta. A modul egyáltalán nem mozog, masszívan állt a helyén még akkor is, amikor erősen rázni kezdtük a készüléket.

Az Asus ráadásul idén biztosra ment. A fejlesztés mellett ugyanis egy olyan tokot is készítettek, amivel fizikailag le lehet zárni a kameramodult, hogy még véletlenül se nyíljon ki. Ezt a cég aktív tevékenységekhez ajánlja, de a hétköznapokon is megnyugtató gondolat, hogy van, ami "elállja" a kamera útját. A tok matt, szárazabb kézben könnyebben csúszik vele a mobil.

Ha elhúzzuk a rögzítésre szánt pöcköt, a készülék kijelzőjén is megjelenik egy kis ikon, ami arra figyelmeztet, ne akarjuk megfordítani a kamerát. Szerencsére nem is menne: hiába nyomkodtuk a fotós appban az átfordító gombot, semmi sem történt. Illetve de: egy üzenet figyelmeztetett bennünket arra, hogy oldjuk ki a zárat a használathoz.

A fő egységet egyébként egy 64 megapixeles szenzor jelenti f/1.8-as rekeszértékkel, a második egy 12 megapixeles, ultraszéles látószögű egység lett. A harmadik szenzor a telefotók készítésére ad lehetőséget a maga 3x-os zoom-értékével.

A processzornak és a szenzoroknak köszönhetően a telefon már képes a 8K-s videó rögzítésére 30 képkocka/másodperc felvételi sebesség mellett, a 4K-s felvételnél már 60 és 120, FullHD-nál a 60 és 240, HD-nál pedig a 480 fps-t is választhatjuk. És mivel a hátlapi kamerák egyúttal a szelfikamerákat is jelentik, így ez lett a világ első olyan telefonja, aminek előlapi egységével is 8K-s videót készíthetünk.

Ez utóbbi esetében egyébként melegszik a készülék – és erre a kameraalkalmazás is felhívja a figyelmünket –, de nem annyira, hogy az elviselhetetlen lenne.

Összegzés

+ : jól záródó kamerarendszer, csúcsprocesszor, 8K-s videorögzítés, nagy akkumulátor. –: nagy készülék, nincs 3,5 mm-es jack-aljzat, nincs vezeték nélküli töltés, az ujjlenyomat-olvasó nem a kijelző alatt van.

Az Asus évek óta szeretné elérni, hogy Európában is nagyobb szeletet harapjon ki az okostelefon-piaci tortából, eddig azonban ezt nem sikerült elérnie. A ZenFone 7 Próban mindet adott, a hadveren nem fog múlni, hogy javítson pozícióján a vállalat.

Magyarországon ezért a készülékért 299 990 forintot kér el a gyártó, vagyis viszonylag mélyen zsebbe kell nyúlni akkor, ha valaki szeretne magának beszerezni egyet. Cserébe viszont egy olyan mobilt fog kapni, amivel nyugodtan tervezhet hosszú távon is, a konstrukció valószínűleg néhány évig még biztosan ütőképes marad. A ZenFone 7 Pro szerényebb képességekkel rendelkező változatát, a ZenFone 7-et 8/128 GB-os specifikációval lehet beszerezni, abban a Snapdragon 865-ös dolgozik. Ezért cserébe 274 990 forintot kér el az Asus.

A többi tesztünket itt találja.