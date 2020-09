Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78b63b47-939f-45e1-9532-f83df7ef0146","c_author":"Biró Péter","category":"elet","description":"Bajban van a főváros egyik legszerethetőbb helye, ahol Cseh Tamástól Csurka Istvánig, Péterfy Boritól Boncz Gézáig rengeteg ismert művész és sportoló megfordult. De máig betévednek ide az éjszakában megfáradt fiatalok is, és nem ritka, hogy Járai Márk vagy Hajós András zenél éppen. A Calgary Antik Drinkbár tulajdonosa élő művészettörténeti-várostörténeti lexikon, aki sztorijaival mindenkit levesz a lábáról. ","shortLead":"Bajban van a főváros egyik legszerethetőbb helye, ahol Cseh Tamástól Csurka Istvánig, Péterfy Boritól Boncz Gézáig...","id":"20200926_Veszelyben_a_legendas_Calgary_bar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78b63b47-939f-45e1-9532-f83df7ef0146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8ea5e4-71f4-4e21-8c09-51fc26c232ce","keywords":null,"link":"/elet/20200926_Veszelyben_a_legendas_Calgary_bar","timestamp":"2020. szeptember. 26. 20:00","title":"„Amíg meg nem halok, nem zárhatok be” – veszélyben a legendás Calgary bár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be55f40e-286a-49ee-b40b-10457784bfa1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Q5 kevésbé praktikus, enyhén sportosabb megjelenésű kiadása.","shortLead":"Megérkezett a Q5 kevésbé praktikus, enyhén sportosabb megjelenésű kiadása.","id":"20200928_ujabb_kupe_divatterepjaro_itt_az_audi_q5_sportback","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be55f40e-286a-49ee-b40b-10457784bfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2919875e-e4d1-43b2-83e4-ee04e6954b0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_ujabb_kupe_divatterepjaro_itt_az_audi_q5_sportback","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:59","title":"Újabb kupé divatterepjáró: itt az Audi Q5 Sportback","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Átmeneti időre felfüggesztették a kínai videómegosztó letöltésének kormányzati tilalmát. ","shortLead":"Átmeneti időre felfüggesztették a kínai videómegosztó letöltésének kormányzati tilalmát. ","id":"20200928_tiktok_kina_egyesult_allamok_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e4ed74-cb3d-402c-bc27-6314bd45f5ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_tiktok_kina_egyesult_allamok_donald_trump","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:48","title":"A TikTok javára döntöt egy amerikai bíró, egyelőre letölthető marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szalaiék kikaptak. ","shortLead":"Szalaiék kikaptak. ","id":"20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569f4ac0-9064-42df-b65e-aa336399531e","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","timestamp":"2020. szeptember. 26. 18:04","title":"Gulácsiék döntetleneztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A zöld listán szereplő országokból korlátozás nélkül be lehet utazni.","shortLead":"A zöld listán szereplő országokból korlátozás nélkül be lehet utazni.","id":"20200927_Szlovenia_enyhit_a_beutazasi_szabalyokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b6aa43-390b-49d1-a832-bde62704ebab","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Szlovenia_enyhit_a_beutazasi_szabalyokon","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:32","title":"Szlovénia enyhít a beutazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A maszkellenesek, a vírustagadók és oltásellenesek után egy újabb tudománytalan csapat köszörüli egyre hangosabban a torkát.","shortLead":"A maszkellenesek, a vírustagadók és oltásellenesek után egy újabb tudománytalan csapat köszörüli egyre hangosabban...","id":"20200928_kihalasi_esemeny_virusellenesek_oltasellenesek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_allatfajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44816956-f1f7-4210-83df-1875bbed1dca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_kihalasi_esemeny_virusellenesek_oltasellenesek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_allatfajok","timestamp":"2020. szeptember. 28. 12:03","title":"A vírustagadás már lejárt lemez, most jönnek a kihalástagadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft 2021 második felében teszi elérhetővé az új Office irodai programcsomagot, melynek áráról egyelőre nem tájékoztatott cég.","shortLead":"A Microsoft 2021 második felében teszi elérhetővé az új Office irodai programcsomagot, melynek áráról egyelőre nem...","id":"20200928_microsoft_office_2021_windows_mac_word_excel_powerpoint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdb41a6-d188-469d-a685-e471a25a9185","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_microsoft_office_2021_windows_mac_word_excel_powerpoint","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:33","title":"Használ Wordöt vagy Excelt? Akkor jó hír, hogy jön az Office 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban és szeptemberben is 21-21 ezerrel csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint. ","shortLead":"Augusztusban és szeptemberben is 21-21 ezerrel csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a Nemzeti Foglalkoztatási...","id":"20200928_Fokozatosan_csokken_a_munkanelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df94e891-206c-478d-bba2-a8ac6aae5f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Fokozatosan_csokken_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:45","title":"Fokozatosan csökken a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]