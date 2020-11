Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szerint az állomány kevesebb mint egy százaléka van átmeneti karanténban, ez pedig nem befolyásolja a napi működést.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szerint az állomány kevesebb mint egy százaléka van átmeneti karanténban, ez pedig nem...","id":"20201109_Koronavirus_teszteredmeny_mento_OMSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d8f693-32ad-4daa-885e-6aade43e7248","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Koronavirus_teszteredmeny_mento_OMSZ","timestamp":"2020. november. 09. 15:21","title":"Népszava: Lassan érkeznek a teszteredmények, több mentő sem tud visszamenni dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kiterjedt kutatás megállapítása szerint minden ötödik koronavírussal fertőzött embernél mentális betegség alakulhat ki 90 napon belül.","shortLead":"Egy kiterjedt kutatás megállapítása szerint minden ötödik koronavírussal fertőzött embernél mentális betegség alakulhat...","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_mentalis_betegsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a5ceae-d013-4da7-b8ab-d06d9712fd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_mentalis_betegsegek","timestamp":"2020. november. 10. 16:14","title":"Szorongás, depresszió, álmatlanság – a Covid-19-ből felgyógyultak ötöde ilyet is tapasztal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","shortLead":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761781c-4e9f-4b6c-9195-447036684595","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","timestamp":"2020. november. 09. 09:49","title":"Kispest polgármestere, Gajda Péter is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos mellékhatásra hivatkozva függesztették fel a tesztelést.","shortLead":"Súlyos mellékhatásra hivatkozva függesztették fel a tesztelést.","id":"20201110_Felfuggeszti_Brazilia_az_egyik_kinai_vakcina_klinikai_teszteleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df91debc-316d-4e85-891f-e7f637e68064","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_Felfuggeszti_Brazilia_az_egyik_kinai_vakcina_klinikai_teszteleset","timestamp":"2020. november. 10. 05:07","title":"Felfüggeszti Brazília az egyik kínai vakcina klinikai tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel bebetonozzák az alapítványokat, és ráerősítenek az örökbefogadás korlátozására.","shortLead":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel...","id":"20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf5c272-a13e-4aeb-847a-de9bf33b19dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. november. 11. 06:36","title":"Asbóth az Alaptörvénymódosításról: \"A későbbi kormányok döntési szabadságát vonja el a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b8cf3d-616c-4e9c-9b97-965388bd73a5","c_author":"","category":"360","description":"Példakép és mentor egy személyben, a transzilvanizmus jelképe.","shortLead":"Példakép és mentor egy személyben, a transzilvanizmus jelképe.","id":"20201109_Vegrendelet_kommentar__Szocs_Geza_emlekere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16b8cf3d-616c-4e9c-9b97-965388bd73a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245e8195-1e63-4795-b748-30770fbfcacb","keywords":null,"link":"/360/20201109_Vegrendelet_kommentar__Szocs_Geza_emlekere","timestamp":"2020. november. 09. 18:40","title":"Végrendelet-kommentár – Szőcs Géza emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elnapolták Galambos Lajos büntetőperének hétfői tárgyalását. Hiányzott volna a bíró is, és az elsőrendű vádlott is.\r

\r

","shortLead":"Elnapolták Galambos Lajos büntetőperének hétfői tárgyalását. Hiányzott volna a bíró is, és az elsőrendű vádlott is.\r

\r

","id":"20201110_Galambos_Lajos_napok_ota_korhazban_van_a_targyalasara_sem_tudott_volna_elmenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a60c68-8ce3-4e8c-ac74-ca9e174498b9","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Galambos_Lajos_napok_ota_korhazban_van_a_targyalasara_sem_tudott_volna_elmenni","timestamp":"2020. november. 10. 10:07","title":"Galambos Lajos napok óta kórházban van, a tárgyalására sem tudott volna elmenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6888bb-6971-48d1-aa86-7428983933ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Háromszoros építményadót vasalt volna be a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégektől a makói önkormányzat, történetesen zömében külföldi tulajdonú vállalkozásoktól. A cégek pereltek, és nyertek.","shortLead":"Háromszoros építményadót vasalt volna be a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégektől a makói önkormányzat...","id":"20201110_Megsarcoltak_volna_a_kulfoldi_cegeket_elbuktak_a_Kurian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b6888bb-6971-48d1-aa86-7428983933ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4e44b1-2f40-4309-b4a3-420d50fd0a78","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_Megsarcoltak_volna_a_kulfoldi_cegeket_elbuktak_a_Kurian","timestamp":"2020. november. 10. 09:08","title":"Sajátos adóreformmal próbálkozott Makó, elbukott a Kúrián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]