Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcb6ee0-bcd8-4151-8a4a-f9b1ef1de249","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Színművészetin tanköztársaság működik és a bázisdemokrácia elvei szerint hozzák meg a döntéseket. De mit jelent ez a gyakorlatban? – erről beszél Rohonyi Barnabás, ötödéves színművészhallgató, aki a belső fórumok moderálásáért és a járványintézkedésekért felel. Meddig mennek el, s mikor \"teszik le a fegyvert\" – erről is vall M. Kiss Csabának a HVG Teraszon. ","shortLead":"A Színművészetin tanköztársaság működik és a bázisdemokrácia elvei szerint hozzák meg a döntéseket. De mit jelent...","id":"20201022_SZFE_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcb6ee0-bcd8-4151-8a4a-f9b1ef1de249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deeea61-14e7-4d01-b704-aae8f2dc1a4e","keywords":null,"link":"/360/20201022_SZFE_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 22. 17:15","title":"\"Egyre inkább hiszek abban, hogy lehetünk szabadok\" – Rohonyi Barnabás, az SZFE tanköztársaság moderátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd859d2b-bb7f-4fae-b229-fd7a031caefe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fél Karib-tengert tönkreteheti, ha felborul a Nabarima tanker.","shortLead":"A fél Karib-tengert tönkreteheti, ha felborul a Nabarima tanker.","id":"20201022_Oriasi_olajkatasztrofa_keszul_a_Karibtengeren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd859d2b-bb7f-4fae-b229-fd7a031caefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7c5de3-ec5e-42c5-84f0-0fa98caa7acc","keywords":null,"link":"/zhvg/20201022_Oriasi_olajkatasztrofa_keszul_a_Karibtengeren","timestamp":"2020. október. 22. 08:46","title":"A világ legnagyobb olajkatasztrófája készül a Karib-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c730a3d7-b550-41b8-af35-68f044d12cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék vezető politikusai egymás után fejtik ki, hogy miért jelkép október 23-a. Össze kell fogni – üzenik.","shortLead":"Az ellenzék vezető politikusai egymás után fejtik ki, hogy miért jelkép október 23-a. Össze kell fogni – üzenik.","id":"20201023_1956_kozos_ellenzeki_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c730a3d7-b550-41b8-af35-68f044d12cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd3208f-65c9-4e75-9ed4-34dc91ff1ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_1956_kozos_ellenzeki_video","timestamp":"2020. október. 23. 10:23","title":"Közös videóval emlékeznek 1956-ra az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e32261f-06d8-4880-8d85-1bc4204968d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar tájakat népszerű zenekarokkal bemutató Road Movie Guide című műsor október 22-én indul a TV2-n. Az adásokban többek közt Rúzsa Magdit, a Hiperkarmát, a Bagossy Brothers Companyt, a Kelemen Kabátbant és a Tankcsapdát láthatjuk. ","shortLead":"A magyar tájakat népszerű zenekarokkal bemutató Road Movie Guide című műsor október 22-én indul a TV2-n. Az adásokban...","id":"20201022_Zenekarokkal_jarja_a_videket_Tilla__uj_musor_indult_a_TV2n","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e32261f-06d8-4880-8d85-1bc4204968d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f230232-1ad5-47c8-9c91-2b0b97b951c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Zenekarokkal_jarja_a_videket_Tilla__uj_musor_indult_a_TV2n","timestamp":"2020. október. 22. 10:42","title":"Zenekarokkal járja a vidéket Tilla – új műsor indul a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rendkívül alacsony a koronavírus-fertőzés veszélye a repülőgépek fedélzetén – derült ki az Egyesült Államok védelmi minisztériumának tanulmányából. A tudósok azt is megállapították: ennek feltétele a maszkviselés.","shortLead":"Rendkívül alacsony a koronavírus-fertőzés veszélye a repülőgépek fedélzetén – derült ki az Egyesült Államok védelmi...","id":"20201022_koronavirus_fertozes_repulon_utazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83861ed-1a56-4a8f-b187-f7a5781469f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_koronavirus_fertozes_repulon_utazas","timestamp":"2020. október. 22. 12:03","title":"Mennyi az esély, hogy elkapom a koronavírust, ha most ülök repülőre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb módosításokat megejthetnek.","shortLead":"Kisebb módosításokat megejthetnek.","id":"20201022_gulyas_gergely_kormanyinfo_valasztasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3898d496-3d54-4602-a69e-3cf1ca26c1f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_gulyas_gergely_kormanyinfo_valasztasi_torveny","timestamp":"2020. október. 22. 12:53","title":"Gulyás: Jelentősen nem módosítják a választási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghaladta a tavaszi értékeket Olaszországban a koronavírussal újonnan megfertőzöttek száma. Ehhez 17 ezer tesztet végeztek.","shortLead":"Meghaladta a tavaszi értékeket Olaszországban a koronavírussal újonnan megfertőzöttek száma. Ehhez 17 ezer tesztet...","id":"20201022_koronavirus_olaszorszag_napi_adatok_fertozesek_covid19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6e0e69-429a-4ef9-8a2b-3963d6b2ce76","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_koronavirus_olaszorszag_napi_adatok_fertozesek_covid19","timestamp":"2020. október. 22. 19:24","title":"Egy nap alatt 16 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint már most kiderült, hogy az 1,8 millió válasz hazugság.","shortLead":"A képviselő szerint már most kiderült, hogy az 1,8 millió válasz hazugság.","id":"20201021_Szel_Bernadett_szazezred_felkerekitesre_bukkant_a_nemzeti_konzultacio_szamai_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521fc260-8934-4d9d-8bf0-25e040815f4e","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Szel_Bernadett_szazezred_felkerekitesre_bukkant_a_nemzeti_konzultacio_szamai_korul","timestamp":"2020. október. 21. 21:10","title":"Szél Bernadett százezres felkerekítésre bukkant a nemzeti konzultációt kitöltőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]