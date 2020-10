Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök elkapta a koronavírust, elővigyázatosságból vitték kórházba. Ugyan enyhe tünetei voltak, de kora és túlsúlya növeli a súlyosabb tünetek kialakulásának kockázatát. ","shortLead":"Az amerikai elnök elkapta a koronavírust, elővigyázatosságból vitték kórházba. Ugyan enyhe tünetei voltak, de kora és...","id":"20201002_Korhazba_kerult_Donald_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea06142-bfd8-4898-b1f2-6b8ea110d2df","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Korhazba_kerult_Donald_Trump","timestamp":"2020. október. 02. 23:35","title":"Kórházba szállították Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már Twitterezett is. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már...","id":"20201003_Remdesivirrel_kezelik_Donald_Trumpot_nincs_szuksege_oxigenre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436dae70-a27c-42fe-8071-b8acb404ddfb","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Remdesivirrel_kezelik_Donald_Trumpot_nincs_szuksege_oxigenre","timestamp":"2020. október. 03. 07:23","title":"Remdesivirrel kezelik Donald Trumpot, nincs szüksége oxigénre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b07019-f5f1-49d9-b966-de1ff7a2efad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem mindenkinek adatik meg az ideális, napközbeni munkavégzés lehetősége, sokan kényszerülnek arra, hogy éjszaka dolgozzanak. Ilyenkor nagy ellenfél a fáradtság, az álmosság, ami nem megfelelő teljesítményhez, rosszabb esetben akár balesetekhez is vezethet. Ám a jelek szerint ez ellen lehet orvosság.","shortLead":"Nem mindenkinek adatik meg az ideális, napközbeni munkavégzés lehetősége, sokan kényszerülnek arra, hogy éjszaka...","id":"202040_kave_alvas_elott_hatekony_egyuttallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20b07019-f5f1-49d9-b966-de1ff7a2efad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8877b4-609c-4663-a406-c5b3b4994156","keywords":null,"link":"/360/202040_kave_alvas_elott_hatekony_egyuttallas","timestamp":"2020. október. 04. 08:30","title":"Csodákra képes egy kávé és 30 perc alvás kombinációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","shortLead":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","id":"20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461a837d-3002-4433-8e90-444fb58ef343","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","timestamp":"2020. október. 04. 08:50","title":"A kormány tisztázta, akarják-e engedni a spicces vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bbfc0a-8f7a-4486-9585-4d4a2b1683ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt az ország nyugati részére első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott szombatra a meteorológiai szolgálat, vasárnap viszont az ország jóval nagyobb része lesz érintett.","shortLead":"Zivatarveszély miatt az ország nyugati részére első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott szombatra...","id":"20201003_Vasarnap_nagy_zivatarok_varhatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65bbfc0a-8f7a-4486-9585-4d4a2b1683ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9074e504-e04c-429f-97c8-09d176d07138","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Vasarnap_nagy_zivatarok_varhatok","timestamp":"2020. október. 03. 08:19","title":"Vasárnap nagy zivatar lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó karambolozott Nagyszentjánosnál.\r

","shortLead":"Két autó karambolozott Nagyszentjánosnál.\r

","id":"20201003_Halalos_baleset_tortent_az_1es_fouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976a44c0-5361-488e-aee3-51bfddf4f930","keywords":null,"link":"/cegauto/20201003_Halalos_baleset_tortent_az_1es_fouton","timestamp":"2020. október. 03. 14:49","title":"Halálos baleset történt az 1-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425fe86f-941b-49d4-89c3-71b2bb412f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a Fonyódi-hegyről is látni lehetett a füstöt.","shortLead":"Még a Fonyódi-hegyről is látni lehetett a füstöt.","id":"20201003_Kigyulladt_vitorlas_balatonfenyves_kikoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=425fe86f-941b-49d4-89c3-71b2bb412f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0024480e-7115-46d9-b6ce-1ce938cc833f","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Kigyulladt_vitorlas_balatonfenyves_kikoto","timestamp":"2020. október. 03. 09:48","title":"Kigyulladt egy vitorlás a balatonfenyvesi kikötőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff0ff2-8303-467c-afb4-2ff121412d7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség a 38-as úton traffipaxozott.","shortLead":"A rendőrség a 38-as úton traffipaxozott.","id":"20201003_50es_szakaszon_134gyel_szaguldott_az_autos_akinek_a_kocsija_sem_volt_rendben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ff0ff2-8303-467c-afb4-2ff121412d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1086eaa-ccd4-4ccd-84d2-d93546ac20c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201003_50es_szakaszon_134gyel_szaguldott_az_autos_akinek_a_kocsija_sem_volt_rendben","timestamp":"2020. október. 03. 07:43","title":"50-es szakaszon 134-gyel száguldott az autós, akinek a kocsija sem volt rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]