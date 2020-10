Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkatársak negyede távozhat az intézmény központjából a közalkalmazotti törvény módosítása miatt.","shortLead":"A munkatársak negyede távozhat az intézmény központjából a közalkalmazotti törvény módosítása miatt.","id":"20200930_Meg_a_koltozes_elott_padlora_kerulhet_a_Magyar_Termeszettudomanyi_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899e56c7-bab1-48cf-86b5-17e91eafb39c","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Meg_a_koltozes_elott_padlora_kerulhet_a_Magyar_Termeszettudomanyi_Muzeum","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:51","title":"Még a költözés előtt padlóra kerülhet a Magyar Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határzár fenntartásáról és az orvosbérek emeléséről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány, a részletekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be a Kormányinfón. Az igazolt fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik, a legfrissebb adatok szerint csütörtökre 16 ember vesztette életét és 848 fertőzöttet találtak egy nap alatt. Jelenleg 757 embert kezelnek kórházban, de emiatt nem szigorítanak. ","shortLead":"A határzár fenntartásáról és az orvosbérek emeléséről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány, a részletekről Gulyás...","id":"20201001_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bf6817-a33b-45cb-ac89-fac0615648a2","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2020. október. 01. 10:50","title":"Gulyás: Újabb egy hónapra marad a határzár, az influenzaoltás biztosított lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE fenntartását átvett alapítvány kuratóriumának tagja szerint nem fogják karhatalommal elvitetni az intézmény épületeit blokád alá vett hallgatókat.","shortLead":"Az SZFE fenntartását átvett alapítvány kuratóriumának tagja szerint nem fogják karhatalommal elvitetni az intézmény...","id":"20201001_lajos_tamas_szfe_vidnyanszky_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec63e88-2c76-44b4-bc27-2df7c6d483d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_lajos_tamas_szfe_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. október. 01. 15:59","title":"Lajos Tamás: A színművészetisek arra utaznak, hogy odamegyünk, és kipucoljuk az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"Gyenis Ágnes - Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2015 óta pereskedtek az ikonikus budapesti épületre 2014-ben kötött bérleti szerződés miatt, az Eximbank 2017 óta nem fizetett, így komoly késedelmi kamattal is tartozik.

","shortLead":"2015 óta pereskedtek az ikonikus budapesti épületre 2014-ben kötött bérleti szerződés miatt, az Eximbank 2017 óta nem...","id":"20200930_Az_allami_Eximbank_jogerosen_pert_vesztett_a_Lanchid_Palota_ugyeben_800_milliot_fizet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c27c14a-8c2f-4e13-8f83-91adaa817112","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200930_Az_allami_Eximbank_jogerosen_pert_vesztett_a_Lanchid_Palota_ugyeben_800_milliot_fizet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:17","title":"Az állami Eximbank jogerősen pert vesztett a Lánchíd Palota ügyében, 800 milliót fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b57699c-ac5a-498c-a7ff-cb6404fef10f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő hétvégén tartja egésznapos rendezvényét a Razer, természetesen a virtuális térben. Több csatornán is streamelik az eseményeket, melyeken sok meglepetést ígérnek, többek között az Intel, a Microsoft és az Nvidia közreműködésével.","shortLead":"Jövő hétvégén tartja egésznapos rendezvényét a Razer, természetesen a virtuális térben. Több csatornán is streamelik...","id":"20201002_razercon2020_virtualis_esemeny_oktober10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b57699c-ac5a-498c-a7ff-cb6404fef10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f49a4d-56fe-45d6-9e5f-176e8772dc03","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_razercon2020_virtualis_esemeny_oktober10","timestamp":"2020. október. 02. 10:03","title":"Jegyezze fel a dátumot, több meglepetéssel is készül a Razer jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is kilépni agrárbirodalmával. ","shortLead":"Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is...","id":"20200930_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_agrarpiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b92ac2-bd1d-4075-89b7-50cb9ac3828c","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_agrarpiac","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:57","title":"Így alakul át a magyar agrárpiac: jön Mészáros, ráígér, és viszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808391c9-423a-486c-8a09-31e1db72160e","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Volkswagennek jelen pillanatban nincs más kabriója, mint egy vászontetős SUV. Nehéz eldönteni, hogy briliáns vagy bolond ötlet-e ez, de működik.","shortLead":"A Volkswagennek jelen pillanatban nincs más kabriója, mint egy vászontetős SUV. Nehéz eldönteni, hogy briliáns vagy...","id":"20200929_Amikor_a_nemeteknel_elgurul__kiprobaltuk_a_Volkswagen_TRoc_kabriot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=808391c9-423a-486c-8a09-31e1db72160e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996365d5-7e18-486c-b9fb-2f8734fbed6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Amikor_a_nemeteknel_elgurul__kiprobaltuk_a_Volkswagen_TRoc_kabriot","timestamp":"2020. október. 01. 12:07","title":"A legőrültebb Volkswagen - kipróbáltuk a T-Roc kabriót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5162dab-c96e-491b-87ff-5dacdead8450","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A menekültválság óta először állt ki politikai ügyben.","shortLead":"A menekültválság óta először állt ki politikai ügyben.","id":"20201002_Geszti_Peter_konyvdaralas_duro_dora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5162dab-c96e-491b-87ff-5dacdead8450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f96e2f-fc0a-4f5a-bbc1-e9430349a30d","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Geszti_Peter_konyvdaralas_duro_dora","timestamp":"2020. október. 02. 13:41","title":"Geszti Péter a könyvdarálásról: Az elmúlt időben sokan élnek vissza a normális szóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]