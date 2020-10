Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b378f1bb-d9a7-4103-a917-701bdf346de0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erre jutott a WindEurope szélenergiás szövetség.","shortLead":"Erre jutott a WindEurope szélenergiás szövetség.","id":"20201016_szelturbina_szelenergia_windeurope","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b378f1bb-d9a7-4103-a917-701bdf346de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190b2176-b0ac-40e4-8a74-4a7dbe855500","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_szelturbina_szelenergia_windeurope","timestamp":"2020. október. 16. 20:27","title":"Egyetlen új szélturbina tízmillió eurónyi gazdasági aktivitást generál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350b406b-9b15-42fa-9974-e58431577f83","c_author":"HVG","category":"360","description":"Skapér Katalin ismert, Magyarországon aktív, a kormányzathoz közel álló üzleti körhöz kapcsolódik.","shortLead":"Skapér Katalin ismert, Magyarországon aktív, a kormányzathoz közel álló üzleti körhöz kapcsolódik.","id":"202042_chateau_de_chasse_vadaszkastely_jordan_hatterrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=350b406b-9b15-42fa-9974-e58431577f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89af01a5-259a-4ed0-9650-bb8c7b69c0b7","keywords":null,"link":"/360/202042_chateau_de_chasse_vadaszkastely_jordan_hatterrel","timestamp":"2020. október. 16. 12:30","title":"Magyar kastélyokra vethet szemet Jordánia tiszteletbeli konzuljának felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lejárt 660 ezer okmány közül még csak 280 ezret cseréltek újra és december 15. a határidő.","shortLead":"A lejárt 660 ezer okmány közül még csak 280 ezret cseréltek újra és december 15. a határidő.","id":"20201015_veszelyhelyzet_igazolvany_okmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a95f2a5-ba3b-4a5c-8cf8-8b4e97529d34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_veszelyhelyzet_igazolvany_okmany","timestamp":"2020. október. 15. 21:10","title":"Még két hónapig érvényesek a veszélyhelyzet idején lejárt igazolványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem én kezdtem, mondta az ATV-ben Szarka Gábor.","shortLead":"Nem én kezdtem, mondta az ATV-ben Szarka Gábor.","id":"20201016_szarka_gabor_szfe_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e15150-9ad2-46af-92c3-e16ac12e7415","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_szarka_gabor_szfe_internet","timestamp":"2020. október. 16. 07:03","title":"Az SZFE internetet lekapcsoltató kancellárja azt mondja, a fűtéshez nem fog hozzányúlni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc45533a-952b-4008-bafb-49fd8f44693e","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Vállaltan fideszes kézbe került a három médiapiaci szaklap egyike, a Médiapiac. Az új tulajdonos azonnal megvált a teljes szerkesztőségtől, ám a hatalomátvétel nem érte meglepetésként a szakmát. Egy ideje már benne volt a levegőben, hogy a NER megszerzi magának a Médiapiacot, miután a lap egy korábbi tulajdonosa, az Observer korábban szintén kormányközeli kézbe került. ","shortLead":"Vállaltan fideszes kézbe került a három médiapiaci szaklap egyike, a Médiapiac. Az új tulajdonos azonnal megvált...","id":"20201015_Voltak_elojelei_annak_hogy_a_Mediapiacra_feni_a_fogat_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc45533a-952b-4008-bafb-49fd8f44693e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6363de9-a833-4ccd-ab9c-33613c2b5192","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Voltak_elojelei_annak_hogy_a_Mediapiacra_feni_a_fogat_a_Fidesz","timestamp":"2020. október. 15. 18:00","title":"Sejteni lehetett, hogy a Médiapiacra is feni a fogát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff6b314-b5bc-4db5-bd96-ac6d2ac17278","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a száz százalékban elektromos hajtású Dacia Spring, amelynek ára az állami kedvezményekkel az egyik legjobb most a magyar piacon.

","shortLead":"Megérkezett a száz százalékban elektromos hajtású Dacia Spring, amelynek ára az állami kedvezményekkel az egyik legjobb...","id":"20201015_Bemutatta_Europa_legolcsobb_elektromos_autojat_a_Dacia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff6b314-b5bc-4db5-bd96-ac6d2ac17278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696d75e6-366f-4d7f-968e-7e9ea2fd4401","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Bemutatta_Europa_legolcsobb_elektromos_autojat_a_Dacia","timestamp":"2020. október. 15. 18:51","title":"3,9 millió forintért elvihető az első elektromos Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit Temcover biztosító felmérése szerint az ottani autósoknak csupán kis százaléka visel maszkot annak ellenére, hogy sokan idegeneket is felvesznek útjuk során.","shortLead":"A brit Temcover biztosító felmérése szerint az ottani autósoknak csupán kis százaléka visel maszkot annak ellenére...","id":"20201016_koronavirus_jarvany_fertozes_auto_sofor_autovezetes_tempcover","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe768d5-57af-4423-a79c-0a8d677e6340","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_koronavirus_jarvany_fertozes_auto_sofor_autovezetes_tempcover","timestamp":"2020. október. 16. 17:44","title":"Felelőtlen autósok is hozzák-viszik a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnökének egy kollégája koronavírusos lett, így elővigyázatosságból karanténba vonult.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökének egy kollégája koronavírusos lett, így elővigyázatosságból karanténba vonult.","id":"20201015_Ursula_von_der_Leyen_eu_csucs_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad5ebd0-a38a-4f2b-bda8-f34e92138029","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Ursula_von_der_Leyen_eu_csucs_karanten","timestamp":"2020. október. 15. 17:35","title":"Ursula von der Leyen elhagyta az EU-csúcsot és karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]