Tüntetések szervezésére és a választási eredmény megtámadására gyűjtöttek pénzt a Stop the Steal (Állítsuk meg a lopást) nevű Facebook-csoportban, amelynek tündöklése és bukása is belefért 48 órába.

A Facebook magyar idő szerint csütörtök estére törölte a Stop the Steal nevű csoportot, amely így két napig sem működhetett a közösségi oldalon. A vállalat szóvivőjét idézve a The Verge azt írja: a közösség láthatóan a választás menetének delegitimizálására alakult, a pénzgyűjtésen kívül tüntetéseket szerveztek benne, és egyre aggasztóbb jelek mutatkoztak benne arra, hogy a tagok erőszakos beavatkozásra is elszánták magukat.

A november 3-ai amerikai elnökválasztást követően akkor durvult el a helyzet, amikor az eleinte több államban is biztatóan álló Donald Trump előnye az újabb szavazatok érkezésével néhány helyen elolvadt – miután a regnáló elnök a hivatalos eredmények várása közben egyszer csak bejelentette, hogy ő nyert.

Azóta Trump maga is néhány óránként választási csalást emleget népszerű Twitter-csatornáján. A bizonyíték nélküli állításokat a Twitter folyamatosan elrejti, felcímkézi.

