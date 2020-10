A Google elkészítette a Hangfelvevő app második generációs változatát, amivel már a felvett hangot is szerkeszthetjük a leírt szöveg segítségével. Mindezt ráadásul internetkapcsolat nélkül is megtehetjük. A program hivatalosan csak a Google telefonjaira elérhető, de kis trükközéssel más androidos készülékekre is lehet telepíteni.

A Google Hangfelvevő alkalmazása a támogatott nyelveken nemcsak felvenni tudja a beszédet, de le is jegyzeteli azt, ráadásul úgy, hogy érzékeli a hanglejtést, így a vesszőket és más írásjeleket viszonylag nagy pontossággal teszi jó helyre.

A Google nemrég bemutatta az új Pixel-telefonokat, melyekre már feltették a Hangfelvevő második generációs változata került. Az app egy igen hasznos új funkcióval bővült: a szöveg szerkesztésével a hangot is megvághatjuk: ha kiveszünk egy részt a szövegből, azt a felvételből is kiemeljük, vagy ha töröljük, akkor onnan is eltűnik.

Az app emellett arra is gondolt, hogy a felvett anyagot esetleg meg akarja osztani valaki a neten, ezért ezt is lehetővé tették: a hanghoz a szöveget is hozzá társítja az app, így készítve egy szöveges videót.

Emellett a Hangfelvevő képes felismerni a különböző hangokat – a kutya ugatását vagy a gyerek nevetését –, az ezekhez tartozó hangsávokat más-más színnel jelöli meg.

Az app internetkapcsolat nélkül is működik, ami azt is jelenti, hogy az összes adat a felhasználó mobilján marad, azokat nem küldi el egy távoli szerverre a Google.

A Hangfelvevő (Recorder) alkalmazást hivatalosan csak a Pixel-telefonokra lehet letölteni. Gyanítható, hogy ez nem marad így örökre, de egyelőre nem tudni, hogy a Google mikor teszi ki az appot szabad felhasználásra a Play áruházba. Aki az átlagosnál magabiztosabban kezeli készülékét, az a megbízható XDA Developers oldaláról az ott olvasható útmutatás alapján megpróbálhatja telepíteni más típusú androidos készülékére is az appot.

