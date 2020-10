Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország és a Kirgizisztán ötvenmillió dolláros fejlesztési alapot hoz létre.\r

","shortLead":"Magyarország és a Kirgizisztán ötvenmillió dolláros fejlesztési alapot hoz létre.\r

","id":"20200929_Orban_repulojarat_kirgiz_fovaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d2be03-46ba-4af9-8af1-a9e234169487","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Orban_repulojarat_kirgiz_fovaros","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:40","title":"Orbán: Közvetlen repülőjárat indul a kirgiz fővárosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádhatóság szerint ők mindenkivel szemben azonos módon lépnek fel.","shortLead":"A vádhatóság szerint ők mindenkivel szemben azonos módon lépnek fel.","id":"20200930_FeketeGyor_Andras_Ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176e0846-35f9-46f1-8c71-39277ee91881","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_FeketeGyor_Andras_Ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:56","title":"Az ügyészség megsértődött Fekete-Győr András vádjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két világhatalom elnöke telefonon beszélt szerdán, ki is adtak róla egy közleményt az oroszok.","shortLead":"A két világhatalom elnöke telefonon beszélt szerdán, ki is adtak róla egy közleményt az oroszok.","id":"20201001_putyin_macron_hegyi_karabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3372cb-0cd3-4af6-894f-67e90e9c5642","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_putyin_macron_hegyi_karabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","timestamp":"2020. október. 01. 07:31","title":"Putyin és Macron is az örmény-azeri harcok azonnali leálltását sürgeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea15c1c-918b-4fb5-b6e8-340fe8d76f7c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Legénység nélküli űrszonda küldését tervezi a Holdra 2024-ben az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be a Twitteren Mohamed bin Rásid al-Maktúm, dubaj uralkodója.","shortLead":"Legénység nélküli űrszonda küldését tervezi a Holdra 2024-ben az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be a Twitteren...","id":"20200930_egyesult_arab_emirsegek_rasid_urszonda_hold_misszio_2024","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ea15c1c-918b-4fb5-b6e8-340fe8d76f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6ced50-7925-40fe-83f0-e1fda3bad865","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_egyesult_arab_emirsegek_rasid_urszonda_hold_misszio_2024","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:03","title":"2024-ben űrszondát küld a Holdra az Egyesült Arab Emírségek, 2117-ig beköltözne a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az európai népesség 16 százalékánál a neandervölgyitől örökölt géncsoport megtalálható.","shortLead":"Az európai népesség 16 százalékánál a neandervölgyitől örökölt géncsoport megtalálható.","id":"20200930_koronavirus_neandervolgyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda85d41-a315-4616-aed0-df9e02ecc87c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_koronavirus_neandervolgyi","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:58","title":"Súlyosabb a koronavírus-fertőzés kockázata azoknál, akiben van egy kis neandervölgyi gén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Végzetesnek bizonyult a májusi szigetvári műhiba, megtalálhatták az első bolygót a Tejútrendszeren kívül. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Végzetesnek bizonyult a májusi szigetvári műhiba, megtalálhatták az első bolygót a Tejútrendszeren kívül. Ez a hvg360...","id":"20200929_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1020cbc9-ae1d-456e-b0a8-0f74102455df","keywords":null,"link":"/360/20200929_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:00","title":"Radar360: Nagyobb bajtól tart az orvosi kamara, adótámogatást kaphat a vírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a61631-33dd-4f78-ab33-f7d9ed0d336f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma dönt a kormány a határzár meghosszabbításáról. Ez hangzott el az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Ma dönt a kormány a határzár meghosszabbításáról. Ez hangzott el az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.","id":"20200930_koronavirusjarvany_operativ_torzs_tajekoztatoja_szeptember_30_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a61631-33dd-4f78-ab33-f7d9ed0d336f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22c274e-abac-4061-9c73-9f9bbe4d0a41","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_koronavirusjarvany_operativ_torzs_tajekoztatoja_szeptember_30_muller_cecilia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:42","title":"Müller Cecília: Túl sokan vannak kórházban az igazolt koronás fertőzöttek számához képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi hatalmas adósságot halmozott fel. Korábban többször is jelezte, hogy északra akar menni.","shortLead":"A férfi hatalmas adósságot halmozott fel. Korábban többször is jelezte, hogy északra akar menni.","id":"20200929_Eszak_Korea_Del_korea_tisztviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4c8e1f-be9f-48ac-a5da-2fa950b7cc11","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_Eszak_Korea_Del_korea_tisztviselo","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:07","title":"Észak-Koreába akart szökni a lelőtt dél-koreai tisztviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]