[{"available":true,"c_guid":"ee237e91-32c0-4ae0-b597-d0a70bf5e993","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" A becsült ár több mint duplájáért, 3 millió euróért (egymilliárd forintért) kelt el egy több mint 150 millió éves dinoszaurusz-csontváz kedden egy párizsi árverésen.","shortLead":" A becsült ár több mint duplájáért, 3 millió euróért (egymilliárd forintért) kelt el egy több mint 150 millió éves...","id":"20201015_alloszaurusz_dinoszaurusz_csontvaz_arveres_parizs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee237e91-32c0-4ae0-b597-d0a70bf5e993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a3db5c-ef71-4d78-a04e-754364305429","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_alloszaurusz_dinoszaurusz_csontvaz_arveres_parizs","timestamp":"2020. október. 15. 07:03","title":"Egymilliárd forintért vett meg valaki egy dinoszaurusz-csontvázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99537cb-9ee1-4ff0-bb47-05469c7e4e40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a favágóélet nem volt elég izgalmas az önjelölt igazságosztónak.\r

","shortLead":"Úgy tűnik, a favágóélet nem volt elég izgalmas az önjelölt igazságosztónak.\r

","id":"20201015_dexter_sorozat_showtime","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f99537cb-9ee1-4ff0-bb47-05469c7e4e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269b3e54-7f46-43a1-ad04-194e935d4f0a","keywords":null,"link":"/kultura/20201015_dexter_sorozat_showtime","timestamp":"2020. október. 15. 10:19","title":"Visszatér Dexter, a sorozatgyilkos vérnyomelemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy ENSZ-tanulmány szerint még a legolcsóbb egészséges étrend is az ötszörösébe kerül egy szénhidrát-túlsúlyos diéta árának. Ez azonban nem az egyetlen magyarázat arra, miért nem étkezünk egészségesen. Az étkezés világnapján az evéssel kapcsolatos tévhiteket vizsgáljuk meg.","shortLead":"Egy ENSZ-tanulmány szerint még a legolcsóbb egészséges étrend is az ötszörösébe kerül egy szénhidrát-túlsúlyos diéta...","id":"20201016_Tarsadalom_es_taplalkozas_mi_tart_minket_vissza_attol_hogy_egeszsegesen_etkezzunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c171932-9ac8-4d9f-aee7-912e4dc30a27","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_Tarsadalom_es_taplalkozas_mi_tart_minket_vissza_attol_hogy_egeszsegesen_etkezzunk","timestamp":"2020. október. 16. 14:20","title":"Cukrozott borsófőzelék és üres kalóriák: hol rontjuk el az egészséges táplálkozást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október 27-én ültetné asztalhoz az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága a budapesti barikád két oldalán állókat.","shortLead":"Október 27-én ültetné asztalhoz az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága a budapesti barikád két oldalán...","id":"20201015_Vitazik_az_EP_kulturalis_bizottsaga_az_SZFE_ugyerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4abe61-7b16-4ffe-923b-4f5e468a7447","keywords":null,"link":"/kultura/20201015_Vitazik_az_EP_kulturalis_bizottsaga_az_SZFE_ugyerol","timestamp":"2020. október. 15. 16:10","title":"Vitára hívta az SZFE szembeálló feleit az EP kulturális bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42860098-1fe2-456b-8e15-755730a41ee2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testépítő-celeb is rájött, vigyázni kell a bolygóra, hogy “ne kelljen elköltöznünk a csöves hideg Marsra\".","shortLead":"A testépítő-celeb is rájött, vigyázni kell a bolygóra, hogy “ne kelljen elköltöznünk a csöves hideg Marsra\".","id":"20201016_pumped_gabo_balaton_sound_globalis_felmelegedes_greenpeace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42860098-1fe2-456b-8e15-755730a41ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e9f554-9804-4da2-b74d-8d57ebdec3dd","keywords":null,"link":"/elet/20201016_pumped_gabo_balaton_sound_globalis_felmelegedes_greenpeace","timestamp":"2020. október. 16. 07:46","title":"Pumped Gabo látta Attenborough új filmjét, és most nagyon aggódik a Balaton Soundért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint nehéz időszak elébe nézünk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint nehéz időszak elébe nézünk.","id":"20201016_orban_viktor_siszezon_kulfold_koronavirus_teli_vakacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b57aed-6fa8-4561-8260-f1a799030024","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_orban_viktor_siszezon_kulfold_koronavirus_teli_vakacio","timestamp":"2020. október. 16. 10:44","title":"Orbán: Senki ne tervezzen a síszezonban külföldi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc6294d-cfbd-458c-af66-a38d48b8400b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennél nagyobb készletet nem érdemes gyűjteni a Vérellátó Szolgálat vezetője szerint.","shortLead":"Ennél nagyobb készletet nem érdemes gyűjteni a Vérellátó Szolgálat vezetője szerint.","id":"20201014_ver_verellato_keszitmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adc6294d-cfbd-458c-af66-a38d48b8400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55711ef-d376-4801-bdbe-7fa470fe5d04","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_ver_verellato_keszitmeny","timestamp":"2020. október. 14. 18:34","title":"Hat-hét napra elegendő vér van az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7876ff-96a6-4b35-89b7-cd58dce62c6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan barátkoztatható össze a vállalati kultúra az ipar 4.0 által hozott változásokkal? Nem csak elvi kérdés ez, sok cég működőképessége és puszta léte múlik azon, megtalálják-e a jó választ.","shortLead":"Hogyan barátkoztatható össze a vállalati kultúra az ipar 4.0 által hozott változásokkal? Nem csak elvi kérdés ez, sok...","id":"20201016_ipar_40_vallalati_kultura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b7876ff-96a6-4b35-89b7-cd58dce62c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d79ce4d-ed70-41ee-8364-e22e08474331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_ipar_40_vallalati_kultura","timestamp":"2020. október. 16. 12:05","title":"Jönnek a robotok, és a munkát nem veszik el, de a vállalati kultúrát átírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]