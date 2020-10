Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az energiatermelés egyre inkább jelenti azt, hogy sok kis szereplő vesz részt benne, legyen szó cégekről, de akár a lakosságról. A szabályozók azonban a jelek szerint korántsem azt tűzték ki célul, hogy ez könnyen meg is valósuljon.","shortLead":"Az energiatermelés egyre inkább jelenti azt, hogy sok kis szereplő vesz részt benne, legyen szó cégekről, de akár...","id":"20201027_kozossegi_energia_megululo_alteo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a453abb-2575-4e71-8ded-02d250516e37","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_kozossegi_energia_megululo_alteo","timestamp":"2020. október. 27. 17:58","title":"Túl sok energiát termelt otthon? Így kereskedhet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nőjogi szempontból abszolút sereghajtó államokhoz csatlakozott Magyarország, amikor az Egyesült Államok kezdeményezésére aláírta az ENSZ többségével szembeszálló abortuszellenes nyilatkozatot. Miközben Washington kampánycélokra használja fel a témát, az már kevésbé egyértelmű, hogy a Fidesz-kormány mit nyerhet egy ilyen kiállással. Donald Trumpnál viszont szerezhetnek egy jó pontot. ","shortLead":"Nőjogi szempontból abszolút sereghajtó államokhoz csatlakozott Magyarország, amikor az Egyesült Államok...","id":"20201027_Fidesz_abortusz_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381b9cf1-d8c2-4f6c-a341-b6dc86833deb","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Fidesz_abortusz_szigoritas","timestamp":"2020. október. 27. 06:30","title":"Szólamnak jó, politikai húzásnak öngól lenne a Fidesztől az abortusz szigorítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbbf773-71e8-476f-821e-53487c509ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordbüntetést kapott Jakab Péter a múlt heti, krumpliszsákos akciója miatt.","shortLead":"Rekordbüntetést kapott Jakab Péter a múlt heti, krumpliszsákos akciója miatt.","id":"20201026_kover_laszlo_jakab_peter_krumpli_buntetes_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbbf773-71e8-476f-821e-53487c509ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6fa84f-9658-46ee-89ea-3bbdd2bd9ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_kover_laszlo_jakab_peter_krumpli_buntetes_orban_viktor","timestamp":"2020. október. 26. 18:45","title":"Kövér 4,4 millióra büntette Jakabot a krumplis akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein szerint Magyarország kormánya nem totalitárius: ez egy demokrácia, ahol demokratikus választások vannak.\r

\r

","shortLead":"David B. Cornstein szerint Magyarország kormánya nem totalitárius: ez egy demokrácia, ahol demokratikus választások...","id":"20201028_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a889f-2139-4c76-a7fb-efc953203dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_donald_trump","timestamp":"2020. október. 28. 07:55","title":"Amerikai nagykövet: A kétoldalú kapcsolatok nem is lehetnének jobbak, Trump mesés, fantasztikus, csodálatos elnök volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9074d91-4f41-4673-aecb-a07ea759d7e7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első hírek szerint szilveszteri a hangulat az ausztrál városban.","shortLead":"Az első hírek szerint szilveszteri a hangulat az ausztrál városban.","id":"20201028_melbourne_vesztegzar_koronavirus_jarvany_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9074d91-4f41-4673-aecb-a07ea759d7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55091dc6-9630-443d-8cad-706dda07a166","keywords":null,"link":"/elet/20201028_melbourne_vesztegzar_koronavirus_jarvany_lezaras","timestamp":"2020. október. 28. 07:10","title":"Melbourne ünnepel, véget ért a járvány miatti 112 napos vesztegzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7b7415-6c41-4c27-bf66-42858df796cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Radikális csoportok balhéztak a legtöbb városban, füstbombákat és petárdákat is használtak. Egy rendőr megsérült.","shortLead":"Radikális csoportok balhéztak a legtöbb városban, füstbombákat és petárdákat is használtak. Egy rendőr megsérült.","id":"20201027_Jobb_jarvanyban_meghalni_mint_ehen_halni__tuntetesek_tortek_ki_Olaszorszagban_a_szigoritasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca7b7415-6c41-4c27-bf66-42858df796cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0b8409-1c2d-41ad-acd9-7f00fb976c73","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Jobb_jarvanyban_meghalni_mint_ehen_halni__tuntetesek_tortek_ki_Olaszorszagban_a_szigoritasok_miatt","timestamp":"2020. október. 27. 05:44","title":"\"Jobb járványban meghalni, mint éhen halni\" - tüntetések törtek ki Olaszországban a szigorítások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam integrációjához, de Ukrajna lemond a magyar támogatásról azzal, hogy két magyar kormánytagot is kitilt – üzent Szijjártó Péter.","shortLead":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam...","id":"20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f29a84-6db8-4843-8087-4cfef8ebbe68","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","timestamp":"2020. október. 27. 08:44","title":"Szijjártó az EU- és NATO-integráció blokkolásával fenyegeti Ukrajnát két magyar kormánytag kitiltása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a gázolaj átlagára is alacsonyabb lesz.","shortLead":"Ezúttal a gázolaj átlagára is alacsonyabb lesz.","id":"20201028_benzin_gazolaj_uzemanyag_arcsokkenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66517809-6284-4565-a732-7ddc6136a026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_benzin_gazolaj_uzemanyag_arcsokkenes","timestamp":"2020. október. 28. 12:48","title":"Csökken az üzemanyagok ára pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]